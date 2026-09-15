Un camió de begudes perd part de la càrrega a la rotonda de la Petrocat de Manresa
L'incident ha provocat retencions a les vies d'accés al giratori
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Regió7
Manresa
Un camió que transportava begudes ha perdut part de la càrrega aquest dimarts a primera hora del matí mentre circulava per la rotonda de la Petrocat de Manresa, just davant de la sortida en direcció a Sant Joan de Vilatorrada.
La càrrega, formada per desenes de caixes de refrescos, aigua i cervesa, ha quedat escampada per la calçada i ha ocupat tot el carril exterior de la rotonda, fet que ha dificultat la circulació durant una estona.
La incidència ha provocat retencions, especialment per als vehicles que arribaven des de Sant Joan de Vilatorrada.
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