Mestres lectors per fer infants lectors

La darrera edició de l’informe PISA va posar sobre la taula dades preocupants pel que fa a les competències dels estudiants catalans en matemàtiques, ciències i comprensió lectora. Entre aquestes, la lectura n’és una de les més febles. Per aquest motiu, la Facultat de Ciències Socials de Manresa, des de la seva responsabilitat com a formadora de futurs mestres, ha apostat decididament per contribuir a capgirar aquesta situació. En el marc d’aquest compromís, durant l’últim curs s’han impulsat activitats diverses i transversals per treballar la competència lectora de les futures mestres, des del convenciment del paper determinant que tindran en la promoció de la lectura entre els infants.

Montserrat Pedreira, directora del grau en Mestre d’Educació Infantil, afirma que «la competència lectora és bàsica en qualsevol àmbit de la nostra societat, però, molt especialment, en el món de l’educació». Afegeix que «comprendre el que es llegeix vol dir entendre, inferir, ser crític i imaginar; en definitiva, molt més que limitar-se a la descodificació». Amb aquest convenciment, el grau ha impulsat accions per millorar aquesta habilitat tan necessària, essencial per al pensament crític i per promoure la lectura com a font de coneixement al llarg de la vida.

Jornades d'educació titulades "El poder transformador de la lectura: el valor de la literatura infantil i juvenil" / UManresa-FUB

Descobrir el plaer de la lectura

Una de les accions més visibles que s’ha desenvolupat ha estat la participació de l’alumnat del Grau en Mestre d’Educació Infantil en el projecte Atrapallibres. Impulsat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, busca promoure la lectura en llengua catalana entre infants i joves. Les estudiants han acompanyat nens i nenes en la lectura de les obres seleccionades, desenvolupant estratègies i competències fonamentals per al seu futur rol de mestres. L’experiència ha estat molt ben valorada per les alumnes que hi han participat. Paula Escalera Martín i Kai Suñol asseguren que, participar-hi, «ens ha donat l’oportunitat de poder-nos apropar a un infant i de crear vincles entre ell i la lectura».

Laura Martín i Carla Cocera afegeixen que «el moment més gratificant ha estat veure com realment l’infant estava gaudint de la lectura de cadascun dels contes i com, a mesura que avançaven les històries, s’endinsava una mica més en el món lector. No només hem descobert la importància que té la lectura des de ben petits, sinó també que és una eina per desenvolupar la connexió emocional, l’autoestima, la imaginació i creativitat, el desenvolupament cognitiu i el llenguatge».

En l’aprenentatge de la lectura, l’oralitat juga un paper transcendental. Per això, la formació del Grau en Mestre d’Educació Infantil ha inclòs tallers de lectura en veu alta amb l’objectiu que els i les futures mestres dominin la lectura oral. Es tracta d’aconseguir que siguin un bon model de lectura per als infants. Aquest treball s’ha desenvolupat en sessions pràctiques amb l’experta Marta Luna, que s’han centrat en els elements essencials de la lectura en veu alta.

Projecte Atrapallibres, impulsat pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil / UManresa-FUB

En el marc de les accions per desenvolupar la competència lectora de futurs docents, una altra acció destacada són els Cercles de Lectura Acadèmica. Aquesta activitat té l’objectiu que els i les estudiants aprenguin a llegir diferents registres, des de la ficció fins a l’assaig i els articles acadèmics. Segons Sílvia Mas, vicerectora del Campus Manresa de la UVic-UCC i coordinadora de la Comissió Aloy, aquesta activitat és de cabdal importància perquè «és fonamental que els futurs mestres surtin molt ben formats en aquest àmbit, no només perquè hauran d’exercir la docència, sinó també perquè això contribueix al seu coneixement”.

Dirigida per la docent Irene Tort, és una proposta que segueix una metodologia pràctica d’aprenentatge col·laboratiu. Consisteix a fer que cada estudiant faci la lectura activa d’un article acadèmic que comparteix amb un grup. Dins d’aquest grup, cada persona assumeix un rol diferent amb l’objectiu que hi hagi lectures des de perspectives diverses.

Jornades d’Educació

Pensant en les futures mestres, però també en docents en actiu, durant aquest curs acadèmic també s’han celebrat les Jornades d’Educació titulades El poder transformador de la lectura: el valor de la literatura infantil i juvenil. Un centenar de persones van participar en una matinal d’activitats adreçada a professionals i a futurs professionals de l’educació. Amb la participació de docents i d’estudiants, la jornada va reflexionar sobre la lectura infantil i juvenil, donant eines pràctiques per aplicar-les a l’aula.

Va ser en el marc d’aquesta jornada que dues de les seves ponents van posar sobre la taula un llistat de consells per encomanar la lectura entre els infants. Marta Luna, mestra i experta en lectura, i Maite Carranza, escriptora i guionista, van subratllar la necessitat d’una bona competència lectora dels joves i van fer un repàs de com des de l’escola es pot promoure que els infants adquireixin aquesta competència. Aconseguir que nens i nenes s’enamorin de les paraules, tornar a prestigiar el llibre com a objecte, entrar en la lectura com un joc amb premi, que els docents sàpiguen contagiar l’entusiasme que senten per la lectura i que siguin bons models de lectura perquè els infants escoltin contes i històries ben llegits, adequar les lectures a l’edat dels infants i joves, i una bona prescripció lectora.

Durant el curs s’han dut a terme altres accions per millorar la relació dels estudiants amb la lectura. Entre aquestes, destaca el taller de tertúlia literària infantil, on es donen eines per treballar la conversa i el diàleg a l’aula després d’una lectura literària. També s’ha impulsat un projecte de dinamització de la biblioteca pedagògica dels estudis d’educació anomenat ULlegim, que selecciona periòdicament títols d’interès per a mestres i futurs mestres, i s’ha incentivat la participació d’estudiants en esdeveniments ciutadans relacionats amb la lectura i la literatura, com el Dia de la Poesia a Manresa i el Festival Tocats de Lletra.

Els estudiants d’UManresa tenen l’avantatge de comptar amb el Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy. Amb més de 8.000 llibres de literatura infantil i juvenil en llengua catalana, ofereix un fons documental únic per a estudis i recerca. A més, és un espai dinamitzador d’actes culturals relacionats amb la promoció de la lectura.

La lectura és transversal en tots els estudis de la Facultat de Ciències Socials de Manresa. A més del grau en Mestre d’Educació Infantil, també es treballa en els d’ADE i en Gestió de la Societat Digital.