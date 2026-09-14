Un ramat de cabres travessarà el centre de Manresa aquest diumenge i farà parada a Can Poc Oli
El bestiar transhumant arribarà a dos quarts de sis a Can Font, provinent de Santpedor, i tothom qui vulgui pot acompanyar-lo en el seu pas pel Passeig fins al Pont Vell
El seu pas per la capital bagenca forma part d'un recorregut per recuperar el Camí Ramader de Marina, un sender mil·lenari que uneix la Cerdanya amb el Penedès
Un ramat de cabres travessarà aquest diumenge el centre de Manresa en la seva ruta transhumant pel Camí Ramader de Marina, el sender mil·lenari que uneix les pastures de la Cerdanya amb les del Penedès. Els transhumants arribaran a dos quarts de sis de la tarda al parc de Can Font, provinents de Santpedor, i avançaran pel Passeig en direcció al Pont Vell. L'organització convida la ciutadania a acompanyar el ramat en el seu recorregut fins a Can Poc Oli, on faran parada dilluns i dimarts. Durant aquests dos dies, s'organitzaran activitats amb les escoles i instituts de la zona durant al matí i, a la tarda, de 5 a 7, es podrà anar a visitar el ramat.
Es tracta del quart any consecutiu que Daniel Giraldo, pastor del Baix Camp, amb el suport de l'Associació Camí Ramader de Marina, impulsen la transhumància pel Camí Ramader de Marina amb el projecte "Camins de vida". Un recorregut que els porta al llarg d'un mes a travessar Catalunya, de nord a sud, al llarg de gairebé 300 quilòmetres, per recuperar la vida ramadera en aquest camí que guarda segles de tradició transhumant catalana. Durant la ruta, s'aturen als pobles per on passa aquest camí per fer activitats amb els veïns i les escoles i realçar el valor de la transhumància, l'ofici de pastor i la ramaderia extensiva com una aposta de futur.
Des del 6 de setembre, quan el ramat va començar el descens des del llac de La Bullosa, a la Catalunya nord, travessen diferents municipis de Catalunya fins a arribar a Clariana (Castellet i la Gornal), el 12 d'octubre. Durant aquesta setmana, el ramat passarà per diferents municipis de la Catalunya central: Coll de l'Arç, Santa Eulàlia de Puig-Oriol, Santa Creu de Jutglar, Avinyó, Santpedor, Manresa i Castellgalí. El pas de les cabres anirà acompanyat d'un seguit d'activitats culturals i de divulgació que tenen per objectiu apropar la ciutadania a aquest patrimoni viu.
La ruta està impulsada per l'Associació del Camí ramader de Marina, amb la col·laboració de diferents entitats locals, institucions i voluntariat, i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i altres organismes vinculats al món rural i cultural.
Amb aquest projecte es vol mantenir viu un llegat històric i alhora fer-lo actual i participatiu, implicant el territori i les comunitats locals en la dinamització del seu patrimoni. A més del valor cultural i ambiental, el Camí de Marina també promou el turisme sostenible, l'educació i la cooperació entre municipis.
Un camí mil·lenari que torna a viure
El Camí Ramader de Marina és una de les rutes transhumants històriques de Catalunya que connecta el litoral amb el Pirineu i permet el desplaçament estacional dels ramats a la recerca de les millors pastures. El projecte actual treballa per preservar, potenciar i promoure aquesta xarxa de camins, així com el patrimoni cultural, social i ambiental que hi està associat.
La iniciativa "Camins de Vida" va més enllà del desplaçament del ramat. Al llarg del recorregut, cada municipi organitza activitats obertes a la ciutadania com tallers, xerrades, tastos gastronòmics i propostes culturals per acostar la transhumància al públic i posar en valor l'ofici de pastor.
La transhumància com a eina de prevenció d'incendis
Un dels valors clau del projecte és el seu impacte directe en la prevenció d'incendis forestals. La pastura de cabres contribueix a reduir la càrrega de combustible vegetal als boscos, mantenint nets els sotaboscos i evitant l'acumulació de vegetació seca.
Aquesta acció, coneguda com a silvopastura, es considera una estratègia eficaç de gestió forestal sostenible, ja que disminueix el risc de grans incendis i afavoreix la continuïtat del mosaic agroforestal. Alhora, el pas del ramat ajuda a conservar camins, marges i espais oberts, millorant la biodiversitat i la qualitat del paisatge. D'aquesta manera, "Camins de Vida 2026" posa en valor el paper dels pastors com a agents actius en la protecció del territori i en la lluita contra els efectes del canvi climàtic.
Subscriu-te per seguir llegint
- Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
- “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
- Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026