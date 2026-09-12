Els custodis de la marededeu dels Dolors de Manresa
Els veïns fa anys que tenen cura de la capella de la marededeu que dona nom al barri
La capella antiga data del 1886 i encara en queda la construcció d’on era, que està totalment malmesa
Els darrers custodis de l’altar actual, que fa més de 50 anys que hi ha en un mur del carrer de l’Arquitecte Montagut, són Lluís Lladó i Montserrat Sala
Lluís Lladó i Montserrat Sala, veïns de la carretera de Vic de Manresa, a tocar del Pont de Ferro, fa deu anys que custodien i que tenen cura de la capella de Nostra Senyora dels Dolors. Abans que ells, se’n van encarregar un temps Ramon Brucart i Isabel Sánchez. «Sempre hem sigut els veïns els que ens n’hem cuidat», diu Lladó. El quadre que hi ha a la capella el va fer una parenta dels custodis que els van precedir, atès que el que hi havia originàriament el van fer malbé en una de les moltes bretolades que ha patit aquest petit altar dedicat a la marededeu que dona nom al barri dels Dolors.
Abans que s’urbanitzés el carrer -batejat amb el nom de carrer de l’Arquitecte Montagut- i es traslladés la capella a un mur del vial, fa més de 50 anys, estava al camí històric de Manresa a Sallent que hi havia en aquest punt, en una construcció que encara es conserva, però que està totalment desfeta, vandalitzada, amb deixalles a l’interior i pintades a l’exterior, ubicada al costat del túnel que hi ha al carrer de Sant Joan d’en Coll, molt a prop d’on hi ha ara la capella, que es remunta al 1886.
El que queda de l’antiga capella, segons comenta Lladó, no es pot treure perquè «van dir que era patrimoni municipal», si bé pel seu mal estat ningú no ho diria.
No és l’única queixa que tenen. Sala explica que, quan van posar els nous contenidors, els van situar just a davant de la capella, tapant-ne tota la vista. Amb les seves queixes van aconseguir que els apartessin i que, com a mínim, frontalment, es pugui veure bé.
El novembre vinent hauria fet dos anys que la capella no patia cap bretolada, però fa tres setmanes la van tornar a vandalitzar. Van trencar el vidre i el pany de la porta de ferro que la protegeix. «Tenim una guardiola, anem posant-hi els diners que hi deixa la gent i, quan l’hem d’arreglar, tibem d’allà. Va durar una temporada que cada dos per tres la feien malbé. Fins i tot vam posar un vidre de plàstic perquè no el trenquessin, però es tornava opac i no es veia el que hi ha a dins», comenta Sala. Aprofitant la darrera reparació del vidre i el pany de la porta, ella també va canviar els dos ramets de flors artificials que hi ha a banda i banda de l’altar.
Al costat de la capella actual hi ha una placa de quan la van restaurar coincidint amb el seu centenari, el 1996, on posa que estava al camí històric de Manresa a Sallent.
«La capella dona nom al barri dels Dolors», explica Llado. Fa ben bé trenta anys, recorda Sala, «per la Mare de Déu dels Dolors, ara el setembre, fèiem una festa amb jocs per a la canalla, ball al vespre, xocolatada. Fèiem una festa maca». Antigament, fins i tot es guarnia amb flors la capella i tot el seu voltant. Sempre a càrrec dels veïns.
A banda de diners (pocs), que hi ha gent que posa a dins a través de la ranura de la porta i que són l’excusa des brètols per rebentar-la i trencar el vidre per agafar-los, hi ha persones que hi deixen altres objectes: un sant crist, un floc de cabells... «Hi ha una senyora que quan hi passa hi deixa alguna cosa. Ara hi ha posat quatre espelmetes», anota Sala. A més de reparar els desperfectes quan toca, ells també es cuiden de netejar el vidre si és brut. «Que estigui decent», comenta Lladó, que guarda fotos antigues de quan la capella era al mig del camí i de quan ja era al mur i la guarnien amb flors.
A la placa que hi ha al costat de la capella hi posa: «1886-1986. Primer centenari de la capella que s’edificà en memòria de la creu i capella d’origen molt antic vora el camí històric de Manresa a Sallent i que dona nom al barri. Restaurada i reconstruïda diverses vegades durant els segle XIX i XX».
La pintura que hi ha ara, del 2005, també la van malmetre clavant-hi un tornavís que fins va esquerdar una rajola de la paret interior de la capella on hi ha penjat el quadre. Rere la pintura, on es veu la maredeu amb un crist jacent, hi ha el pegat de la reparació. Sala comenta que «el cap de setmana, si hi ha moviment de gent amunt i avall que surt a la nit», és habitual que hi hagi alguna bretolada. Una vegada, recorda, algú va pintar tota la capella i els murs de color rosa. L’Ajuntament ho va netejar. El que encara no ha tret són les guixades que hi torna a haver.
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