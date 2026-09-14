Manresa posa el bus urbà a 1 euro del 16 al 21 de setembre i el 22 serà totalment gratis
S'adhereix a la Setmana Europea de la Mobilitat amb descomptes en el transport públic i una jornada central d'activitats familiars
Manresa celebra una nova edició de la Setmana Europea de la Mobilitat, del 16 al 22 de setembre i reduirà el preu del bitllet senzill del bus urbà fins a 1 euro per trajecte durant tota la setmana. A més, el dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Mundial Sense Cotxes, el servei de bus urbà serà totalment gratuït al llarg de tot el dia.
El punt central de la programació tindrà lloc el dissabte 19 de setembre, de 10.30 a 13.30 h, amb una matinal d'activitats obertes i gratuïtes distribuïdes en dos espais de la ciutat.
A la plaça de Sant Domènec s'hi concentraran tallers pràctics i creatius, com una visita guiada a un bus urbà amb un joc de trivial a càrrec de la PTP, creació de cistelles amb plantes, rentat i tuneig de bicicletes amb MARAKI, i el disseny de minibicicletes amb El Taller del Bosc. Així mateix, s'hi ubicarà un punt informatiu municipal sobre les línies de bus, el servei Conciliabus i el lloguer de bicicletes BAIK, a més de l'espai del Montepio amb decoració de bicis i tatuatges temporals.
La plaça del Mercat Puigmercadal acollirà un circuit d'habilitat en bicicleta dinamitzat per GuiesBtt per posar a prova l'equilibri, la frenada i el control de la bicicleta.
Els participants en els tallers de la jornada rebran d'obsequi el Joc de l'Oca de la mobilitat i una targeta T-2 de dos viatges per al bus urbà.
Accions educatives durant la tardor
Més enllà d’aquests actes, la programació s'estendrà a la tardor amb accions en l'àmbit educatiu. A partir de l'octubre s'iniciaran les sessions del programa ‘Viatjo amb tu’, una formació teòrica i pràctica sobre l'ús del transport públic adreçada a l'alumnat de 1r d'ESO que es concretarà amb els instituts de la ciutat.
El 23 d'octubre tindrà lloc la jornada ‘Camí escolar’, en què les escoles adherides organitzaran caminades conjuntes perquè l'alumnat i les famílies vagin a peu fins al centre des de punts de trobada establerts.
La Setmana Europea de la Mobilitat promou hàbits de desplaçament sostenibles, segurs i saludables, com ara la mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. La iniciativa permet visualitzar les transformacions possibles en l’ús de l’espai públic i els seus beneficis en la millora de la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.
Sota el lema Mobilitat per a tothom, l'edició d'enguany posa el focus en la justícia intergeneracional, amb l'objectiu de garantir un transport sostenible i de qualitat per a tota la ciutadania, independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere, edat o capacitats.
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