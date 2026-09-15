Una calaixera a una paperera de Manresa
Tot i que, evidentment, no és el seu lloc la imatge va ser captada al carrer Zamenhof
Regió7
Les papereres tenen la missió de rebre deixalles petites de les quals els ciutadans es volen desempallegar anant pel carrer com un tiquet de compra, un mocador de paper, l'embolcall d'un gelat o un xiclet. Per això sobta aquesta imatge captada al carrer Zamenhof de Manresa d’una calaixera dipositada a sota de la paperera, ja que és impossible que hi càpiga i de cap manera és el seu lloc.
El fet s’ha produït en un espai del barri de la carretera de Santpedor que té una altra singularitat.
Tothom s’ha trobat amb un petit residu a la mà havent de caminar una pila de metres per trobar una paperera on dipositar-lo. A Manresa hi ha punts amb un bon nombre de papereres mentre que en altres zones de la ciutat la distància entre elles és considerable. Però si hi ha un punt on això no passa és al carrer Doctor Zamenhof on n’hi ha dos a sis metres de distància.
Aquesta circumstància permet triar en quina paperera es vol dipositar el residu, tot un luxe en comparació en altres parts de la trama urbana. El punt és a prop del xamfrà dels carrers Doctor Zamenhof i Llibertat, al barri de la carretera de Santpedor, i es desconeix el motiu pel qual es produeix el superàvit de papereres.
Bosses d'escombraries
Està totalment prohibit utilitzar les papereres per llançar-hi bosses d'escombraries de casa. Fer-ho es considera incivisme, ja que satura el mobiliari urbà ràpidament, genera olors i evita que els residus domèstics passin pel control de separació del sistema intel·ligent.
Precisament perquè els contenidors de paper-cartró (blau) i vidre (verd) no requereixen targeta, la ciutat ha detectat que algunes persones aprofiten les boques obertes (especialment les de paper) per llançar-hi bosses de brossa senceres sense separar.
Evidentment, el mobiliari tampoc es pot dipositar ni a dins ni a fora de les papereres.
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