Un jove ha estat traslladat a l'hospital després de col·lidir contra un arbre al Xup aquesta matinada
El conductor, de 21 anys i veí de Sant Salvador de Guardiola, ha donat positiu al test d'alcoholèmia
La Guàrdia Urbana de Manresa ha denunciat aquesta matinada un jove de Sant Salvador de Guardiola després de patir un accident amb el cotxe i donar positiu al test d'alcoholèmia. Els fets s'han produït a les 3.45 de la matinada, quan s'ha alertat que un cotxe havia col·lidit contra un dels arbres de la carretera C-37z, al seu pas per la barriada del Xup.
La sortida de via amb posterior col·lisió ha provocat ferides de pronòstic reservat al conductor, de les quals ha hagut de ser atès pel SEM, i posteriorment traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu. L'home, un jove de 21 anys veí de Sant Salvador de Guardiola, ha donat positiu al test d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,57 mg/l, molt a prop del positiu penal. Els Bombers han treballat en l'accident desconnectant la bateria del cotxe i netejant la calçada.
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