Joan Peña, director de recursos humans a Cooperating Volunteers: "Jo també voldria viure en un lloc amb oportunitats si no les trobo a casa"
El martorellenc establert a Manresa lidera d'equip de gestió de personal d'una empresa que organitza i gestiona voluntariats per tot el món
El 2020, Joan Peña (Martorell, 2000) va pujar a un avió amb destinació a Uganda. Quan va tornar, ja no era el mateix. «Vaig decidir que volia viatjar, però per conèixer la comunitat local i fer coses que tinguessin impacte. No per estar tot el dia en un hotel. Així que me n’hi vaig anar un mes de voluntari», explica.
El viatge va néixer de l’impuls de la seva mare, que volia que descobrís noves perspectives. «Em va dir que havia de sortir de la meva zona de confort per entendre el món», recorda. Aquell consell li va obrir la mirada i també un camí professional.
Una empresa que gestiona voluntariats
Aquest primer contacte amb Àfrica el va fer amb un programa de Cooperating Volunteers, una empresa que s’encarrega d’organitzar i coordinar voluntariats per tot el món. En veure la seva implicació, l'equip li va oferir un viatge de tres mesos a Tanzània, on van donar-li l'oportunitat de gestionar projectes en marxa i els col·laboradors que hi treballaven.
Un cop graduat en Relacions Laborals, va incorporar-se com a director de recursos humans de l'empresa el 2023. Dos anys més tard, va assumir també el lideratge del departament legal, una tasca que compagina amb els estudis de Dret. Es mou entre Manresa, on viu amb la seva parella, l’Hospitalet de Llobregat, on hi ha la seu de l’empresa, i les més de 45 destinacions on aquesta opera.
Un 'no' al 'volunturisme'
La seva trajectòria també l’ha situat en el debat sobre el ‘volunturisme’. Peña es mostra en contra d'un fenomen que compagina turisme amb estades solidaries breus. «El voluntariat no pot reduir-se a fer-se la foto amb infants en situació de pobresa», insisteix. «Volem evitar la idea del ‘salvador blanc’ amb formacions específiques». En aquesta línia, l’organització també ha creat una ONG (Cooperating NGO) «per ampliar l’impacte i donar continuïtat als projectes».
Entre viatge i viatge, ha anat revisant els seus propis prejudicis. «A Europa tenim molts microracismes normalitzats», avisa. Un d’ells és reduir determinats països a la pobresa i obviar que «molts llocs són rics en altres coses». «No podem extrapolar una realitat a tot un país», defensa. I posa un exemple proper: «La realitat a Barcelona, per exemple, és completament diferent segons el barri».
Un granet de sorra per millorar el món
Treballar en una empresa amb empremta humanitària li ha fet entendre que no pot «canviar el món», però sí contribuir a millorar la vida de les comunitats amb qui treballen. «A Kènia, acollim noies d’entre 12 i 18 anys que s’han quedat embarassades arran d’agressions sexuals. Les ajudem durant el procés i els ensenyem habilitats com la costura. No només guanyen diners amb les seves elaboracions, sinó que adquireixen coneixements que els permetran trobar una feina», detalla. L’elefant de la següent fotografia ha estat confeccionat per elles.
De fet, el seu contacte amb les comunitats l’ha ajudat a entendre millor els migrants. «Jo també voldria viure en un lloc amb oportunitats si no les trobo a casa», sentencia.
En el futur, Peña vol seguir deixant petjada. «Vull mantenir-me vinculat a un sector que té un impacte real en la societat», explica. I, així, continuar connectant persones i comunitats i creant oportunitats.
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