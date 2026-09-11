Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Salvador IllaNúria BacarditFossar de les MoreresFira MediterràniaCorre de bou de CardonaDetinguts crim Vilajosana
instagramlinkedin

El foc a uns contenidors afecta quatre cotxes i un edifici a Manresa

Les flames han calcinat cinc contenidors als carrers de Miquel Martí i Pol i Lepant de Manresa

Imatge d'arxiu d'efectius dels Bombers de la Generalitat

Imatge d'arxiu d'efectius dels Bombers de la Generalitat / Regió7

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

El foc que ha cremat cinc contenidors de deixalles a Manresa, aquesta passada nit, ha afectat també quatre vehicles i l'edifici del davant. Els contenidors han cremat en dos punts molt propers.

L'avís del primer foc s'ha donat a les 2.56 hores de la nit passada, al carrer de Miquel Martí i Pol. Allà, el foc havia agafat poc al contenidor i els Bombers de la Generalitat no han tingut problemes per a sufocar-lo. Però tres minuts més tard, a les 2.59 hores, ha entrat al 112 l'avís d'un altre incendi al carrer Lepant, molt proper a la primera ubicació.

En aquest cas, les flames han afectat quatre contenidors, i han provocat una potència de foc que ha acabat agafant també als vehicles estacionats a prop. En total han estat quatre vehicles, dos cotxes i dues furgonetes, els que s'han vist afectats per les flames. El foc també ha arribat a la façana de l'edifici del davant, socarrimant la paret. A més a més, el fum ha entrat a l'escala de l'edifici i els Bombers han hagut de ventilar-la. Afortunadament, no ha acabat entrant a cap pis i no ha estat necessari confinar o desallotjar els veïns.

Notícies relacionades

Un cop acabades les tasques d'extinció i sanejament, els Bombers han avisat les companyies del gas i de l'electricitat perquè fessin les comprovacions de si havien resultat afectades les conduccions d'aquests serveis.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
  2. Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: 'Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa
  3. L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
  4. M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
  5. De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme
  6. Els joves acusats de ser els autors de l'homicidi de Manresa, una vida enfrontada a l'educació i la societat
  7. Manuel, ensinistrador caní: «Si el teu gos fa això quan arribes a casa, t’està intentant dir alguna cosa»
  8. Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027

El Govern reivindica una Catalunya "sense exclusions" durant l'ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada

El Govern reivindica una Catalunya "sense exclusions" durant l'ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada

Detingut a Girona com un fugitiu buscat pels EUA per extorsió i segrest: la defensa diu que és l’home equivocat

Detingut a Girona com un fugitiu buscat pels EUA per extorsió i segrest: la defensa diu que és l’home equivocat

La Diada Nacional a Valls manté la Gamma Extra amb dos pilars de 8 de la Vella i la Joves

La Diada Nacional a Valls manté la Gamma Extra amb dos pilars de 8 de la Vella i la Joves

El foc a uns contenidors afecta quatre cotxes i un edifici a Manresa

El foc a uns contenidors afecta quatre cotxes i un edifici a Manresa

Tot el que has de saber de GRAVITEO A Coruña Xacobeo

Tot el que has de saber de GRAVITEO A Coruña Xacobeo

Un incendi arrasa 42 barraques del campament de migrants del polígon industrial del Tarajal, a Ceuta

Un incendi arrasa 42 barraques del campament de migrants del polígon industrial del Tarajal, a Ceuta

La CNMC concedeix una «amnistia» a milers d’empreses per continuar enviant SMS comercials amb els seus àlies sense l’autorització oficial

La CNMC concedeix una «amnistia» a milers d’empreses per continuar enviant SMS comercials amb els seus àlies sense l’autorització oficial

Veritats i mentides darrere del «milicià caigut» de Robert Capa, la fotografia més famosa de la Guerra Civil

Veritats i mentides darrere del «milicià caigut» de Robert Capa, la fotografia més famosa de la Guerra Civil
Tracking Pixel Contents