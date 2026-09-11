Xiulades, crits de "Fora, fora!" i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
La candidata a les municipals de l'any vinent del partit a la capital del Bages, Sílvia Cubo Pons, ha encapçalat la comitiva d'AC en l'acte celebrat a la plaça de l'Onze de Setembre
L'acte institucional de la Diada nacional de Catalunya a Manresa d'aquest divendres al matí a la plaça de l'Onze de Setembre ha viscut un moment de tensió quan Aliança Catalana ha fet la seva ofrena floral.
Quan la comitiva del partit, encapçalada per Sílvia Cubo Pons, que aquesta setmana s'ha sabut, a través d'aquest diari, que serà l'alcaldable del partit a les municipals de l'any vinent, ha trepitjat la catifa vermella per portar la seva ofrena floral a la placa commemorativa que hi ha a la plaça amb el lema Manresa als lluitadors per les llibertats nacionals de Catalunya, s'han sentit xiulades, crits de "Fora, fora!" i aplaudiments, menys sonors que les xiulades i l'escradissada. Un cop han sortit d'escena, en la desfilada de la resta de les entitats que han participat en l'acte, que enguany han estat 65, més que l'any passat, els aplaudiments han marcat la reacció del públic assistent.
L'any passat, a l’hora de l’ofrena, Aliança Catalana també va ser rebuda amb xiulets i aplaudiments.
Abans de fer l'ofrena, Cubo ha seguit l'acte en un lateral de l'andana central del Passeig, dempeus rere les cadires on seien els representants institucionals i personalitats convidades. Tal com ha avançat Regió7 aquesta setmana, la manresana, nascuda a la capital del Bages el 1979, formada en direcció d'empreses i especialitzada en neuromàrqueting, ha manifestat que es presenta perquè "ja no reconec la Manresa on vaig néixer i créixer".
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