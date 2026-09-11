Manresa viu la Diada amb una crida a la convivència de l'alcalde, que no ha passat per alt l'homicidi de Vilajosana
Seixanta-cinc entitats, més que l'any passat, han fet l'ofrena en una plaça de l'Onze de Setembre una mica menys plena que en anteriors ocasions
L'ofrena d'Aliança Catalana, amb la seva alcaldable al capdavant, ha generat xiulades, crits de "Fora, fora!" i també alguns aplaudiments
La Diada nacional de Catalunya és un bon termòmetre del moment que viu la societat manresana. L'acte institucional d'aquest divendres, amb més entitats que l'any passat (65), entre les quals la Cova de Sant Ignasi per primera vegada, i amb una sensible davallada de públic en comparació amb anteriors convocatòries (segurament per aprofitar el cap de setmana de tres dies), ha posat damunt la taula dos temes que actualment centren moltes de les converses dels ciutadans. Per una banda, l'homicidi de Carles Vilajosana el darrer dia de la festa major i el malestar que ha generat. L'alcalde Marc Aloy n'ha parlat i ha fet una crida "a favor de la convivència". Per l'altra, la preocupació per la llengua i la lectura. "Llegir pot ser un acte de resistència", han afirmat les dues autores de la glossa conjunta d'enguany, Montserrat Parera Yepes i Maria Gallofré Sarto, directores de l’escola d’anglès MoMa New School i del seu espai cultural, MoMa Espai Cultural.
Al costat dels aplaudiments a totes les entitats que han desfilat per la catifa vermella per deixar la seva ofrena floral, s'han fet escoltar les xiulades i crits de "Fora, fora!" a Aliança Catalana, amb l'alcaldable del partit a Manresa, Sílvia Cubo, al capdavant. També hi ha hagut aplaudiments, però menys.
Els rams i el vestit de gala
Per segon any consecutiu, a iniciativa de l'Ajuntament, aquest divendres al vespre els serveis municipals recolliran els rams dipositats davant la placa que hi ha a la plaça amb la inscripció Manresa als lluitadors per les llibertats nacionals de Catalunya, i aquest dissabte al matí els deixaran a la fossa comuna del cementiri. També com a curiositat, ha estat la tercera vegada que una parella de la Guàrdia Urbana ha vestit l'uniforme de gala, que va recuperar després de més de 60 anys en la celebració institucional dels 160 anys del cos, el juny passat, i que també va portar per la festa major.
Amb temes de The Beatles i de grups catalans com l'Elèctrica Dharma i Els Catarres de fons, en la desfilada de les entitats han destacat la indumentària dels Amics del Senegal del Bages, de les integrants del Casal Cultural Dansaires Manresans, vestides d'època; la colla de canalla del Centre d'Esports Manresa, l'estelada que duia el grup d'ERC (amb una minsa representació als balcons), i el ram que duia una geganta dels Geganters de Manresa.
La Diada, convocada a les 11 del matí a la plaça de l'Onze de Setembre, ja ha acollit gent una bona estona abans per poder seure en les cadires que s'han repartit en un lateral. L'acte, conduït per la periodista Montserrat Morera, i amb l'assistència de tots els partits de la corporació municipal, llevat de Vox, l'ha obert el Ball de l'Homenatge ballat per Xavier Serra Vila, de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, acompanyat per Gemma Torrecillas Roma al piano.
Seguidament, hi ha hagut la glossa de Parera i Gallofré, que s'han alternat en la lectura. Traductores i professores les dues, han volgut parlar "de la riquesa lingüística que trobem en els contes infantils i les novel·les juvenils del nostre país. Volem donar valor als clàssics i també a les traduccions que ens han permès llegir en català altres idiomes i també que ens llegissin a nosaltres", han explicat.
"En el món d’avui dia, on les pantalles són les reines i la immediatesa s’ha convertit en modus vivendi, llegir pot arribar a ser un acte de resistència per a aquells que no volem caure en aquesta voràgine il·luminada". Han demanat lluitar-hi des de ben petits.
"Llegir la nostra llengua"
"Un altre acte de resistència és el de llegir en la nostra llengua i no abandonar-la ni per modes, ni per comoditat, ni per mandra, ni per likes". Per aconseguir-ho, han apostat per "fer ús de la seva literatura des d’edats ben primerenques". Han fet algunes propostes: Les Tres Bessones, en Teo, en Rovelló, els Tickniks i Rastellera de colors, de l’autor manresà Pep Molist.
Encara han citat un tercer acte de resistència: "Llegir els clàssics". Han esmentat Sebastià Sorribas, Roser Capdevila, Manuel de Pedrolo, Josep Vallverdú, Carlota Goyta Vendrell (Violeta Denou), Asunción Esteban Noguera i Ana Vidal.
Han afirmat que "tenim una literatura infantil catalana que pot mirar de cara a les literatures d’arreu, però necessitem donar-li més prestigi acadèmic, que s’estudiïn les obres i que s’analitzin des d’una situació de poder. Només així, tindrà el prestigi social que es mereix. Calen reedicions de la literatura infantil clàssica catalana, donar-la a conèixer i aconseguir que hi hagi més demanda". Per arribar-hi han dit que "les escoles hi tenen un paper clau". No han oblidat reivindicar la tasca dels traductors. Com a exemple han posat el cas de la traductora del català dels primers quatre volums de Harry Potter, la Laura Escorihuela. "Va fer i, se li ha reconegut, una de les feines de traducció més excel·lents en l’àmbit infantil i juvenil".
Han acabat amb un missatge: "El català és una llengua molt potent i, narrativament, ens permet arribar allà on vulguem. Utilitzem tots els recursos que ens dona per fer lluir la nostra literatura tal com es mereix".
"Avui, Manresa està ferida"
En el seu parlament, l'alcalde Aloy ha admès que, "avui, Manresa està ferida, amb el cor encongit i amb un dol encara ben viu per un fet tràgic que ens ha colpejat de forma sobtada i cruel. La mort violenta de Carles Vilajosana ens ha trasbalsat com a ciutat, i per això avui, a banda de reiterar, en nom de l’Ajuntament i el conjunt de la ciutat, el condol més profund a la família i amics, hem de fer una crida a favor de la convivència".
Ha afegit que "la ferida que avui sentim ens ha de recordar que, ara més que mai, és del tot necessari construir i defensar un model de societat i de país basat en el respecte, la tolerància i la pau. Manresa és una ciutat mil·lenària, amb una innegable tradició democràtica. Una ciutat que ha sabut fer pinya per fer front a embats molt difícils. Que ha lluitat per tirar endavant i ha sabut tornar-se a aixecar després de les derrotes. Per això ara cal dir ben alt i clar que tots, cadascú des del seu lloc, hem de treballar per no deixar espai a la violència, ni a l’odi, ni a la por".
Record especial per a Vallverdú
Ha celebrat la glossa de Parera i Gallofré i ha tingut un record especial per a Vallverdú. També ha fet esment a la commemoració, aquesta setmana, dels 50 anys del míting de l’Assemblea del Bages al pavelló Congost, "la vigília de la històrica mobilització de la Diada de 1976, a Sant Boi de Llobregat. Aleshores es cridava 'Llibertat, amnistia, Estatut d’Autonomia'. Avui, continuen plenament vigents algunes reivindicacions d’aleshores. Hi ha persones empresonades per delictes d’opinió, dirigents polítics a l’exili o inhabilitats per promoure un referèndum d’autodeterminació, i continua pendent una amnistia per a gent que, en un estat plenament democràtic, no hauria d’haver estat mai condemnada. Alguns seguim pensant que la independència és el millor camí. En tot cas, com en temps de l’Assemblea del Bages, cal treballar per ser un sol poble i assumir de la forma més unitària possible les demandes socials majoritàries".
Ha tancat el seu discurs amb un desig: "Que els dies difícils que vivim es converteixin en la força i la voluntat, que tantes vegades han caracteritzat aquesta ciutat, per seguir treballant per una Manresa més justa i cohesionada, i per un país de pau i de llibertat".
L'ofrena floral l'ha obert la part institucional, amb els representants dels grups municipals a l'Ajuntament de Manresa; de la Delegació del Govern a la Catalunya Central, i del Consell Comarcal del Bages. Després de l'Himne Nacional de Catalunya cantat per la Capella de Música de la Seu, el Cor Parroquial Sant Josep del Poble Nou, la Coral Eswèrtia, la Coral Font del Fil i l'Orfeó Manresà, i de l'ofrena floral de les entitats manresanes i dels nous Pubilla i Hereu de Manresa, l'acte ha finalitzat amb una sardana d'exhibició a càrrec del Grup Sardanista Dintre el Bosc i la sardana La Santa Espina, que ha pogut ballar tothom.
La cançó I want to Break Free, de Queen, molt adient per a la Diada, ha sonat en el comiat de l'acte.
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