La pàgina de...
Totjoc fa entrar en joc el català
La demanda de jocs en català creix arreu del país i el sector comercial hi respon amb més oferta i varietat
Des del 2012, el programa Totjoc ofereix un ampli recull de jocs i de joguines en català i una guia d’establiments on adquirir-los
El portal, que ja compta amb més de 1.500 referències, és accessible a través del web del Consorci per a la Normalització Lingüística
S. Rodríguez/E.J. Garcia/Í. Domingo/C. Múrcia
El joc és una eina poderosa d’aprenentatge i de cohesió social, i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ho sap bé. Totjoc és un programa que, des del 2012, posa a l’abast de tothom un ampli recull de jocs i de joguines en català, així com una guia d’establiments on adquirir-los. El portal, accessible a través del web del CPNL, vol facilitar que famílies, escoles i professionals del lleure puguin jugar i fer jugar en català amb facilitat.
Actualment, el cercador ofereix més de 1.500 referències classificades per edat i per tipologia, a més de tutorials en català per aprendre a jugar-hi. Compta també amb un canal a YouTube amb més de 650 subscriptors. Fins ara, 30 empreses editores de jocs, més de 550 establiments i 37 associacions s’han adherit al programa.
Totjoc també ofereix fitxes descriptives dels jocs, amb informació sobre l’edat recomanada i les competències que es treballen, i inclou enllaços directes a botigues físiques i en línia que garanteixen la presència del català en el material lúdic.
La resposta del sector comercial és diversa segons el territori. Comercial Flora, comerç implantat a la comarca de l’Anoia, treballa sobretot amb jocs de taula, puzles i manualitats, i remarca que, dins el catàleg del seu proveïdor principal, «busquem que hi hagi jocs en català, el tant per cent del proveïdor no és gaire alt, però agafem tot el que té disponible».
Cada vegada més demanda
A Jugajoc, de Berga, remarquen l’evolució positiva de la demanda. «Quan vam néixer fa catorze anys, gairebé no hi havia jocs en català i pocs clients els demanaven; amb els anys cada vegada hi ha més demanda tant de particulars, famílies com de centres educatius». També destaquen que cada cop més empreses creadores del sector aposten pel català i que el criteri principal que preval a la botiga a l’hora d’ampliar el catàleg és la qualitat del joc. «El més important és que sigui divertit, fàcil d’explicar i que tingui una part pedagògica».
Per la seva banda, a la botiga especialitzada 2 de Piques, de Manresa, constaten una demanda consolidada. «Des que vam obrir que sempre hem tingut demanda en català». Tot i això, remarquen que el criteri principal per apostar per un títol o per un altre continua sent la jugabilitat i el títol del joc, tot i que «si el podem tenir en català, procurem disposar-ne perquè sabem que els clients se l’enduran en català».
A la Cerdanya, per la seva proximitat geogràfica amb França, «moltes persones són trilingües i parlen habitualment català, castellà i francès», ens expliquen des del Racó de la Joguina, de Puigcerdà. «És una veritable riquesa -afegeixen- poder reunir-se al voltant d’una taula i compartir en família o entre amics una estona de jocs en diferents idiomes. La llengua crea un vincle especial i molts jocs ens ajuden a treballar i a enriquir el vocabulari en català d’una manera lúdica i natural».
En línia, també en català
Pel que fa als jugadors en línia, la base de dades de videojocs en català VDJOC va incorporar 68 nous títols el 2024 i ja n’aplega uns 250. Així, es consolida com un recurs clau per conèixer i impulsar l’oferta en català en un sector on només un 6,7% de jugadors utilitza aquesta llengua. Creada el 2020 per Política Lingüística, la VDJOC recull informació detallada de cada joc i té productes de 185 estudis, amb predomini dels gèneres d’acció-aventura, trencaclosques i arcade.
Ambdues iniciatives, Totjoc i VDJOC, s’emmarquen dins el compromís de normalitzar l’ús del català en tots els àmbits de la vida quotidiana, també en el temps d’oci: jugar en català és una manera natural i divertida de transmetre la llengua i de fer-la present en moments de relació i convivència.
2 de Piques: el joc de rol de la Terra Mitjana
Marc Sierra, del 2 de Piques (c. Sant Miquel, 7, Manresa) recomana L’Anell Únic (Devir) per a majors de 16 anys. En format de llibre joc per a entre 2 i 6 jugadors i amb una durada de les partides de 120 minuts, convida a entrar al món de la Terra Mitjana amb el joc de rol oficial basat en les obres de J. R. R. Tolkien.
Jugajoc: joc de cartes familiar molt interactiu
Olga Amat, de Jugajoc (Gran Via, 78, Berga), recomana Drak (Enpeudejoc Edicions). Un joc de taula d’estratègia per a infants a partir de 6 anys amb partides d’entre 2 i 6 jugadors i una durada de 30 minuts. Un joc de cartes familiar i molt interactiu. Cal reunir cada Drak amb la seva tribu per restaurar la pau.
Comercial Flora: per fomentar la creativitat
Guillermina Figueras, de Comercial Flora (c. Cristòfol, 62, Piera i c. Major, 23, Capellades) recomana Dixit (Asmodee), un joc de taula per a canalla a partir de 8 anys, entre 3 i 8 jugadors i amb una durada de les partides de 30 minuts. És un joc de cartes per inventar contes que fomenta la creativitat i la imaginació.
La pàgina de...
LA PÀGINA DE... és un espai que Regió7 ofereix a agents cívics de la Catalunya Central -UManresa, UPC Manresa, Institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Gest! i L’Era, Espai de Recursos Agroecològics - amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament, de l’activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans, a la normalització lingüística i a la producció agrària, i de les associacions de veïns, és dinamitzadora i enriquidora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.
Subscriu-te per seguir llegint
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Júlia Barnola, caçadora de 29 anys: 'Tothom hauria de provar-ho una vegada a la vida
- Dos homes armats maten nou persones en una festa jueva a la platja de Bondi d'Austràlia
- Un expert de Manresa en accessoris per a cotxes llança aquesta alerta sobre la balisa V16: 'Per garantir la seguretat...
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El narcicista maligne és el més perillós
- La soledat no desitjada per Nadal: «M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú»
- La Generalitat publica un mapa digital per donar a conèixer 615 comerços centenaris de Catalunya