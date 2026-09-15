La conductora d'un ciclomotor, ferida en topar contra un autobús al pont de Sant Francesc de Manresa
Pocs minuts després, un altre motorista ha patit un accident a l’avinguda Universitària
La conductora d'un ciclomotor ha resultat ferida aquest dimarts al migdia després de topar contra un autobús al pont de Sant Francesc de Manresa. El xoc s'ha produït pocs minuts abans de les 3, quan el bus ha acabat xocant contra el vehicle de dues rodes mentre feia una maniobra.
L'autobús circulava per la C-37Z, que connecta el centre de Manresa amb el barri del Xup, quan ha envaït parcialment el carril contrari per girar, segons la informació proporcionada per la Guàrdia Urbana. A causa d'aquesta maniobra, ha xocat contra el ciclomotor, que estava aturat davant d'un Stop i respectava la senyalització d'aturada obligatòria.
La ferida, que conduïa una Piaggio Liberty, és una dona de 36 anys i veïna de Manresa. Després d'una primera atenció in situ, ha estat traslladada amb pronòstic reservat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La Guàrdia Urbana ha practicat la prova d'alcoholèmia reglamentària a la conductora de l'autobús, una veïna de Jorba de 45 anys. El resultat ha estat negatiu.
Dos accidents en una tarda
Paral·lelament, una altra persona ha resultat ferida aquest dimarts mentre circulava en ciclomotor a la capital del Bages. En aquest cas, prop de 2/4 de 3, un cotxe ha fet un desplaçament lateral sense adonar-se de la presència d'un ciclomotor a l'avinguda Universitària de Manresa, a l'altura dels números 7-13.
En el segon accident, la víctima ha estat un altre veí de Manresa, de 28 anys, que conduïa una KTM Duke. També ha estat atès inicialment al lloc dels fets i, posteriorment, traslladat a l'hospital manresà. En aquest cas, el pronòstic també és reservat. El conductor del cotxe, també veí de la ciutat, ha resultat il·lès.
Els dos accidents estan pendents de l'informe judicial pertinent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta