La degradació de l’espai de les escales de la Creu del Tort de Manresa
Brossa, llaunes, ampolles de vidre i persones sense sostre ocupen des de mitjans d’agost l’espai públic que connecta les Escodines amb el Pont Vell
Ruben Costa
Les escales de la Creu del Tort de Manresa, inaugurades fa aproximadament un any, presenten actualment un estat de degradació amb acumulació de residus i presència habitual de persones sense sostre. L’espai, situat al carrer Nou de Santa Clara, presenta un aspecte ple de deixalles escampades pel terra, entre les quals es poden trobar llaunes, ampolles de vidre i de plàstic, papers, bosses i altres residus.
Malgrat que l'entrada encara es conserva en bones condicions, la part inferior, a sota de tot, és completament diferent. La situació s’ha fet especialment visible des de mitjans d’agost, quan l’espai ha començat a ser utilitzat de manera habitual com a punt d’estada, tant durant el dia com durant la nit, per alguna persona sense sostre. Aquesta ocupació coincideix amb la presència de brutícia acumulada en diferents punts de les escales i els espais adjacents, fet que ha generat malestar entre persones que transiten habitualment per aquesta zona.
Recorregut recuperat
Les escales formen part d’una actuació urbanística que va permetre recuperar el recorregut entre la Creu del Tort i el camí de la Font de Fans. L’Ajuntament de Manresa va inaugurar la nova infraestructura el juny de 2025, després d’unes obres que havien començat l’octubre de l’any anterior. El projecte va permetre salvar els 13 metres de desnivell existents entre la part superior i inferior de la balma i recuperar un itinerari que havia quedat anul·lat trenta anys enrere. I també va recuperar aquest itinerari havia estat reivindicat durant anys pels veïns dels barris de les Escodines i la Balconada. La recuperació del recorregut tenia com a objectiu tornar a connectar aquesta part de la ciutat amb un itinerari històric vinculat al Camí Ignasià.
Ara, poc més d’un any després de la seva inauguració, diferents punts de l’espai mostren una realitat ben diferent de la prevista inicialment. A les escales i als espais situats al seu voltant s’hi acumulen ampolles, llaunes, bosses i altres deixalles. Algunes de les ampolles són de vidre i es troben abandonades al terra, fet que pot suposar un risc per als vianants, mentre que també hi ha restes de plàstic i paper escampades per diferents zones. Les escales de la Creu del Tort són, a més, un punt de pas per a les persones que utilitzen aquest recorregut a peu. La degradació de l’espai pot afectar, per tant, tant la imatge de la zona com l’ús que en fan els veïns i els vianants.
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