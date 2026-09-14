Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
De moment, ja s’han presentat 82 demandes davant la jurisdicció contenciosa administrativa, repartides entre els diferents trams en què s’ha dividit d’actuació
Les contribucions que han de pagar per les obres de reurbanització del carrer d’Àngel Guimerà de Manresa han portat propietaris d’habitatges i de locals del vial a fer-hi front per la via judicial. Segons informació demanada per Regió7 a Lexia Advocats, el despatx que en porta la direcció lletrada, per ara ja s’han presentat 82 demandes davant la jurisdicció contenciosa administrativa, repartides entre els diferents trams en què s’han dividit les obres. Sergi Roca, director jurídic i advocat del bufet manresà, fa saber que «un informe pericial encarregat per la propietat conclou que les obres no revaloren els immobles i que, per tant, la imposició de les contribucions no té justificació».
El pilar de la defensa dels propietaris afectats és l’esmentat informe pericial elaborat per dos arquitectes, que analitza si les obres revaloren realment els habitatges i els locals, que, fa notar Roca, «és la premissa que justifica les contribucions especials». Per determinar-ho, els pèrits creuen dues vies independents: les zones de valor del cadastre i un estudi de mercat propi de desembre de 2025, contrastat, a més, amb els preus màxims de lloguer de la zona. «La conclusió és clara. En els habitatges de l’àmbit afectat no hi haurà cap increment de valor, perquè es tracta d’una zona ja consolidada i de preu alt. Pel que fa als locals comercials, en la major part dels trams tampoc no es preveu cap millora, i només en dos trams s’apunta un marge possible molt reduït que, a més, respon a diferències de valor prèvies entre carrers i no a la reforma en si».
Beneficis per a tot l’entorn
L’informe també retreu a l’estudi municipal que atribueixi tota la diferència de preu a la conversió en zona de vianants, ignorant que aquestes zones ja partien de valors desiguals, i que ho fonamenti en una base de dades que no permet comparar de manera fiable immobles pròxims. Hi afegeix un argument de pes: com que Manresa és zona de mercat tensionat, els pisos amb el lloguer topat no poden materialitzar cap plusvàlua, de manera que difícilment se’ls pot exigir una contribució per un increment de valor que la mateixa llei impedeix repercutir. Els pèrits manifesten en el seu informe que, en el supòsit de l’existència d’alguns beneficis, aquests s’estenen a tot l’entorn i no només als veïns cridats a pagar. Sense un increment de valor acreditat, sostenen, la imposició de les contribucions perd el seu fonament.
Després que el consistori desestimés els recursos de reposició interposats en via administrativa, els afectats van decidir portar el cas als tribunals. Des d’aleshores, cada reclamació segueix el mateix recorregut: primer es presenta el recurs contenciós administratiu davant el jutjat, que l’admet a tràmit i requereix l’Ajuntament perquè aporti l’expedient administratiu. Roca explica que, «com que el consistori no l’ha remès complet en tots els casos, ha calgut reclamar que l’aporti íntegrament, i només llavors el jutjat obre el termini per formalitzar la demanda».
Inicialment, la defensa va presentar un recurs per a tots els afectats de les contribucions especials de manera conjunta, però el Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Barcelona va acordar desacumular els procediments i va obligar a tramitar-los un per un, de forma individual. Lexia insisteix a demanar que es tornin a acumular, atès que tots comparteixen el mateix objecte i que fragmentar-los pot generar resolucions contradictòries i dispars sense cap necessitat. La resolució sobre aquesta petició està pendent de resolució.
Aquest mes, amb l’inici del nou curs judicial, es continuaran presentant les demandes que pertoquin a mesura que vencin els terminis. De fet, els jutjats ja han començat a assenyalar la pràctica de la prova -en aquest cas, la pericial-, un pas que suposa la continuació dels procediments judicials.
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