«El retaule del flautista» més participatiu porta a Manresa divertiment i reivindicació
En la sessió d'aquest diumenge al migdia han assistit a la representació una filla i una neta de l’autor de l’obra, Jordi Teixidor
Els més de 80 actors i actrius han defensat un argument amb un rerefons totalment vigent
Manresa
Nostàlgia i, sobretot, reivindicació. És el que han viscut, aquest diumenge, les més de 600 persones que s'han repartit en les dues sessions d’El retaule del flautista al Teatre Conservatori de Manresa. Nostàlgia, perquè entre els assistents a la sessió del migdia (l'altra s'ha fe a la tarda) hi havia Lluís Tuneu, que va dirigir aquest muntatge el 1971 a la desapareguda Sala Loyola, i Pere Vicens, que hi va fer de Burgmestre i també en el de l’any 1979 per la festa major. I reivindicació, perquè s'ha aprofitat per recordar l’autor de l’obra, Jordi Teixidor. Una de les seves filles, la Nura, acompanyada per la filla de la seva germana Judit, la Sara, han assistit a la representació. Nostàlgia, reivindicació i vigència, perquè els temes que toca l’argument són actuals des de la primera a la darrera línia del guió.
En la salutació final, entre els aplaudiments del públic, després de poc més de dues hores de funció, la directora, Sílvia Sanfeliu, ha convidat la Nura i la Sara, i el Lluís i el Pere a pujar a l’escenari.
En conversa amb Regió7 abans de l’estrena, Sanfeliu va «reivindicar com a patrimoni del nostre teatre que hi ha peces que no les podem tenir oblidades. Nosaltres ho podem fer, però hi ha vegades que és feina dels equipaments públics grans recuperar aquestes joies». Va recordar que en El retaule del flautista que es va fer el 1979 «algunes de les patums teatrals de la comarca va ser la primera vegada que pujaven a escena junts».
Una agraïda Nura Teixidor comentava acabada la representació que «no només la figura del meu pare sinó també altres autors de la seva generació no estan representats. No sé exactament quina és la raó per la qual no són de l’interès de les entitats oficials». «Una cosa que deia el meu pare abans de morir és que havia fet obres que havien guanyat premis, però que ningú no s’hi interessava» ha lamentat.
Amb ella i la Sara hi anava la seva tieta, l’Elpidia Oliver, esposa del germà de Jordi Teixidor, que va tenir un paper en l’estrena d’El retaule del flautista l'any 1970 al Teatre l’Aliança del Poblenou.
L’obra es divideix en deu escenes per explicar la lluita del poble de Pimburg, una bonica i fictícia vila de l’Alemanya del segle XIV, perquè els seus mandataris eradiquin la plaga de rates que els assola. Hi ha uns especialment encertats Burgmestre Schmid i Reverend Grundig, juntament amb algun altre personatge molt divertit, com la Regidora Rush; hi ha l’humor que posen algunes escenes i diàlegs, el dinamisme dels números musicals, la força de les escenes on els vilatans són els protagonistes (en algunes ocasions actuant des de la platea entre el públic) i, sobretot, hi ha la vigència d’un text que parla de desigualtats, de corrupció, de doble moral... Si se li ha de retreure alguna cosa, és la llargada d’alguna escena i la pèrdua pel camí d’algun pronom feble en alguna cançó. Res que no es pogués corregir si aquest engrescador retaule es tornés a representar algun dia.
Els antecedents
Els antecedents de la doble sessió d'aquest diumenge, organitzada pel Teatre Kursaal i El Galliner, cal buscar-los fa dos anys. Amb motiu del centenari de la mort d’Àngel Guimerà, es va organitzar un espectacle participatiu per portar a escena La Santa Espina. Igual que ara, hi va haver una crida per Manresa i la comarca a la qual van respondre cap a un centenar de persones. El bon regust que va deixar aquella experiència va fer que molta gent tingués ganes de repetir-la.
Finalment, aquest any, s’ha materialitzat. La convocatòria es va fer a la primavera, la primera lectura el juny i els assaigs el juliol. Sanfeliu va repartir els papers entre els 83 actors i actrius d’entre 10 anys els més joves a més de 80 els més grans (cap a un centenar si s’hi sumen els tècnics i i regidors) i va fer que algun personatge tingués més veus per donar cabuda a tothom. A més a més, l’ha fet més paritària, amb més presència de dones en uns papers on, originàriament, tot eren homes. Aquí hi ha regidores i el cap de la milícia és una dona. Les bases instrumentals de les músiques de Carles Berga gravades per Joan Ferrer, el vestuari i, sobretot, la implicació de tots... Veient-ne el resultat i l’acollida, segur que no serà el darrer muntatge participatiu.
Roser Rojas va fer a mà una a una les trenta rates que hi ha a l’espectacle
En un espectacle sobre una plaga de rates no hi podien faltar rosegadors. La responsable d’omplir el Teatre Conservatori d’aquests animals va ser Roser Rojas que es va anar animant i, de les vuit rates previstes inicialment, en va acabant fent trenta, totes cosides a mà. Els espectadors ja en van trobar al vestíbul i a la platea. A banda, també va fer les cues i les diademes de les orelles dels vint actors disfressats de rata en un dels números musicals més divertits. Mestra i professora d’institut jubilada, dibuixant, autora de contes i enamorada de les arts en general, per fer les rates (inclosa una de mecanitzada que corre per l’escenari) va dibuixar una plantilla amb cartró per retallar la roba, que va omplir de floca, ho va cosir a mà, hi va posar les cues (fetes d’escuma tallada a mà), les orelles amb feltre, els ulls (amb botons de color vermell), el nas, els bigotis, les potes i les dents de goma Eva. Un toc de pintura rosa va arrodonir els animals, molt aconseguits. Al muntatge, Rojas també té un paper, el de regidora. Una altra mena de rata a l'obra.
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