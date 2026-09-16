Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Premis Regió7Alerta per plujaAtacs de llopsMiquel EsquiusMichael J. FoxMediaMarktKids&Us Manresa
instagramlinkedin

Un jove ha estat traslladat a l'hospital després de col·lidir contra un arbre al Xup aquesta matinada

El conductor, de 21 anys i veí de Sant Salvador de Guardiola, ha donat positiu al test d'alcoholèmia

La col·lisió ha estat contra un dels arbres de la carretera C-37z al pas pel Xup

La col·lisió ha estat contra un dels arbres de la carretera C-37z al pas pel Xup / LAURA SERRAT /Arxiu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

La Guàrdia Urbana de Manresa ha denunciat aquesta matinada un jove de Sant Salvador de Guardiola després de patir un accident amb el cotxe i donar positiu al test d'alcoholèmia. Els fets s'han produït a les 3.45 de la matinada, quan s'ha alertat que un cotxe havia col·lidit contra un dels arbres de la carretera C-37z, al seu pas per la barriada del Xup.

La sortida de via amb posterior col·lisió ha provocat ferides de pronòstic reservat al conductor, de les quals ha hagut de ser atès pel SEM, i posteriorment traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu. L'home, un jove de 21 anys veí de Sant Salvador de Guardiola, ha donat positiu al test d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,57 mg/l, molt a prop del positiu penal. Els Bombers han treballat en l'accident desconnectant la bateria del cotxe i netejant la calçada.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. MediaMarkt busca 40 treballadors per a la nova botiga de Manresa
  2. El nom de nena que es multiplica a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent que en castellà
  3. La teva escola està a la llista? Aquests són els centres de la Catalunya central que es climatitzaran el 2028
  4. La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
  5. Qui surt al vídeo de la campanya «No canvïis mai!» de l'Ajuntament de Manresa?
  6. Detingut un jove de 22 anys per una estafa bancària a Puig-reig
  7. Necrològiques del 15 de setembre del 2026
  8. Daniel Corrales, el cas de l'home diabètic que encara no ha trobat un pis on viure

El Govern central construirà dos centres permanents amb 1.600 places a Ceuta i Melilla per a identificar als immigrants

El Govern central construirà dos centres permanents amb 1.600 places a Ceuta i Melilla per a identificar als immigrants

Un jove ha estat traslladat a l'hospital després de col·lidir contra un arbre al Xup aquesta matinada

Un jove ha estat traslladat a l'hospital després de col·lidir contra un arbre al Xup aquesta matinada

La crisi de Ceuta porta la polarització al Parlament Europeu

La crisi de Ceuta porta la polarització al Parlament Europeu

Feijóo vol retirar la nacionalitat a immigrants amb delictes greus

Feijóo vol retirar la nacionalitat a immigrants amb delictes greus

Un mort i un ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona

Un mort i un ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona

Rosalía tanca a Miami el 'LUX Tour' després de sis mesos recorrent Europa i Amèrica

Rosalía tanca a Miami el 'LUX Tour' després de sis mesos recorrent Europa i Amèrica

Els Bombers continuen treballant sobre els punts calents de l'incendi d'Alfarràs, que ha afectat 90 hectàrees

Els Bombers continuen treballant sobre els punts calents de l'incendi d'Alfarràs, que ha afectat 90 hectàrees

Markus Haupt, CEO de Seat i Cupra: «El futur de Seat està assegurat. No perdrem llocs de treball»

Markus Haupt, CEO de Seat i Cupra: «El futur de Seat està assegurat. No perdrem llocs de treball»
Tracking Pixel Contents