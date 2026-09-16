La Fàbrica Nova, protagonista de la 10a Fira dels Playmòbils de Manresa
El certamen celebrarà els dies 26 i 27 de setembre la seva desena edició amb un gran diorama dedicat al centenari de la icònica factoria
Regió7
Els Dipòsits Vells del Museu de l’Aigua i el Tèxtil tornaran a omplir-se de clicks els dies 26 i 27 de setembre amb una edició especial de la Fira dels Playmòbils de Manresa. La cita arriba enguany a la desena edició i ho celebrarà amb un dels muntatges més vinculats a la ciutat que s’hi han presentat fins ara: un gran diorama dedicat a la Fàbrica Nova coincidint amb el seu centenari.
Durant tot el cap de setmana, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, el públic podrà descobrir una desena de diorames creats per l’associació Click & Clack. Els muntatges recrearan escenes de la vida quotidiana i episodis històrics a través de centenars de figures, construccions i petits detalls.
El gran protagonista d’aquesta desena edició serà un diorama de grans dimensions inspirat en la Fàbrica Nova, un dels principals símbols del passat industrial i tèxtil de Manresa.
El muntatge s’emmarca en la commemoració del centenari de la fàbrica i traslladarà al món dels Playmòbils un espai estretament lligat a la història econòmica, social i laboral de la ciutat. La proposta connecta així dos dels elements que defineixen aquesta edició de la fira: el joc i la divulgació del patrimoni industrial manresà.
Els més joves també creen els seus propis diorames
La fira acollirà també la III Mostra de petits diorames, que dona l'oportunitat a infants i joves d’entre 6 i 18 anys de passar de visitants a creadors.
Els diorames seleccionats, elaborats pels mateixos participants, s’exposaran durant el cap de setmana al costat dels muntatges de la fira.
Tampoc hi faltarà un dels clàssics de l’esdeveniment, el concurs del Click Amagat. Els visitants hauran de localitzar, dins de cada diorama, una figura de Playmobil que no encaixa amb l’escena. Les persones que les trobin podran participar en el sorteig de diversos lots de productes.
Deu edicions de la Fira dels Playmòbils
La Fira està organitzada pel Museu de l’Aigua i el Tèxtil – Parc de la Séquia amb la col·laboració de Click & Clack, associació sense ànim de lucre formada per col·leccionistes i aficionats als Playmòbils.
Les entrades es poden adquirir anticipadament al web del Parc de la Séquia o directament a la taquilla del Museu.
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