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“El risc del karst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa

A càrrec del geòleg Josep Maria Mata Perelló, l'acte tindrà lloc el pròxim dijous,17 de setembre, al Centre Excursionista Montserrat

Forma part de les activitats organitzades per l’Institut Català d’Espeleologia i Ciències del Karst per celebrar, per primera vegada, el Dia Internacional de les Coves i el Karst

El catedràtic manresà Josep Maria Mata

El catedràtic manresà Josep Maria Mata / Arxiu/Oscar Bayona

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Regió7/G.C.

Manresa

El pròxim dijous,17 de setembre, a les 8 del vespre, el Centre Excursionista Montserrat (carrer del Pla dels Ametllers, 32, Local 1, Manresa) acollirà la conferència El risc del karst a la Catalunya Central: el cas de Sallent, a càrrec del geòleg manresà Dr. Josep M. Mata Perelló.

El karst és el paisatge accidentat que es genera quan l'aigua de la pluja dissol a poc a poc les roques solubles.

L’acte forma part de les activitats organitzades per l’Institut Català d’Espeleologia i Ciències del Karst (ICEK) per celebrar, per primera vegada, el Dia Internacional de les Coves i el Karst, declarat oficialment el 13 de setembre per la Conferència General de la UNESCO celebrada a Samarcanda el novembre passat.

Aquesta proclamació representa una fita destacada per a la comunitat espeleològica mundial, en reconèixer la necessitat de preservar el patrimoni natural i cultural que s’amaga sota els nostres peus.

En l’acte intervindrà la també manresana i espeleòloga Montserrat Ubach Tarrés, que introduirà el significat d’aquesta efemèride i la rellevància del patrimoni kàrstic mundial, que cobreix prop d’una quarta part de la superfície terrestre i proporciona aigua potable a més de 1.000 milions de persones.

El fet que el primer any del Dia Internacional de les Coves i el Karst se celebri a Manresa posa de manifest la sensibilitat de la comunitat espeleològica, científica i cultural de la ciutat vers la fragilitat d’aquests ecosistemes i la necessitat de promoure’n la protecció, l’estudi i la gestió sostenible.

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L’acte compta amb la col·laboració del Geoparc de la Catalunya Central, SIGMADOT i el Centre Excursionista Montserrat. L'aforament és limitat.

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