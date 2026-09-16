Els lavabos de l'estació d'Autobusos de Manresa ja tenen la primera guixada
Un mes després de l'estrena de la seva millora, una de les portes dels lavabos d’homes ja té una pintada, tot i que les instal·lacions encara no presenten cap desperfecte
Ruben Costa
Els nous lavabos de l’Estació d’Autobusos de Manresa, estrenats fa poc més d’un mes després de les obres de reforma de l’equipament, ja presenten la primera guixada. Una de les portes dels serveis d’homes ha aparegut guixada a la part posterior, amb una pintada que ocupa bona part de la superfície. Tot i això, els lavabos es netegen tres cops al dia, segons la informació facilitada per l’Estació d’Autobusos. De moment, però, l’estat general dels lavabos continua sent bo. No hi ha elements trencats ni desperfectes visibles en les instal·lacions, i els serveis es mantenen nets. La pintada és, per ara, l’únic signe de deteriorament detectat d’ençà que es va posar en funcionament a principis d’agost.
Després que Regió7 expliqués, a principis d’agost, que els nous lavabos de l’Estació d’Autobusos entraven en funcionament amb la intenció que es mantinguessin oberts. El precedent dels antics serveis, que havien acumulat nombroses queixes pel seu estat de conservació, havia fet que la decisió d’obrir els nous espais també comportés el risc que acabessin patint desperfectes. Els nous serveis estan situats a banda i banda de l’edifici central de l’estació, separats entre els lavabos d’homes i els de dones. Tots dos espais tenen una configuració pràcticament idèntica, amb el blanc i el beix com a colors predominants, tres vàters, piques amb mirall, dispensadors de sabó i paper i sistemes per a l’eixugada de les mans. També hi ha un lavabo adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, de dimensions més grans i que actualment es manté tancat. Per utilitzar-lo, els usuaris han de demanar la clau a l’oficina de Sagalés.
Una actuació més àmplia
La reforma dels lavabos forma part d’un conjunt més ampli d’actuacions de millora de l’Estació d’Autobusos de Manresa, amb una inversió de 40.000 euros aportats pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat. Les obres, iniciades l’octubre de l’any passat, també han inclòs actuacions al paviment, la substitució de les portes d’accés per unes de corredisses, millores en la marquesina i el mobiliari, nous aparcaments per a bicicletes i patinets, actuacions en els sistemes elèctrics i de climatització i una nova senyalització.
La primera pintada apareguda en una de les portes no implica, ara per ara, un deteriorament general dels serveis. La resta de l’espai continua presentant un bon estat de conservació i no s’hi observen altres desperfectes. Però la seva aparició tan sols unes setmanes després de l’obertura torna a posar sobre la taula el repte de conservar en bones condicions unes instal·lacions que han estat acabades de renovar.
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