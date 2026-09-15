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La conductora d'un ciclomotor, ferida en topar contra un autobús al pont de Sant Francesc de Manresa

Pocs minuts després, un altre motorista ha patit un accident a l’avinguda Universitària

El pont de Sant Francesc de Manresa

El pont de Sant Francesc de Manresa / GSV

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Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

La conductora d'un ciclomotor ha resultat ferida aquest dimarts al migdia després de topar contra un autobús al pont de Sant Francesc de Manresa. El xoc s'ha produït pocs minuts abans de les 3, quan el bus ha acabat xocant contra el vehicle de dues rodes mentre feia una maniobra.

L'autobús circulava per la C-37Z, que connecta el centre de Manresa amb el barri del Xup, quan ha envaït parcialment el carril contrari per girar, segons la informació proporcionada per la Guàrdia Urbana. A causa d'aquesta maniobra, ha xocat contra el ciclomotor, que estava aturat davant d'un Stop i respectava la senyalització d'aturada obligatòria.

La ferida, que conduïa una Piaggio Liberty, és una dona de 36 anys i veïna de Manresa. Després d'una primera atenció in situ, ha estat traslladada amb pronòstic reservat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La Guàrdia Urbana ha practicat la prova d'alcoholèmia reglamentària a la conductora de l'autobús, una veïna de Jorba de 45 anys. El resultat ha estat negatiu.

Dos accidents en una tarda

Paral·lelament, una altra persona ha resultat ferida aquest dimarts mentre circulava en ciclomotor a la capital del Bages. En aquest cas, prop de 2/4 de 3, un cotxe ha fet un desplaçament lateral sense adonar-se de la presència d'un ciclomotor a l'avinguda Universitària de Manresa, a l'altura dels números 7-13.

En el segon accident, la víctima ha estat un altre veí de Manresa, de 28 anys, que conduïa una KTM Duke. També ha estat atès inicialment al lloc dels fets i, posteriorment, traslladat a l'hospital manresà. En aquest cas, el pronòstic també és reservat. El conductor del cotxe, també veí de la ciutat, ha resultat il·lès.

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Els dos accidents estan pendents de l'informe judicial pertinent.

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