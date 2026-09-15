Els centres cívics de Manresa reprenen la seva programació amb noves propostes
Les inscripcions s’han obert aquest dimarts, i es poden fer presencialment, per telèfon o a la web municipal
REGIÓ7
El casal de les Escodines i el centre cívic Selves i Carner reprenen la seva activitat després de les vacances. Per al trimestre que ve, de setembre a desembre, s’ha programat una oferta de propostes culturals, formatives i de lleure adreçades a totes les edats. Algunes de les activitats són gratuïtes i d’altres tenen un cost, encara que són subvencionades parcialment per l’Ajuntament.
A banda de consolidar la programació habitual, la nova edició incorpora dos nous tallers adreçats al públic adult.
El casal de les Escodines acollirà el taller ‘Fes el teu propi vitrall Tiffany’ el dissabte 14 de novembre, de 10 a 2 del migdia. Les talleristes Sílvia Sagués Lleonart i Fina Puigdellívol Servet ensenyaran la tècnica del vitrall Tiffany, des del tallat del vidre fins al polit i la soldadura i permetrà als assistents elaborar la seva pròpia peça decorativa. L'activitat té un preu de 12 euros, amb les eines i el material inclosos.
Al centre cívic Selves i Carner s'impartirà el curs ‘Música + electrònica + programació’ els dijous 12, 19 i 26 de novembre, d’1/4 de 7 a 1/4 de 9 de la tarda. Es tracta d’una proposta eminentment pràctica on els participants aprendran a construir i reprogramar instruments electrònics personalitzats i reciclats. A través de la tecnologia s'abordaran conceptes musicals a càrrec de Marc Sibila i Vidal, músic, maker i fundador d’Instròniks. L'activitat té un preu de 18 euros amb tot el material inclòs.
A més de les novetats, es repeteixen altres propostes formatives organitzades per l’Ajuntament de Manresa i que no requereixen coneixements previs.
Les altres propostes
El casal de les Escodines oferirà el taller ‘Dormir més i millor’ els dijous 29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 8. Una proposta teoricopràctica amb exercicis de mindfulness i relaxació a càrrec d’Eva Vila Safont, fisioterapeuta i instructora de Respiravida Breathwork. El preu: 22 euros.
El centre cívic Selves i Carner acollirà el taller de ceràmica ‘Regal brillant per Nadal’, el dimarts 1 de desembre, de 10 a 12, on la ceramista Anna Benet Prat ensenyarà la tècnica japonesa del dorodango per crear una bola esfèrica i brillant amb fang. Preu: 6 euros, material inclòs. També s’impartirà ‘Introducció a la intel·ligència artificial a través del mòbil’ els dimarts 20, 27 d’octubre i 3 de novembre, de 5 a 2/4 de 7, per aprendre a utilitzar eines com ChatGPT, Gemini o Canva, a càrrec de la dissenyadora gràfica Sofia Gómez Barroso. Preu: 9,90 euros.
Les inscripcions a aquestes cinc propostes es poden fer de forma presencial o telefònica al casal de les Escodines -carrer de Sant Bartomeu, 50; telèfon 93 872 54 54- i al centre cívic Selves i Carner -carrer de Bernat Oller, 14-16; telèfon 93 872 74 77-. També a través a la web de l’Ajuntament manresa.cat, on també es pot consultar tota la informació sobre els cursos, tallers i exposicions que es realitzen al Selves i Carner i a les Escodines.
Activitats socioculturals habituals
Pel que fa a les propostes de formació a les Escodines es mantenen activitats consolidades com l’Aula del coneixement, les sessions de gimnàstica dolça i ioga, els tallers de memòria, de pintura i treballs manuals, de patchwork i txi-kung, budokan, música, dansa o cine. El teatre continua sent un dels eixos centrals de la programació, amb assaigs regulars dels grups Jueus de la Fira de l’Aixada i, així com dels grups “Tal com som” i un grup de teatre de gent gran.
L’oferta es completa amb activitats formatives d’alfabetització digital amb mòbils, classes d’àrab per a infants i alfabetització en català per població nouvinguda, com també amb serveis i espais de convivència oberts al barri: l’espai infantil, la cessió d’espais i suport tècnic per a activitats, la biblioteca veïnal, el punt d’accés comunitari a Internet i el Punt Òmnia. Aquest últim funciona com a espai de trobada i aprenentatge gratuït per millorar les habilitats digitals.
Les entitats organitzadores i programadores habituals del casal de les Escodines són: l’Ajuntament de Manresa, l’AVV Escodines, Club Esportiu Budokan Manresa, CCOO Jubilats, Associació Tradibal-Endansa, Jueus de la Fira de l’Aixada, l’Associació Cultural Islàmica de Manresa i la Federació d’associacions de veïns i veïnes de Manresa. Les entitats Casa d’Andalusia a Manresa i Foto Art Manresa tenen la seva seu dins del Casal de les Escodines i organitzen les seves pròpies activitats.
Per la seva banda, el centre cívic Selves i Carner oferirà novament activitats de cant coral, country line-dance, el curs de ball, els assaigs de cant coral i teatre, les sessions de ioga, taitxí i moviment conscient, els tallers de treballs manuals i arts aplicades i els assajos teatrals i corals. L’oferta formativa inclou també classes d’àrab, alfabetització en català i castellà i anglès. El centre posa a disposició de la ciutadania serveis com la cessió d’espais, la biblioteca veïnal a les tardes i el punt d’accés públic a Internet.
Les entitats organitzadores i programadores habituals del Selves i Carner són: Ajuntament de Manresa, AVV Saldes-Plaça Catalunya, Club de ball dels dimarts, Associació teatral 'El Teló', Associació Cultural Anderdocs i Associació Diàleg i Participació i la Federació d’associacions de veïns i veïnes de Manresa.
Programació d'exposicions
Mensualment, els centres cívics acullen mostres artístiques o divulgatives, amb activitats complementàries i gratuïtes.
Al centre cívic Selves i Carner es podrà visitar fins al 30 de setembre la mostra de pintures ‘Abstracció formal’ un recorregut per la simbologia personal de l'artista Txema Rico Martínez, que també oferirà una visita guiada per a persones adultes, el dimarts 29 de setembre, a les 6 de la tarda.
A l’octubre ‘El temps fa pintura’ exposarà obres de pintura figurativa de Manel Solé Barbé; i el novembre i desembre hi haurà l’exposició ‘Ferran Costa tribut. No t’enfadis’ en homenatge al mateix artista manresà, organitzada per diverses entitats, particulars i l’Ajuntament de Manresa i que també s’acollirà a altres espais de la ciutat.
Al casal de les Escodines, fins al 30 de setembre s'hi exhibeix ‘Boterades. Retrats d’animals familiars en companyia’ de Laura Estrada Segura. Com activitat complementària, el dissabte 26 de setembre, de 10 a 1 del migdia hi haurà una matinal d’Urban Sketching al barri de les Escodines, amb punt de sortida al Casal de les Escodines. Hi col·labora Urban Sketchers Bages i l’AVV Escodines.
A l’octubre hi haurà la mostra de pintures ‘Abstracció formal’ i el novembre i desembre l’exposició homenatge ‘Ferran Costa tribut. No t’enfadis’.
L'horari del casal de les Escodines és de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i de 4 a 2/4 de 9 del vespre, i dissabtes de 9 a 2. El centre cívic Selves i Carner obre de dilluns a divendres de 4 a 9 del vespre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta