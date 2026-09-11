Una fuita de gas fa que els Bombers tallin el carrer Sobrerroca durant prop d'una hora
Quatre dotacions de Bombers s'han desplaçat fins al lloc, i només han hagut de tancar una aixeta que havia quedat mig oberta
La forta pudor de gas que es sentia a un bloc del carrer Sobrerroca de Manresa ha fet que s'hagués d'avisar als serveis d'emergència. Els Bombers s'hi han desplaçat amb quatre dotacions a més d'una de comandament.
La presència d'aquests efectius, a més dels de la Guàrdia Urbana, han provocat alarma al carrer, que ha quedat tallat durant més de mitja hora. Tot i això, els Bombers només han hagut de tancar una aixeta de pas del gas que estava oberta. Posteriorment, han fet tasques de ventilació de l'escala afectada, la del número 25, on la pudor de gas era intensa. També s'ha avisat la companyia del gas perquè fes una revisió més intensa de la instal·lació.
No ha calgut desallotjar ni confinar ningú de l'edifici afectat ni tampoc ningú ha pres mal.
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