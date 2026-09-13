UManresa amplia les places del grau en Dret per la demanda que ha tingut
La previsió era acollir 40 alumnes i ja n'hi ha 53 de matriculats que podrien ser més perquè hi ha llista d'espera
El nou curs començarà el pròxim 21 de setembre a les 9 del matí
UManresa estrenarà aquest curs el nou grau en Dret, una fita important i un salt qualitatiu per a l’univers universitari de la ciutat i el territori. Ho farà amb més places de les 40 previstes inicialment degut a la demanda que hi ha hagut. Això ha fet que l’Oficina de Preinscripció Universitària hagi assignat més estudiants al campus Manresa de la UVic-UCC. De moment hi ha 53 alumnes matriculats, però podrien acabar sent més tenint en compte que hi ha estudiants en llista d’espera de la preinscripció de juny.
Dret és, juntament amb Medicina, un dels grans estudis universitaris tradicionals. Medicina ja s’imparteix a la Unitat Docent de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Faltava Dret, un grau important per la demanda que té així com per la funció social que presta. De Dret no tan sols surten advocats, sinó també notaris, experts en lleis que poden treballar a empreses o també secretaris i interventors a les administracions.
El 21 de setembre, primer dia
El nou curs començarà el pròxim dilluns 21 de setembre a les 9 del matí a la FUB2, l’edifici que acull els estudis de Ciències Socials d’UManresa. El coordinador del grau, el degà del Col·legi d’Advocats de Manresa David Caselles, donarà la benvinguda als alumnes. També serà l’encarregat de presentar el manresà Marcel Mateu, doctor que serà el professor de Dret Constitucional I, els dilluns a primera hora. Serà, doncs, la primera classe del primer dia del primer grau en Dret que s’imparteix a Manresa.
El grau en Dret, impulsat per la Fundació Universitària del Bages, s’impartirà a Manresa i també al campus Vic de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Per primera vegada es posaran en marxa uns estudis al mateix temps als dos campus. El grau en Medicina, per exemple, s’estudia els primers cursos a Vic i els darrers, coincidint ja amb les pràctiques clíniques, els alumnes es divideixen entre Manresa i la capital d’Osona.
Mètode innovador
Els estudis de Dret a Manresa s’impartiran amb una metodologia innovadora i prestaran una especial atenció al català i a les noves tecnologies. També utilitzaran un dels trets diferencials d’UManresa que ja aplica a altres estudis: la simulació. Es reproduiran escenes que els estudiants es podran trobar quan acabin els estudis. A classe també es treballaran casos reals i els alumnes faran pràctiques en despatxos professionals -a Manresa n’hi ha una trentena- també a empreses.
El nou grau s’impartirà a la FUB2, edifici que concentra els estudis de Ciències Socials tret d’Educació Infantil, que per dimensions i els serveis que presta té el seu propi equipament a la FUB4. Compartirà, doncs, espais amb Empresa, Societat Digital, i cicles formatius de grau superior.
Dret i Odontologia
Dret no és l’única novetat d’aquest curs a UManresa. El passat 7 de setembre, la Clínica Odontològica Universitària va rebre prop d’una cinquantena d’alumnes del grau en Odontologia de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
Durant aquest curs acadèmic hi desenvoluparan la formació clínica amb pacients. Durant tot aquest mes de setembre, l’alumnat combinarà la formació teòrica de l’assignatura de Psicologia Clínica amb tallers pràctics i activitats de simulació prèvies a l’inici de l’activitat clínica. La formació pràctica començarà el 5 d’octubre. A partir de llavors, els estudiants treballaran amb pacients reals sota la supervisió del professorat i dels professionals de la Clínica Odontològica Universitària.
Oferir el grau en Psicologia és el pròxim repte que vol afrontar UManresa. Segons va anunciar el director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB), Antoni Llobet, en una entrevista a Regió7, en dos anys UManresa tindrà dos graus nous: Psicologia i també uns estudis de l’àmbit de la neurociència.
Tenir una oferta més àmplia d’estudis és l’estratègia que ha adoptat la FUB-UManresa per fer front a la davallada demogràfica de joves en edat d’entrar a la universitat que hi haurà a partir de l’any vinent de joves.
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