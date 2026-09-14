Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Comissió de seguretat a ManresaRadar MeteocatObres al GuimeràCorre de bouAccidents a l’N-260Llops a Catalunya
instagramlinkedin

El Passeig de Manresa acull la 45a edició de la Fira d'Artistes i Artesans

Des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre de dissabte es podran visitar les tradicionals parades

Imatge d'arxiu d'una edició anterior de la Fira d'Artistes i Artesans

Imatge d'arxiu d'una edició anterior de la Fira d'Artistes i Artesans / Arxiu/Mireia Arso

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

Arriba una nova edició de la Fira d'Artistes i Artesans que durant gairebé mig segle ha tingut el passeig de Pere III de Manresa com a marc.

En aquesta ocasió tindrà lloc dissabte que ve, dia 19 de setembre, i des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre es podran visitar les tradicionals parades situades al llarg del primer tram del Passeig.

Serà la 45a edició amb l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies com a impulsora. Artistes i artesans mostraran les seves obres i els seus productes.

Actuacions musicals

A la tarda actuaran dos grups musicals per animar la jornada. A 2/4 de 6 de la tarda començarà l'actuació de La Corneta riallera i a les 7 de la tarda, Aquell parell.

Notícies relacionades

Tradicionalment, a més de pintures, hi ha productes de tota mena, roba feta amb ganxet, complements, quadres, objectes de fusta, bosses de mà. Antigament, aquesta fira només era per a artistes, però que a mesura que han avançat els anys ha afegit artesans que comercialitzen làmpades, llibretes, pitets, mocadors, bosses de berenar, necessers, pilotes de peluix, objectes i complements de plata, ninots fets de ganxet, bosses de mà i roba per a infants. Tot fet a mà.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
  2. “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
  3. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
  4. Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
  5. Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
  6. Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
  7. Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
  8. Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026

Àlex Canales, de la Pobla de Claramunt, puja al tercer lloc de l'estatal de trial

Àlex Canales, de la Pobla de Claramunt, puja al tercer lloc de l'estatal de trial

El Passeig de Manresa acull la 45a edició de la Fira d'Artistes i Artesans

El Passeig de Manresa acull la 45a edició de la Fira d'Artistes i Artesans

Retrats del nostre món

Retrats del nostre món

Sòl pelvià: els problemes més freqüents i per què no hem de normalitzar les pèrdues d'orina

Sòl pelvià: els problemes més freqüents i per què no hem de normalitzar les pèrdues d'orina

Abans de llençar-los, mira si tens aquests objectes a casa: poden tenir valor

Abans de llençar-los, mira si tens aquests objectes a casa: poden tenir valor

El Meteocat renova el radar de la Panadella per detectar millor les tempestes: podrà calcular fins i tot la mida de la pedra

El Meteocat renova el radar de la Panadella per detectar millor les tempestes: podrà calcular fins i tot la mida de la pedra

El termini de la cessió del Convent de Sant Francesc s'actualitza en 50 anys

El termini de la cessió del Convent de Sant Francesc s'actualitza en 50 anys

Oriola, del Kids&Us, i Raventós, del Cadí la Seu, seran a la presentació de la Lliga Endesa i la Lliga Femenina Endesa

Oriola, del Kids&Us, i Raventós, del Cadí la Seu, seran a la presentació de la Lliga Endesa i la Lliga Femenina Endesa
Tracking Pixel Contents