David Casellas, degà del Col·legi d’Advocats de Manresa, assumeix la coordinació del nou grau en Dret d’UManresa
La universitat considera que reforça el projecte acadèmic amb una experiència directa en l’exercici professional i el govern de la professió
Regió7
La Facultat de Ciències Socials d’UManresa ha incorporat David Casellas, com a coordinador del nou grau en Dret, que inicia les classes el proper dilluns, 21 de setembre amb més de cinquanta estudiants. El Consell de Govern de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ha aprovat, en la reunió del 15 de setembre, el seu nomenament. Amb una llarga trajectòria professional i institucional en l’àmbit jurídic, Casellas s’incorpora al projecte amb una visió experta i estretament connectada amb la realitat del sistema judicial i de la professió. És degà del Col·legi d’Advocats de Manresa des del 2021.
UManresa assegura que el perfil de David Casellas reforça el projecte acadèmic del grau amb una experiència directa en l’exercici professional, el govern de la professió i la interlocució amb les institucions jurídiques. La seva trajectòria contribuirà a consolidar una formació alineada amb els reptes actuals del Dret i amb les necessitats del territori.
Trajectòria professional i institucional
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1992), Casellas exerceix com a advocat des de 1994. Després d’una primera etapa en un bufet especialitzat en responsabilitat civil a Barcelona, des de l’any 2005 dirigeix el seu propi despatx a Manresa, centrat en dret civil i penal i en la defensa de les persones consumidores i usuàries de serveis financers i d’assegurances.
En l’àmbit institucional, és degà del Col·legi d’Advocats de Manresa des de gener de l’any 2021, càrrec que comporta també la seva participació com a conseller tant de l’Advocacia Catalana com de l’Advocacia Espanyola. Al Consell de l’Advocacia Catalana ha presidit la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (2021-2026) i la Comissió de Llengua (2023-2026). Actualment, presideix la Comissió d’Estudis, Informes i Projectes de l’Advocacia Espanyola, comissió que s’encarrega d’elaborar propostes d’esmenes i informes sobre els projectes legislatius impulsats pel govern estatal. A més, Casellas és àrbitre de consum i forma part de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
Un grau arrelat al territori i connectat amb la professió
La incorporació de David Casellas s’emmarca en l’aposta d’UManresa per desplegar un grau en Dret fortament vinculat al territori i a les seves necessitats. La titulació, que s’impartirà simultàniament als campus de Manresa i de Vic, permetrà estudiar Dret de manera presencial per primera vegada a la Catalunya Central. A Manresa, es desplegarà en horari de matí.
El nou grau compta amb la complicitat del Col·legi d’Advocats de Manresa i de despatxos jurídics del territori, fet que garanteix una formació connectada amb la pràctica professional. A més, els estudis s’impartiran seguint el model docent de la Facultat de Ciències Socials, basat en grups reduïts i una metodologia activa i aplicada. Les classes combinaran continguts teòrics amb resolució de casos reals, simulacions, debats i treball d’oratòria, entre d’altres, amb l’objectiu de formar professionals capaços d’analitzar i aplicar el dret amb rigor i sentit crític.
Entre els trets distintius del nou grau destaquen també l’aposta pel català com a llengua vehicular i la incorporació de noves tecnologies, com la intel·ligència artificial aplicada al dret.
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