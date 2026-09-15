Daniel Corrales, el cas de l'home diabètic que encara no ha trobat un pis on viure
A finals de setembre s’acaba el contracte que els serveis socials li han anat mantenint a Navarcles
Ruben Costa
Daniel Corrales és un home de 53 anys amb diabetis de tipus 1, una discapacitat que li impedeix fer una vida amb normalitat. Regió7 ja havia explicat quina era la seva situació abans d’aconseguir aquest espai d’habitatge. Ara mateix s’allotja en un hostal de Navarcles, amb l’ajuda que li ofereixen els serveis socials de Manresa. Corrales admet que «fan un treball excepcional» i que, gràcies a ells, porta dos mesos i mig vivint-hi. El problema, però, arribarà a finals d’aquest mes, quan se li acabi el contracte d’allotjament. Pel seu compte, ha buscat nombrosos pisos i habitacions, però el principal obstacle continua sent econòmic.
Corrales recorda que té una pensió de 690 euros, amb la qual també ha de pagar l’alimentació, el transport públic i altres despeses bàsiques, a banda del lloguer. Busca una habitació a Manresa, on ha de rebre sovint les cures a l’Hospital Sant Joan de Déu, i com més lluny hagi d’anar a viure, més haurà de gastar en desplaçaments. A l’hostal on s’allotja tampoc no pot cuinar, de manera que ha de menjar fora o a base d’entrepans, una alimentació que, segons explica, no li permet mantenir una dieta adequada a les seves necessitats.
Explica que, dels pisos o habitacions compartits que ha trobat a un preu que podria assumir, sovint ha estat rebutjat perquè no encaixa amb el perfil que busquen. «Busquen noies o persones estudiants. Quan saben l’edat que tinc o que soc un home, es fan enrere», explica Corrales. Aquestes respostes, assegura, el fan sentir «discriminat». Afegeix que la incertesa de no trobar un lloc on poder viure s’ha convertit en la seva principal preocupació. «No busco un lloc temporal, necessito un lloc estable i fix», conclou, angoixat.
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