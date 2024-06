Aprendre més enllà de les aules

L’Institut Lacetània ha organitzat aquest curs la 38a edició de les Jornades Lacetània, amb el títol Projectem nous horitzons: pobresa, salut i benestar. Una vegada més, el tema principal mostrava el ferm compromís entre el centre i la societat, tractant alguns dels propòsits dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU per als anys vinents.

Amb la inestimable col·laboració de diverses entitats i de l’Ajuntament de Manresa, una àmplia llista de xerrades, debats i tallers per als alumnes i professors, amb un nombre superior a la cinquantena d’activitats diferents, van enriquir la vida lectiva del centre.

La setmana d’activitats es va inaugurar el dilluns 18 de març a la tarda amb la conferència inaugural, a càrrec de la Dra. Carme Carrion i Ribas, doctora en Bioquímica Molecular i Biologia, sotsdirectora de recerca i professora titular dels Estudis de Ciències de la Salut; investigadora principal del Health Lab Research Group i coordinadora de la comunitat eHealth de l’eHealth Center de la UOC amb el títol Els reptes de l’antropocè ens afecten a tots per igual? En una dissertació clara i amena, Carrión va deixar clar que les persones més vulnerables són les que més pateixen els efectes del canvi climàtic.

Al llarg de tota la setmana, amb la col·laboració de diverses entitats, empreses i institucions, com l’Oficina Jove del Bages, Gimbe, Emotional Seeds i EMO BCN3, l’equip tècnic de serveis socials de l’Espai Jove, Fundipau, l’Espai Èmfasi, Althaia i l’Associació Cultural Cal Daus, entre d’altres, es van fer una sèrie de xerrades i de tallers per als alumnes d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius sobre aspectes diversos, com la salut sexual i mental, la pobresa i la discriminació social.

També cal destacar una sèrie de tallers sobre suport vital de l’equip del servei d’Urgències de la Fundació Althaia i l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Emergències Sanitàries de la Joviat.

Participants en la donació de sang / Institut Lacetània

Altres activitats destacades que es van portar a terme al centre, obertes al públic, van ser la donació de sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits durant tota una jornada, en la qual es van aconseguir noranta donacions, i la recapta d’aliments organitzada pels alumnes del CFGS d’Administració i Finances del centre i la plataforma d’aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, en la qual es van aconseguir omplir unes cinquanta caixes d’aliments i de productes higiènics.

Un moment de la xerrada "Construïm un futur millor" / Institut Lacetània

Una xerrada per conscienciar

Un altre acte central de les jornades de la present edició va ser la xerrada Construïm un futur millor, adreçada als alumnes de 3r i de 4t ESO, batxillerat i cicles formatius, en la qual algunes de les entitats i serveis més destacats dels que actuen a la nostra ciutat (serveis socials de l’Ajuntament, Creu Roja, Fundació del Convent de Santa Clara i Casa per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera) van exposar la seva feina i van conscienciar el jovent sobre la necessitat d’aquesta tasca que duen a terme.

Al mateix temps, el vestíbul de l’Institut va acollir l’exposició Cooperació: el Nord i el Sud treballant per la Justícia, dirigida per la Casa Flors Sirera de l’Ajuntament de Manresa i oberta al públic.

Visites a empreses i tallers

Paral·lelament, es van oferir un conjunt d’activitats, de visites a empreses del nostre entorn i de tallers de caràcter extracurricular organitzades pels departaments d’Automoció, de Fabricació Mecànica, Informàtica, Electricitat i Electrònica, de Llengua Castellana i Catalana i d’Idiomes, entre d’altres, per als alumnes de tots els nivells educatius.

En destaquem el recital poètic d’Adriana Bertran, sotscampiona europea de Poetry Slam; la conferència Guerra, pobresa i construcció de Pau, a càrrec del director de Fundipau Albert Caramés Boada, així com els tallers i conferències d’experts: Fotònica la llum del nostre dia a dia, a càrrec de Marçal Blasco i de Joaquín Faneca (IMB-CNM); No reciclem, reparem, per part de Restarters BCN, i Usos de la criptografia com a eina de securització de les comunicacions, per l’expert Alejandro Moya (Phd en Criptografia).

Espectacle de cloenda "Els límits són a la teva ment", a càrrec de Marc Buixaderas / Institut Lacetània

L’activitat més colpidora va ser l’espectacle de cloenda Els límits són a la teva ment, a càrrec de Marc Buixaderas. La bonhomia, el coratge i l’actitud vital d’aquest artista discapacitat, que va explicar episodis de la seva vida, va deixar una marca i un missatge de superació a tots els assistents.

Imma Pineda i David Adot són coordinadors de les Jornades Lacetània