El Passeig de Manresa acull la 45a edició de la Fira d'Artistes i Artesans
Des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre de dissabte es podran visitar les tradicionals parades
Regió7
Arriba una nova edició de la Fira d'Artistes i Artesans que durant gairebé mig segle ha tingut el passeig de Pere III de Manresa com a marc.
En aquesta ocasió tindrà lloc dissabte que ve, dia 19 de setembre, i des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre es podran visitar les tradicionals parades situades al llarg del primer tram del Passeig.
Serà la 45a edició amb l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies com a impulsora. Artistes i artesans mostraran les seves obres i els seus productes.
Actuacions musicals
A la tarda actuaran dos grups musicals per animar la jornada. A 2/4 de 6 de la tarda començarà l'actuació de La Corneta riallera i a les 7 de la tarda, Aquell parell.
Tradicionalment, a més de pintures, hi ha productes de tota mena, roba feta amb ganxet, complements, quadres, objectes de fusta, bosses de mà. Antigament, aquesta fira només era per a artistes, però que a mesura que han avançat els anys ha afegit artesans que comercialitzen làmpades, llibretes, pitets, mocadors, bosses de berenar, necessers, pilotes de peluix, objectes i complements de plata, ninots fets de ganxet, bosses de mà i roba per a infants. Tot fet a mà.
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