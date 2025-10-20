La pàgina de Gest! Associació de Professionals Sènior al Servei del Territori
La salut integral de l’emprenedor
El perfil ideal d’un emprenedor que busca l’èxit del seu projecte seria comparable al d’un esportista que persegueix el triomf en la seva disciplina
Com ell, ha de conèixer en profunditat el tema que vol desenvolupar, ha de tenir constància per perseguir-lo malgrat els moments crítics, i ha de disposar d’una salut física que li permeti lluitar per l’objectiu sense defallir
Josep Maria Marcos Bruguera
Per què un projecte empresarial tingui èxit, s’han de donar una sèrie de factors. Uns, externs (oportunitat de mercat, estabilitat sociopolítica, capacitat de finançament, etc.) i, altres, interns (coneixements específics de la matèria, fortalesa mental i salut física, entre altres). El perfil ideal d’un emprenedor que busca l’èxit del seu projecte seria comparable al d’un esportista que persegueix el triomf en la seva disciplina.
Fa pocs mesos, hem seguit el torneig de tenis de Roland Garros. De tots els competidors han destacat per sobre dels altres un Carlos Alcaraz (guanyador) i un Jannik Sinner (finalista), dominadors actuals del rànquing tenístic que ens van oferir una final emocionant i espectacular de més de cinc hores. Ambdós són posseïdors d’aquests factors interns: 1) Dominen amb escreix la tècnica de tots els cops del tenis (dret, revés, servei, volea, deixada). 2) Capacitat física amb treball intens al gimnàs i a la pista (resistència, força i elasticitat) per aguantar una lluita de més de cinc hores sense defallir. 3) Capacitat mental per aguantar i superar amb convicció i confiança en ells mateixos els moments al llarg del partit que es trobin contra les cordes (Alcaraz va superar tres pilotes de partit i, finalment, va guanyar el torneig).
Seguint el símil, l’emprenedor ha de conèixer en profunditat el tema que vol desenvolupar, ha de gaudir de constància i perseverança per perseguir l’objectiu malgrat moments crítics que es puguin presentaran, i ha de disposar d’una salut física que li permeti lluitar per l’objectiu sense defallir.
Al cervell de l’emprenedor hi bullen mil idees a les quals dona voltes i més voltes fins que agafa pes i més dimensió la que serà la definitiva. Bé, ja tenim la idea. Ara vindrà la posada en marxa del projecte i el seu desenvolupament.
Aquest projecte s’acompanyarà d’uns estats d’ànim variables. Per un costat, n’hi haurà uns de positius (fe, desig, ganes, il·lusió, ambició, energia, esperança,...), però, per l’altre, n’hi haurà altres de negatius (por, a vegades pànic, dubtes, insomni, angúnies, mals de cap, poca gana, cervicàlgies, estrès i problemes de salut).
Li sorgiran dubtes: coneixem prou bé el tema?, ens veiem capaços?, tindrem finançament suficient?, hem format un equip sòlid en què tots remarem en la mateixa direcció?, tenim l’energia i força física i mental per aguantar tot el procés? D’aquí ve la necessitat que tot emprenedor ha de conèixer i analitzar les seves possibilitats en tots els vessants.
Un Pla de Salut Personalitzat
La nostra recomanació és fer-se un Pla de Salut Personalitzat a través del qual ha de conèixer les seves fortaleses i les seves debilitats. Les fortaleses, mantenir-les. Les debilitats, sotmetre-les al consell del seu metge/metgessa de referència, perquè poden posar en perill la seva salut i la del projecte.
En el cas de l’emprenedor s’han d'investigar, detectar i tractar els anomenats factors de risc cardiovasculars que, en el cas d’estar presents, el poden afectar i predisposar a malalties cardiovasculars (infart de miocardi, ictus, etc.). L’arterioesclerosi és una malaltia caracteritzada per la formació de les denominades plaques d’ateroma en el territori vascular arterial, que dificulten la circulació de la sang. Aquestes plaques, constituïdes principalment per colesterol, triglicèrids, àcids grassos i macròfags morts, es localitzen principalment al llarg de les artèries grans del cos humà i es poden anar engruixint amb el temps dificultant el pas de la sang per aquell sector. Quan aquest defecte irrigatori és prou important, l’òrgan que ha de rebre aquella sang en patirà les conseqüències manifestant-ho en forma d'infart de miocardi en el cor, d’ictus en el cervell, d’insuficiència renal en els ronyons, etc.
Podem dir que l’arteriosclerosi és una malaltia inherent a l’ésser humà que comença a desenvolupar-se pels volts dels 20 anys i que va progressant gradualment al llarg dels anys, manifestant-se més freqüentment en la tercera i quarta etapa de la vida.
Cal saber, però, que aquests factors poden predisposar i accelerar aquest procés i les seves conseqüències en etapes més joves. Això ho hem de tenir present en el cas de l’emprenedor en particular
Els factors de risc
Els factors de risc es classifiquen en dos grans grups: els que no són modificables (edat, raça, gènere, genètica, com la presència de la lipoproteïna a), sobre els quals no podem actuar, i els factors modificables, sobre els quals sí que podem actuar per frenar i/o alentir el procés arterioscleròtic.
Els factors de risc cardiovascular modificables són: hipertensió arterial, diabetis, colesterol, obesitat, sedentarisme, hàbits tòxics (tabac, alcohol, drogues) i, destacaria especialment en l’emprenedor, l’estrès. La nostra recomanació a partir de l’abans esmentat Pla de Salut Personalitzat, passa perquè l’emprenedor contacti amb el seu equip de salut de referència i valori la presència o no d’algun o diversos d’aquests factors de risc, a fi de tractar-ho convenientment i evitar el risc de desenvolupar algunes malalties com les citades.
Tots aquests factors tenen un tractament específic en cas de ser presents. El vostre equip de salut us l’especificarà en cada cas en concret. Però, en general, direm que les quatre potes que sustentaran la cadira on ha de seure la bona salut de l’emprenedor són: 1) Dieta cardiosaludable, evitant grasses saturades, dolços, calories en excés i afavorint el consum de verdures i fruites. El millor exemple és la denominada Dieta Mediterrània. 2) Exercici amb regularitat, recomanant l’exercici aeròbic (el bàsic: caminar 30 minuts cinc dies a la setmana a la intensitat que et dificulti parlar mentre camines). També nedar, bicicleta, ball de saló, etc.), els exercicis de força (per mantenir el to muscular i evitar la sarcopènia o atròfia muscular progressiva que succeeix al llarg dels anys) i els exercicis d’elasticitat per mantenir l’autonomia funcional dels nostres moviments el màxim de temps possible. 3) Eliminar radicalment el consum de tabac i drogues que no ajuden a millorar cap rendiment i una franca moderació en el consum d’alcohol. 4) Descans necessari: dormir no menys de set hores i estones de relaxació durant el dia per a un millor equilibri de les nostres neurones i per superar els diferents estressors que preocupen l’emprenedor.
El Dr. Josep Maria Marcos Bruguera és metge especialista en Medicina Interna a la Clínica Sant Josep d’Althaia i membre de Gest
LA PÀGINA DE...
LA PÀGINA DE...

És un espai que Regió7 ofereix a a agents cívics de la Catalunya Central -UManresa-FUB, EPSEM-UPC Manresa, Institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Gest! i L'Era, Espai de Recursos Agroecològics - amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l'ensenyament, de l'activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans, a la normalització lingüística i a la producció agrària, i de les associacions de veïns, és dinamitzadora i enriquidora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l'edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l'hora d'informar de les activitats que consideri de més interès.
