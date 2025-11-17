La pàgina de... UManresa
USènior, la prova que el saber no té edat
El programa USènior d’UManresa, adreçat a persones majors de 55 anys, es pot definir d’aquesta manera: un espai per aprendre i, també, de relació i comunitat, amb l’afegit de fer-ho sense obligacions; simplement pel plaer d’instruir-se
Durant el curs passat va arribar a prop d’un miler de matrícules i enguany ja s’acosten a les 400 el primer trimestre
Montse Ayala
Cada curs, centenars de persones majors de 55 anys omplen les aules d’UManresa per continuar aprenent, compartir coneixement i viure la formació com una experiència vital. El passat mes de setembre es va posar en marxa una nova edició d’aquest programa, ja totalment consolidat i integrat dins l’oferta formativa de la universitat. Les dades ho constaten: el curs passat, 470 persones van participar en les diferents activitats i cursos programats i es va arribar a gairebé un miler de matrícules. Les xifres d’aquest curs apunten a igualar les de rècord de les dues anteriors edicions. Fins ara, s’han registrat 371 matrícules en els cursos del primer trimestre.
Amb una oferta formativa diversa i de qualitat, USènior proposa cursos monogràfics trimestrals en tres àmbits: Ciència i Tecnologia, Cultura i Humanitats, i Tècniques i Coneixements Aplicats. Els continguts abracen temes tan diversos com la cosmologia, la literatura, la història, les matemàtiques, la meteorologia, la psicologia, la biotecnologia, l’oratòria o la mitologia grega, i es complementen amb activitats com cinefòrums, una coral, l’assistència a espectacles i la visita a museus i a patrimoni arqueològic.
Aquest curs, el programa ha incorporat novetats destacades: seminaris curts de 4 a 6 hores que complementen els formats més llargs, horaris de matí i tarda, i activitats vivencials que enriqueixen els continguts de l’aula. L’objectiu és adaptar les propostes a la diversitat d’interessos i disponibilitats de l’alumnat i fer-ne una vivència significativa i transformadora.
Un alumnat difícil de definir
L’alumnat d’USènior és tan divers com les propostes que s’hi ofereixen. Més del 80% tenen estudis universitaris o de formació professional superior, i la majoria tenen entre 60 i 70 anys, tot i que també hi ha participants que superen els 80 o que encara no han fet els 60. Tots comparteixen una mateixa inquietud: les ganes de continuar aprenent. Alguns, com Montserrat Benasat, valoren poder tornar a la universitat «d’una manera més relaxada», mentre que altres, com Loreto Álvarez, de 87 anys, hi troben l’oportunitat d’aprendre per primera vegada: «M’interessava molt aprendre per aprendre, sense obligacions».
USènior és, també, un espai de relació i comunitat. «M’ha permès trobar bons companys i també bons amics, amb qui ara comparteixo altres activitats com viatjar», explica Benasat. Josep Maria Fius assegura que «la convivència i la companyonia ens dona seguretat, confiança i una autoestima positiva i ferma». El programa fomenta vincles que sovint van més enllà de les aules i contribueix a trencar estereotips sobre l’etapa vital de les persones grans. La seva presència al campus universitari promou el diàleg intergeneracional i converteix els estudiants sèniors en veritables ambaixadors de la universitat a Manresa i el Bages.
La coral USènior
Una de les activitats amb més projecció més enllà de les aules de la universitat és la que duu a terme la coral USènior. En són bons exemples la seva participació en diferents trobades amb altres corals de gent gran; la col·laboració en iniciatives com el Nadal al Catà, on pren part, al costat d’alumnat de l’Institut Guillem Catà de Manresa, en una representació d’Els Pastorets; o també la representació de contes cantats a la Upetita, l’escola bressol d’UManresa, i a altres llars d’infants de la comarca.
Una experiència especial
Per als docents, impartir classe a USènior és una experiència transformadora. Carlota Riera, vicerectora de Territori i Compromís Social de la UVic-UCC, defineix l’alumnat com a «entusiasta, motivat, curiós, generós, entregat i empàtic», i afirma que són el veritable «paradigma de l’aprenentatge al llarg de la vida». Francesc Rota, que imparteix cursos de Física Quàntica i Cosmologia, destaca la motivació desinteressada de l’alumnat: «La seva motivació és el saber pel saber, i això és un plaer. A més, són insaciables».
Josep Vicenç Mestre Nogué, docent d’Oratòria i Debat, subratlla l’enriquiment personal que suposa el contacte amb aquest alumnat: «La nostra feina és connectar amb les vivències personals i professionals dels participants, de les quals aprenem moltes lliçons de vida». En aquest sentit, destaca la participació en la Lliga de Debat Sènior, on van guanyar el premi al millor equip i al millor orador, el 2023.
Completar el cicle
USènior forma part d’un projecte institucional més ampli que fa del campus Manresa un espai educatiu per a totes les edats. Des de l’escola bressol Upetita fins a la formació postgraduada, passant pel Lab 0-6, l’escola d’idiomes, els cicles formatius i els graus universitaris, UManresa aposta per una educació inclusiva i diversa. En aquest marc, USènior completa el cercle de formació al llarg de la vida.
LA PÀGINA DE...
LA PÀGINA DE... és un espai que Regió7 ofereix a agents cívics de la Catalunya Central - UManresa, UPC Manresa, Institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, Gest! Associació de Professionals Sènior al Servei del territori i Centre de Normalització Lingüística Montserrat- amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament, de l’activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans, a ajudar el territori amb la seva experiència i a la normalització lingüística, i de les associacions de veïns és dinamitzadora i enriquidora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.
