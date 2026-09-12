L’eclipsi de l’any 1905 que va coincidir amb la Festa Major de Manresa
Els manresans de principis de segle passat van poder viure un fenomen que va quedar gravat en la memòria col·lectiva
Les cròniques expliquen que els balcons i els terrats de moltes cases es van omplir de curiosos
El 12 d'agost d’aquest any tots vam poder viure i veure un eclipsi de sol total a bona part de Catalunya i parcial a la resta.
Però els manresans i manresanes de principis del segle passat, ara fa cent vint-i-un anys, també en van poder veure un de total que va quedar gravat a la memòria col·lectiva. Concretament, va ser el dimarts 30 d’agost de 1905.
La premsa local, en parlar de la Festa Major, remarcava que els nombrosos actes de les festes havien guanyat interès amb un fet extraordinari: «Un espectacle gratuït i d’obligatòria assistència (si no voleu dormir) per a xics i grans, joves i vells (...) ja comprendran els nostres lectors que ens referim a l’eclipsi de sol de la Festa Major» (diari Pla de Bages).
Uns dies abans, concretament el diumenge 27 d’agost, a les nou del vespre, a la sala d’actes de l’Ateneu Obrer (carrer de les Piques), el director de l’escola de l’Ateneu, Narcis Masvidal, va pronunciar una lliçó sobre astronomia explicant la creació de l’univers, les estrelles, el sol, la Terra i la lluna per acabar concretant la manera d’observar l’eclipsi i els fenòmens que es produeixen en aquests instants concrets.
Un altre conferenciant, Valentí Caldas, va fer una conferència sobre el mateix tema al local de l’Associació de Dependents del Comerç, instal·lats al teatre Conservatori (entrada per la muralla). Amb càlculs matemàtics i demostracions gràfiques, va parlar de l’univers centrant-se en el sistema solar, de les lleis de la gravetat i del moviment dels astres. Va destacar el paper dels astrònoms que s’ocupen d’aquests fenòmens i, especialment, de l’astrònom manresà, avui manresà il·lustre, Pare Josep Algué Sanllehi, aleshores director de l‘Observatori de Manila i que va venir a estudiar el fenomen a l’observatori de Mallorca.
El dimarts 30 d’agost, coincidint amb el segon dia de la Festa Major de la ciutat, pels volts del migdia, va tenir lloc el fenomen que ja s’havia pronosticat des de feia molt temps. Tot i que les notícies dels dies anteriors esmentaven que podia fer mal temps, a l’hora de la veritat, el dia «es va presentar immillorable»; sols un núvol trencava a l’horitzó el preciós blau del cel».
Les cròniques dels diaris explicaven que, pels volts de dos quarts de dotze del migdia, els balcons i els terrats de moltes cases de la ciutat es van començar a omplir de curiosos proveïts de l’indispensable vidre fumat. Algunes botiges van tancar per veure el fenomen.
A la nostra ciutat, l’eclipsi va començar a les onze, cinquanta-sis minuts i quinze segons, quan la part oriental de la lluna es va començar a projectar sobre el sol de forma gradual fins que, a la una i dinou minuts del migdia, el 98% del sol va quedar amagat, «permetent-nos així durant uns pocs instants gaudir d’un espectacle tan curiós com estrany per a nosaltres», deien les cròniques periodístiques.
L’eclipsi «total» no va arribar als dos minuts, però, en succeir al migdia, es va notar més la foscor que en altres eclipsis crepusculars i la premsa, irònicament, recomanava a l’Ajuntament que obrissin els llums per veure la tronada i poder ballar sardanes.
L’eclipsi va acabar a Manresa a les dues i trenta-cinc minuts del migdia.
Les cròniques dels diaris de l’època comentaven el comportament estrany d’alguns animals com alguns ocells que fins aleshores volaven alegres pels aires i s’havien recollit espantats als arbres; també va sortir del seu niu algun ratpenat, però, de seguida, s’hi va tornar a posar; i que el sol va agafar un to rogenc.
Però, allò que la gent va destacar del fenomen, va ser la forta baixada de les temperatures respecte al començament de l’eclipsi. A Manresa, els termòmetres marcaven 32 graus i mig al centre de la ciutat i, a un quart de dues del migdia, es va arribar als 20 graus, la qual cosa representa una amplitud tèrmica de dotze graus en ple migdia a l’estiu. La temperatura va tornar a pujar per arribar als 27 graus, a dos quarts de tres de la tarda.
Aquest canvi de temperatura va provocar vents forts, frescos i huracanats i una sensació de fred, mentre que el baròmetre no va marcar cap canvi de pressió.
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