El foc a uns contenidors afecta quatre cotxes i un edifici a Manresa
Les flames han calcinat cinc contenidors als carrers de Miquel Martí i Pol i Lepant de Manresa
El foc que ha cremat cinc contenidors de deixalles a Manresa, aquesta passada nit, ha afectat també quatre vehicles i l'edifici del davant. Els contenidors han cremat en dos punts molt propers.
L'avís del primer foc s'ha donat a les 2.56 hores de la nit passada, al carrer de Miquel Martí i Pol. Allà, el foc havia agafat poc al contenidor i els Bombers de la Generalitat no han tingut problemes per a sufocar-lo. Però tres minuts més tard, a les 2.59 hores, ha entrat al 112 l'avís d'un altre incendi al carrer Lepant, molt proper a la primera ubicació.
En aquest cas, les flames han afectat quatre contenidors, i han provocat una potència de foc que ha acabat agafant també als vehicles estacionats a prop. En total han estat quatre vehicles, dos cotxes i dues furgonetes, els que s'han vist afectats per les flames. El foc també ha arribat a la façana de l'edifici del davant, socarrimant la paret. A més a més, el fum ha entrat a l'escala de l'edifici i els Bombers han hagut de ventilar-la. Afortunadament, no ha acabat entrant a cap pis i no ha estat necessari confinar o desallotjar els veïns.
Un cop acabades les tasques d'extinció i sanejament, els Bombers han avisat les companyies del gas i de l'electricitat perquè fessin les comprovacions de si havien resultat afectades les conduccions d'aquests serveis.
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