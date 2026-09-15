Quina va ser l’última cabina telefònica de Manresa?
Les casetes van anar desapareixent dels carrers de la ciutat amb la generalització dels mòbils i el canvi del marc legal
Les últimes unitats es trobaven al passeig de Pere III i a la plaça de Sant Domènec, i es van retirar entre el 2023 i el primer semestre del 2024
Ruben Costa
Hi va haver un temps en què per fer una trucada calia sortir al carrer i buscar una cabina telefònica. Les cabines formaven part del paisatge habitual de Manresa i es podien trobar a places, carrers comercials, equipaments i punts de pas de la ciutat. Avui, aquella imatge ha pràcticament desaparegut. Segons fonts que ha consultat Regió7, les últimes cabines que quedaven a Manresa es van retirar durant els darrers anys, un procés que es va completar durant el primer semestre del 2024 a escala estatal.
El gener del 1992, Manresa tenia 57 cabines telefòniques. Vint anys després, la xifra ja havia baixat fins a les 40. El 2017 n’hi havia 24 i, un any més tard, encara en quedaven 23 repartides per diferents punts de la ciutat. La retirada no va ser sobtada, sinó progressiva. Cada vegada menys persones necessitaven recórrer a un telèfon públic perquè els mòbils anaven ocupant aquesta funció.
A més, la desaparició també està relacionada amb un canvi legislatiu. Durant anys, els telèfons públics formaven part del Servei Universal de Telecomunicacions i hi havia l’obligació de garantir una oferta suficient de telèfons públics de pagament. Aquesta obligació va desaparèixer amb la Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicacions. El nou marc legal va eliminar del Servei Universal la prestació relativa al subministrament d’una oferta suficient de telèfons públics de pagament.
On estaven?
El gener del 2018, segons les dades publicades aleshores per Regió7, n’hi havia 23. Aquell mateix any, la distribució de les cabines demostrava que encara tenien una presència considerable als carrers. N’hi havia al passeig de Joan Miró, la Muralla de Sant Francesc, el carrer de Fonollar, Francesc Moragas, la plaça de Catalunya, el carrer del Pirineu, el carrer de Barcelona, Lluís Millet, la plaça de Mallorca, la carretera de Santpedor, el passeig de Pere III, la plaça del Remei, la carretera de Vic, el carrer de Montcau, Sant Cristòfol o Viladordis, entre altres ubicacions.
Qui les feia servir?
Per a diverses generacions de manresans, la cabina telefònica formava part de la rutina. Abans que el mòbil permetés portar un telèfon a la butxaca les 24 hores del dia, una trucada implicava localitzar un aparell públic, disposar de monedes o d’un sistema de pagament i esperar que l’altra persona respongués. Era el telèfon de les trucades ràpides, però també de les situacions imprevistes. Servia per avisar que s’arribava tard, per trucar a casa des del carrer, per posar-se en contacte amb algú durant un viatge o simplement per resoldre una necessitat puntual quan no hi havia cap altra alternativa.
Les cabines també tenien una funció especialment important per a les persones que no disposaven de telèfon fix o mòbil. En una època en què tenir un telèfon mòbil no era una qüestió universal, els aparells públics permetien mantenir una via de comunicació sense necessitat de tenir una línia pròpia. Amb la generalització dels mòbils, aquesta necessitat va anar desapareixent. La possibilitat de trucar des de qualsevol lloc, enviar missatges o comunicar-se a través d’internet va fer que buscar una cabina deixés de formar part de la vida quotidiana.
Les últimes supervivents
Algunes cabines van resistir més que altres. Les ubicades en zones de pas i espais cèntrics van formar part del paisatge urbà fins ben entrat el segle XXI. Les que hi havia a la plaça de Sant Domènec i el passeig de Pere III, s’estima que varen ser les últimes en retirar-se, poc abans d’arribar al 2024. Eren alguns dels punts on encara se’n podien trobar durant els darrers anys.
Tot i desaparèixer dels carrers, les cabines continuen tenint una forta presència en la memòria col·lectiva. Per a moltes persones, una cabina encara evoca una època concreta: monedes, números de telèfon memoritzats, converses breus al carrer i l’espera davant d’un aparell que només servia per a una cosa. Per a les generacions més joves, probablement ja no representen una necessitat, sinó una imatge antiga. Però durant dècades, trobar una cabina al carrer era normal. Avui, trobar-ne una és gairebé impossible. La seva desaparició és una petita mostra d’un canvi molt més gran: el d’una ciutat en què comunicar-se exigia buscar un lloc concret a una ciutat en què el lloc per comunicar-se el porta cadascú a la butxaca.
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