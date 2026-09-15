La possibilitat d'alentir l'Alzheimer serà analitzada a Manresa amb experts i afectats
La commemoració del dia mundial de la malaltia oferirà una mirada al moment actual per l'aparició de noves opcions terapèutiques i grans interrogants
Regió7
L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès reivindica més esperança, més drets i més vida compartida amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer.
L'entitat, amb més de 25 anys de trajectòria i prop de 400 socis, organitza diversos actes entre el 20 i el 23 de setembre i se suma al manifest "Sí vull", que reclama l'accés als nous tractaments contra l'Alzheimer autoritzats a Europa.
Amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que se celebra el 21 de setembre, l'AFABBS, Associació de Familiars de persones amb Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà i Moianès, ha preparat diversos actes culturals, divulgatius i de convivència amb un objectiu compartit: posar les persones amb Alzheimer i les seves famílies al centre, fer visible la seva realitat i reivindicar el dret a continuar decidint, participant i vivint amb la màxima qualitat de vida possible.
L'AFABBS fa més de 25 anys que acompanya persones amb Alzheimer i altres demències i les seves famílies. Actualment, compta amb prop de 400 socis i desenvolupa durant tot l'any activitats d'estimulació cognitiva, arteràpia, tallers terapèutics i grups d'ajuda mútua, a més de tasques d'acompanyament, orientació i suport a les famílies.
Acte diumenge a Sant Fruitós
El programa especial del Dia Mundial començarà el diumenge 20 de setembre, a les 18.30 h, al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages, amb la representació de l'espectacle 'Postals presents per a una mare absent', una proposta que combina paraula, música i dibuixos amb sorra per acostar-se a l'Alzheimer des de l'emoció, la poesia i la sensibilitat.
L'espectacle compta amb Elisenda Duocastella, al piano i la composició musical; Toni Ortiz, amb dibuixos creats amb sorra, i Pep Garcia, amb la paraula. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a través d'Entràpolis.
Dilluns a Manresa
L'acte central tindrà lloc el mateix 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, a les 19.00 h, a l'Auditori Plana de l'Om de Manresa, sota el títol: 'Alzheimer avui. Entre l'esperança i la incertesa'.
La trobada vol oferir una mirada al moment actual de la malaltia, marcat per l'aparició de noves opcions terapèutiques però també pels interrogants sobre el seu accés, la seva aplicació i el futur de les persones afectades. Hi participarà la Dra. Anna Mas, neuròloga experta en memòria de la Fundació Althaia, que oferirà una ponència sobre la situació actual de l'Alzheimer i les noves perspectives de tractament. Posteriorment, la ponència donarà pas a una conversa amb persones amb Alzheimer i persones cuidadores, incorporant una mirada que l'AFABBS considera imprescindible: la de les persones que conviuen directament amb la malaltia.
L'objectiu és parlar de medicina i de recerca, però també de vida quotidiana, autonomia, decisions, pors, expectatives i esperança. Aquest any el Dia Mundial arriba en un moment especialment significatiu després de l'autorització a Europa de nous tractaments capaços d'alentir l'evolució de la malaltia en determinades persones.
Manifest "Sí vull"
L'AFABBS se suma al manifest "Sí vull", impulsat per la FAFAC i compartit per les associacions de familiars d'Alzheimer de Catalunya, que reclama que els nous tractaments autoritzats a Europa puguin arribar també, amb criteris mèdics i garanties de seguretat, a les persones que se'n poden beneficiar a través del sistema públic de salut.
El manifest posa especialment l'accent en la veu de les persones diagnosticades i defensa el seu dret a continuar participant en les decisions que afecten la seva salut i el seu futur: decidir, guanyar temps i tenir esperança.
La commemoració continuarà el dimecres 23 de setembre amb una excursió a Montserrat, una jornada que inclourà la visita al monestir i al cambril de la Mare de Déu, l'audició de l'Escolania i un dinar de germanor.
Aquesta sortida forma part també d'una manera d'entendre l'atenció a les persones que l'AFABBS desenvolupa durant tot l'any a través del programa 'Sortim, camins de cultura i records'.
El projecte proposa experiències socials i culturals per a persones amb Alzheimer i altres demències mitjançant activitats relacionades amb exposicions, poesia, patrimoni, rutes culturals, caminades, museus i trobades comunitàries.
La filosofia del programa parteix d'una idea senzilla, però essencial: una persona amb Alzheimer continua necessitant sortir, relacionar-se, emocionar-se, descobrir, recordar i sentir que forma part de la comunitat.
Durant aquest 2026, el programa ha inclòs o inclourà visites a exposicions, el taller poètic 'Fils de Memòria', una visita a la Casa Torrents —La Buresa—, la Ruta Modernista de Manresa, una caminada per la Séquia, activitats al Museu de l'Aigua i el Tèxtil i al Museu Barroc, tallers de poesia, la sortida a Montserrat i altres propostes socials i culturals.
Més de 25 anys al costat de les persones i les famílies
Després de més de dues dècades de trajectòria, l'AFABBS vol aprofitar el Dia Mundial de l'Alzheimer per recordar que, darrere de cada diagnòstic, hi ha una persona, una família i una història de vida.
L'entitat reivindica la necessitat de continuar avançant en diagnòstic precoç, recerca, tractaments, recursos sanitaris i socials i suport a les famílies, però també en un aspecte que sovint queda en segon terme: continuar fent possible la vida mentre la malaltia avança.
Per això, aquest 21 de setembre, el missatge de l'AFABBS és també una invitació a la societat a mirar l'Alzheimer des d'una perspectiva diferent: no només des de la pèrdua, sinó també des dels drets, les capacitats que es conserven, els vincles, l'acompanyament i l'esperança.
Suport i complicitats
L'AFABBS vol expressar també el seu agraïment a les entitats públiques que els acompanyen en aquest trajecte, especialment l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya, així com a les empreses Control, Thor i Santasusana.
Agenda d'actes
- Diumenge 20 de setembre. 18.30 h. "Postals presents per a una mare absent", Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages. Entrada: 10 €. Venda d'entrades: entrapolis.com
- Dilluns 21 de setembre. 19.00 h. "Alzheimer avui. Entre l'esperança i la incertesa". Ponència de la Dra. Anna Mas i conversa amb persones amb Alzheimer i persones cuidadores a l'Auditori Plana de l'Om de Manresa.
- Dimecres 23 de setembre. Excursió a Montserrat. Visita al monestir i al cambril de la Mare de Déu, audició de l'Escolania i dinar. Preu: 40 € amb dinar inclòs.
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