Multes de fins a 3.000 euros a Manresa per deixar bosses fora del contenidor
L'Ajuntament enganxa avisos a l'exterior dels containers advertint les conseqüències d'abandonar residus a la via pública
Multes de fins a tres mil euros per abandonar residus a la via pública. És el que es pot llegir en els avisos que enganxa l’Ajuntament de Manresa a l’exterior de contenidors per avisar que l’incivisme no surt gratis.
Se situen en punts d’aportació que resulten especialment conflictius i alerten que la sanció mínima és de 150 euros si els enxampen deixant la bossa de les deixalles fora del contenidor.
L’avís remet a la web Manresa.cat/residus i deixa un número de telèfon, el 613 248 447. L’acció forma part de la campanya Molt de Manresa. L’any passat, des del febrer fins al juliol es van interposar 42 multes a persones que deixaven la bossa de les deixalles a terra. Es tracta de sancions a ciutadans que han estat enxampats in fraganti per agents de paisà de la Policia Local de Manresa, que regularment fan tasques de vigilància a illes de vianants en punts on s’ha detectat que hi ha més problemes de brutícia i deixadesa. L’Ajuntament ho té clar, les persones que no s’han assabentat que hi ha un nou model de gestió de residus i que no utilitzen la targeta per deixar les bosses dintre dels contenidors poden ser multats.
A més, cal recordar que l’Ajuntament de Manresa ha instaurat una taxa anual complementària de 88,22 euros per als habitatges i locals que durant un any no hagin passat a buscar la targeta i no els hagin obert cap cop.
Projecte de mandat cabdal
Atès que algunes persones no fan servir el nou sistema de contenidors tancats i això genera un cost, perquè ha calgut reforçar les brigades per recollir les bosses a terra, s’aplica un 50% d’aquest cost a aquells ciutadans que en són els responsables. El govern municipal ha deixat clar que no es tracta d’una sanció sinó d’una taxa complementària.
L’Ajuntament defensa que el desplegament del nou sistema de gestió de residus és un projecte de mandat cabdal per fer de la capital del Bages una ciutat més neta, cívica i sostenible. Les darreres dades «certifiquen l’assoliment d’una fita històrica: la ciutat en el seu conjunt ha arribat al 71% de recollida selectiva. Aquesta xifra suposa un èxit col·lectiu i demostra l’eficàcia del sistema, tenint en compte que l’any 2023, amb els contenidors oberts tradicionals, la taxa de reciclatge es quedava estancada en un 27%», assegura l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem Manresa.
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