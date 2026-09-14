Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
La coalició ha presentat deu propostes per millorar la seguretat a la capital del Bages, i ha demanat al govern municipal que "faci autocrítica"
Junts per Catalunya i Avancem han presentat aquest dilluns una llista de "deu propostes i una comissió" per a posar solució als problemes de seguretat de Manresa. Els líders de les dues formacions, que concorreran unides a les properes municipals, Ramon Bacardit i Sergi Perramon, han volgut destacar que "després de 15 dies de la mort del Carles, ara toca fer les nostres valoracions. Fins ara hem mantingut un silenci prudent", en paraules de Perramon.
Per a Ramon Bacardit, la "ciutadania vol seguretat i que s'entomin responsabilitats. I per això el Govern de la ciutat hauria d'emprendre 10 accions tangibles que haurien de prioritzar". Les deu propostes són: l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana fins a 140, la instal·lació de 300 càmeres als carrers i dotar als ciutadans d'un dispositiu de botó del pànic, la creació d'una unitat específica de la Guàrdia Urbana d'intervenció ràpida, la lluita contra el tràfic de drogues a la ciutat, lluita contra les ocupacions d'immobles i desplegar polítiques de protecció de la propietat, l'activació del pla de civisme en tot el seu articulat que, segons Bacardit "està en un calaix des de 2016", desplegar agents cívics permanents, com a mínim un parell per barri, suspendre tota col·laboració amb moviments que generin violència o la promogui, la lluita contra el frau en el padró, i augmentar sensiblement la il·luminació a la ciutat.
Bacardit afegia a aquest decàleg la petició de "crear una comissió informativa temporal per esclarir i fer seguiment de tot el que ha passat i ha pogut fallar fins a arribar a la mort del Carles Vilajosana". Aquesta petició ja ha anunciat que la "portaran al ple de l'Ajuntament".
"La ciutadania està cansada de tantes paraules", i ara "calen accions per tornar l'ordre i el civisme" a Manresa, deia Bacardit, i Perramon afegia que "fa temps que hi ha hagut deixadesa per part de les administracions en el tema de la seguretat. S'han volgut amagar coses sota catifa, i llavors surten de cop. I és el que ha passat". En aquest sentit, han recordat que feia temps que "ells ja ho detectaven, i avisaven". També han afegit que és una "irresponsabilitat assenyalar l'origen dels autors. Tant en un sentit com en l'altre", i que l'únic important és que la "llei sigui més severa per garantir la seguretat".
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