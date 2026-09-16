Un estudi dona claus perquè Manresa no sigui un forn en les onades de calor
Cobertes fredes pintades de blanc, renaturalització de places excessivament pavimentades, espais verds accessibles, paviments reflectants, refugis climàtics i més arbrat són les principals propostes
El doctor en Geografia Rufí Cerdan, que va impulsar també el primer estudi de la pobresa hídrica a la ciutat, està elaborant un treball que dona les claus perquè Manresa no es converteixi en un forn amb les onades de calor.
El treball se centra en l’estudi de Les Onades de calor i la Pobresa. Dona continuïtat al document previ que crida a transformar el Barri Antic de Manresa en un espai amb més ombra, bancs còmodes i aigua. Afirma que l’evidència científica mostra de manera consistent que les onades de calor afecten de manera desproporcionada les persones que viuen en barris de baixos ingressos. Aquestes poblacions estan exposades a temperatures més altes, disposen de menys recursos per protegir-se i tenen un risc més gran de malalties i mortalitat durant la calor extrema.
Una revisió científica internacional publicada el 2026 va trobar que les poblacions socialment desfavorides tenen un risc entre un 26% i un 45% més alt de mortalitat relacionada amb la calor que les comunitats més afavorides econòmicament.
De la mateixa manera, nombrosos estudis mostren que l’impacte en la salut de les onades de calor és especialment greu quan es combinen la pobresa, les malalties cròniques, l’envelliment i l’habitatge de baixa qualitat.
Més enllà del termòmetre
Davant d’aquesta evidència conclou que «la vulnerabilitat tèrmica no depèn només de quants graus marca el termòmetre. També depèn de qui viu a cada barri i dels recursos que tinguin per protegir-se. Per aquest motiu, les accions contra la calor han de prioritzar zones on les altes temperatures, les poblacions vulnerables i una menor capacitat econòmica d’adaptació coincideixen».
Davant d’aquesta situació planteja la instal·lació de cobertes fredes pintades de blanc, la renaturalització de places excessivament pavimentades, més espais verds accessibles, paviments reflectants, refugis climàtics útils i més arbrat.
L’ús de materials més reflectants o permeables en carrers i places redueix l’acumulació de calor respecte a l’asfalt convencional. Aquesta estratègia es combina sovint amb arbrat i espais verds.
Les cobertes reflectants, sovint pintades de blanc o amb materials d’alta reflectància, absorbeixen menys radiació solar i redueixen la temperatura interior dels edificis. Això és particularment útil per a famílies amb recursos limitats que no disposen d’aire condicionat
Els parcs urbans, jardins de pluja i altres espais verds redueixen la temperatura local i milloren el confort tèrmic. A més, aporten beneficis socials i de salut pública, especialment en zones amb alta densitat residencial. Com a mesures correctores tocaria dotar solar buits de microparcs i la renaturalització de places excessivament pavimentades. També apostar per les cobertes i façanes verdes.
Una altra mesura és augmentar l’arbrat urbà. Els arbres proporcionen ombra directa i refredament per evapotranspiració (pèrdua d’humitat d’una superfície a causa de la combinació de dos processos: l’evaporació directa de l’aigua del sòl i la transpiració de l’aigua a través de les plantes). Diversos estudis mostren que els carrers arbrats poden registrar temperatures sensiblement inferiors a les zones sense cobertura vegetal. L’efecte és especialment important en barris densos i vulnerables on la població passa més temps a l’espai públic. La transformació d’equipaments públics (biblioteques, centres cívics, escoles) en refugis climàtics és una de les mesures amb més impacte social, especialment per a la població vulnerable. També es poden generar espais ombrejats en places i parades de transport.
El nou treball de Rufí Cerdan arriba després que fes públic un estudi que assenyalava la manca d’ombra, bancs còmodes i aigua al Barri Antic.
Equitat climàtica
Les polítiques urbanes més recents recomanen prioritzar inversions als barris que concentren risc tèrmic, pobresa energètica i manca d’espais verds. L’objectiu és reduir les desigualtats ambientals que fan que alguns barris siguin diversos graus més càlids que altres dins d’una mateixa ciutat. La literatura científica indica que la combinació de diverses mesures és molt més eficaç que qualsevol intervenció aïllada. Així que el resultat hauria de ser combinar més arbrat urbà amb cobertes fredes, espais verds accessibles, paviments reflectants i refugis climàtics per reduir la temperatura i el consum energètic i protegir població vulnerable.
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