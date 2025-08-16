LA PÀGINA DE... l‘Institut Lacetània de Manresa
Robòtica ‘made in’ Lacetània
El centre ha participat enguany en la 3a edició del Curs d’especialització en Fabricació Intel·ligent, en què els alumnes es formen en tecnologies d’Indústria 4.0
Un equip format per professors d’Electricitat i Electrònica i de Manteniment Industrial i per alumnes de l’esmentat curs ha creat un robot mòbil autònom industrial i un braç robòtic col·laboratiu
Miquel Miranda
Els departaments d’Electricitat i Electrònica i de Manteniment Industrial de l’Institut Lacetània de Manresa han format un grup de treball multidisciplinari integrat per professors dels dos departaments esmentats i per alumnes del Curs d’Especialització en Fabricació Intel·ligent. L’objectiu: dur a terme un disseny propi integrat d’un robot mòbil autònom (AMR, per les sigles en anglès Autonomous Mobile Robots) industrial, amb una capacitat de càrrega de 250 quilos, i d’un braç robòtic col·laboratiu.
El disseny s’ha dut a terme en el marc d’un nou projecte d’innovació impulsat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional dotat amb fons Next Generation de la Unió Europea.
El curs lectiu 2024-2025 ha acollit la 3a edició del Curs d’especialització en Fabricació Intel·ligent, en què els alumnes s’especialitzen en tecnologies d’Indústria 4.0; entre d’altres, la simulació mitjançant bessó digital, la connectivitat IIOT (Industrial Internet of Thinks), la creació i informació d’indicadors de producció, la sensòrica (estudi teòric i aplicat dels sensors) intel·ligent, la traçabilitat del producte, i el control de qualitat per visió artificial.
Aquest és el tercer projecte d’innovació que ha desenvolupat l’Institut Lacetània, tots ells centrats en l’àmbit de l’automatització i de la robòtica industrial.
Lideratge des de Barakaldo
El projecte d’enguany, liderat pel CIFP Barakaldo del País Basc, ha comptat amb l’assessorament tecnològic del proveïdor d’enginyeria Bereiker S.L. Automatización y Robótica, i ha consistit en el disseny, el muntatge i la posada en funcionament d’una aplicació de robòtica mòbil autònoma que faci la funció d’aprovisionar línies de producció automàticament.
Cadascun dels dos centres ha dissenyat la seva versió diferenciada segons l’aplicació a desenvolupar. En el cas de l’Institut Lacetània, ha creat un disseny consistent en un robot mòbil autònom que transporta el producte que ha d’aprovisionar a la línia de producció i un braç de robot col·laboratiu amb una capacitat de càrrega màxima de cinc quilos.
La idea d’aquesta aplicació va sorgir arran de la relació del centre manresà amb l’empresa Tecnordits S.L de Sant Vicenç de Castellet, que és pionera en la confecció d’ordits per al sector tèxtil.
L’aplicació desenvolupada a l’institut pretén reproduir a petita escala, i de forma autònoma, el treball de col·locació de cons que l’empresa realitza manualment.
El robot AMR treballa autònomament per recollir producte de la zona de recepció de matèria primera ajudant-se de tecnologia de visió artificial i mitjançant el braç col·laboratiu que duu incorporat. El sistema pot transportar fins a dotze cons per viatge fins a la línia de producció, i posicionar cadascun d’aquests cons de fil en un puell (espai entre pua i pua ) de la filera.
Aplicable en diversos àmbits
Aquesta tecnologia es pot utilitzar per fer treballs autònoms en diversos àmbits com el sanitari, industrial, de serveis, etc., i disposa d’un sistema de generació del mapa de planta que indica al robot per on pot circular de forma segura i a quina velocitat; on ha de carregar i descarregar producte, on està la zona de càrrega de bateria, i fins i tot informar els usuaris mitjançant missatges de veu.
Mitjançant aquest projecte, el Lacetània ha pogut accedir a la tecnologia més actual relacionada amb el món de la robòtica, implementar en el disseny del robot diversos tipus de comunicació que possibiliten el control remot per WiFi i 5G, i experimentar i aprendre com la robòtica mòbil pot ajudar a millorar la productivitat de les empreses.
Miquel Miralda és cap del seminari d’Electricitat i Electrònica
LA PÀGINA DE... És un espai que Regió7 ofereix a a agents cívics de la Catalunya Central -UManresa-FUB, EPSEM-UPC Manresa, Institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Gest! i L’Era, Espai de Recursos Agroecològics - amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament, de l’activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans, a la normalització lingüística i a la producció agrària, i de les associacions de veïns, és dinamitzadora i enriquidora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.
