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Un camió de begudes perd part de la càrrega a la rotonda de la Petrocat de Manresa

L'incident ha provocat retencions a les vies d'accés al giratori

La càrrega perduda a la rotonda de la Petrocar

La càrrega perduda a la rotonda de la Petrocar / Arxiu particular

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Regió7

Manresa

Un camió que transportava begudes ha perdut part de la càrrega aquest dimarts a primera hora del matí mentre circulava per la rotonda de la Petrocat de Manresa, just davant de la sortida en direcció a Sant Joan de Vilatorrada.

La càrrega, formada per desenes de caixes de refrescos, aigua i cervesa, ha quedat escampada per la calçada i ha ocupat tot el carril exterior de la rotonda, fet que ha dificultat la circulació durant una estona.

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La incidència ha provocat retencions, especialment per als vehicles que arribaven des de Sant Joan de Vilatorrada.

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