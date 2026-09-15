La Nit de la Recerca exposarà set projectes innovadors que es desenvolupen a Manresa
L’acte se celebrarà al pati de l’Escorxador el 24 de setembre a les 7 de la tarda
A Berga també s’han programat activitats dins La Nit Europea de Recerca
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El pati de l’Escorxador acollirà el dijous 24 de setembre una nova edició de La Nit de la Recerca de Manresa. Amb el títol ‘Amb la Recerca Fem Ciutat’ mostrarà el potencial investigador de Manresa. Es presentaran set projectes pioners en el camp de la recerca i la innovació. Es tracta de propostes d’àmbits molt variats com el social, la salut, el tractament de l’aigua i altres recursos naturals.
Participaran en la iniciativa la directora d’Atenció a la Dependència de Sant Andreu Salut, Dolors Fitó Selva, que presentarà el projecte ‘Cuidar en llibertat’, sobre eliminació de contencions físiques i optimitzar l’ús de fàrmacs.
També parlarà el cap de servei d’atenció primària d’Althaia, Josep Maria Vilaseca Llobet, que presentarà el pla pilot que ja està en marxa per detectar el càncer de pròstata d’una forma precoç.
La investigadora d’Eurecat Manresa, Laura Vinadell Magre, explicarà un projecte de modelització de xarxes de distribució d’aigua a gran escala per a l’estimació de subproductes de la desinfecció.
El doctor i professor de Podologia de la UVic-UCC Lluís Miquel Riu Gispert parlarà sobre un projecte per reduir el dolor en la cirurgia de l’ungla.
Per part de la Unitat de Suport a la Recerca Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut, Berta Bertrans Vilaró, farà una intervenció sobre l’abordatge de l’insomni i com reduir els fàrmacs per millorar la qualitat del son.
El sotsdirector de comunicació, promoció i recerca de la UPC Manresa, Hernán Anticoi Sudzuki explicarà un projecte d’investigació sobre l’aprofitament òptim dels recursos naturals i dels residus urbans.
Finalment, en l’àmbit de l’empresa, el sales area manager de Tallers Ratera, Marc Freixas Berenguer, explicarà un dels projectes de recerca de la seva empresa.
L’acte es clourà amb una jornada de treball en el marc de la recerca i amb l’objectiu d’establir i mantenir xarxes, intercanviar informació, recursos, oportunitats i suport mutu, entre les persones assistents a la Nit Europea de la Recerca a Manresa.
L’acte és gratuït i obert a tota la ciutadania, i en aquest cop, a diferències de les edicions anteriors, no cal inscripció prèvia per assistir-hi. Començarà a les 7 de la tarda.
Activitats a Berga
A Berga, l’Exploratori dels Recursos de la Natura (UPC) organitza la Nit Europea. El dia 25, a 2/4 de 9 del vespre al Claustre de Sant Francesc, tindran lloc les microxerrades “Postres de ciència”, amb la participació d'investigadors i investigadores del territori. L'endemà hi haurà l’espectacle de ciència Clowntifics, dirigit a tots els públics. Serà a 2/4 de 7 de la tarda al Casino.
Les activitats formen part de la Nit Europea de la Recerca, que tindrà lloc del 19 al 26 de setembre amb l’objectiu d’apropar la recerca i els seus protagonistes a públics de totes les edats, de forma planera i entretinguda. D’aquesta manera, tothom té l’oportunitat de conèixer els avenços científics que es desenvolupen al territori amb el guiatge de les persones que es dediquen a la recerca.
La Nit Europea de la Recerca, que es du a terme de manera simultània a més de 25 països europeus, oferirà nombroses activitats arreu de Catalunya amb la col·laboració d’investigadors i investigadores de més de 50 entitats científiques.
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