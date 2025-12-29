La pàgina de...
Podologia a UManresa: 25 anys caminant
Els estudis es van iniciar a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut (UAB) el 1999 i, a partir del curs 2015-2016, van passar a formar part de l’oferta de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC
En aquest temps ha format 705 professionals
L’activitat que els estudiants de grau duen a terme a la CU és clau en la seva formació
Àngels Fusté
Fa 25 anys, la podologia era una professió sanitària jove, sovint poc coneguda pel gran públic i amb una presència limitada en l’àmbit assistencial. Avui, un quart de segle després, ha consolidat el seu paper en la prevenció, diagnòstic i tractament de les patologies del peu, amb professionals amb una formació universitària sòlida, una pràctica clínica cada cop més especialitzada i una contribució essencial en la salut pública.
Les successives promocions de titulats universitaris, primer com a diplomats i, més tard, com a graduats, han estat essencials en aquest procés de reconeixement. A Manresa, els estudis de Podologia es van iniciar a l’Escola Universitària de Ciències de la Salut, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, el 1999. A partir del curs 2015-2016, van passar a formar part de l’oferta de titulacions de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (FCSM) de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). En tot aquest temps ha format 705 podòlegs i podòlogues.
La trajectòria de 25 anys d’estudis de Podologia d’UManresa compta amb diverses fites importants, la més rellevant de les quals ha estat l’adopció de la modalitat semipresencial. De fet, UManresa va ser el primer centre universitari a fer-ho a l’Estat Espanyol. Així, des del 2021-2022, els estudis de grau en Podologia d’UManresa s’imparteixen parcialment en línia, des de la convicció, contrastada amb l’experiència, que la tecnologia planteja noves oportunitats a l’aprenentatge i l’ensenyament. I és que, d’una banda, permet ensenyar i aprendre de forma asíncrona mentre es compatibilitza amb altres dedicacions professionals i/o personals; i, de l’altra, posa la informació a l’abast des de qualsevol dispositiu, multiplicant, així, les possibilitats de treball col·laboratiu i de connectivitat entre els estudiants i el professorat.
Amb tot, la presencialitat continua sent important. Xavier Ortas, director del Departament de Podologia d’UManresa, explica que «actualment, es reserva per a aquells continguts i activitats que irrenunciablement requereixen pràctica aplicada i/o del contacte entre alumnes i professors. No es tracta només dels períodes de pràctiques clíniques (que òbviament requereixen un 100% de presencialitat), sinó que inclouen també tallers i simulacions per a totes les assignatures del grau».
Una professió que s’especialitza
En aquests 25 anys, la podologia ha viscut una autèntica revolució tecnològica i metodològica. L’aparició de la biomecànica computacional, les plantilles personalitzades amb impressió 3D, les tècniques de cirurgia podològica i la integració amb equips multidisciplinaris han ampliat enormement l’abast de la professió. Avui, molts podòlegs treballen en àmbits especialitzats com la podologia esportiva, la podologia pediàtrica, la podologia geriàtrica o la podologia del peu diabètic, una de les àrees amb més impacte en la salut pública.
En aquest sentit, la possibilitat de comptar amb la Clínica Universitària (CU) com a equipament docent i assistencial ha estat essencial perquè UManresa pogués adaptar-se a aquestes tendències i oferir a l’alumnat de Podologia una formació àmplia, en les diferents patologies i àrees d’intervenció de la professió. Teresa Solé, directora de la CU, explica que «els acords amb diferents institucions (clubs esportius, centres educatius, mútues i associacions de malalts de diferents patologies, entre altres) asseguren que els estudiants estan en contacte, al llarg del seu període formatiu, amb una gran diversitat de patologies, molt més del que podrien veure en una consulta podològica convencional. També hi contribueix el Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut en Infants, que des de fa 21 anys realitza exploracions podològiques a nens i nenes del territori, en col·laboració amb diferents ajuntaments de la comarca».
Per la seva banda, Mireia Torralba, degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, subratlla el paper clau de l’activitat que els estudiants de grau duen a terme a la CU: «l’alumnat pot acompanyar els professionals en la intervenció de múltiples patologies, gràcies a les més de 8.000 intervencions assistencials que s’hi fan cada any, incloent-hi la cirurgia de mínima incisió».
El futur, els equips interdisciplinaris
El futur de la Podologia passa, avui, per la col·laboració interdisciplinària. Amb aquesta visió, des del curs 2016-2017, UManresa aprofita les sinergies entre els graus en Podologia i Fisioteràpia per plantejar una simultaneïtat d’estudis que permet aconseguir les dues titulacions en només cinc anys i mig. Actualment, 38 estudiants segueixen aquesta opció al campus Manresa de la UVic-UCC.
D’altra banda, la recerca i la innovació formen part de l’activitat de molts podòlegs que participen en projectes d’investigació en àrees com la biomecànica, la diabetologia o la neurociència. De fet, l’activitat investigadora en Podologia d’UManresa ha anat creixent al llarg dels darrers anys. «I la previsió és que creixi més encara en el futur», segons Torralba. En aquest sentit, afegeix que «poder comptar amb Clínica Universitària ens permet aprofitar l’activitat assistencial per fer evolucionar la professió, millorar tractaments i generar nou coneixement en el sector».
LA PÀGINA DE...
...és un espai que Regió7 ofereix a agents cívics de la Catalunya Central -UManresa, UPC Manresa, Institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Gest! i L’Era, Espai de Recursos Agroecològics - amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament, de l’activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans, a la normalització lingüística i a la producció agrària, i de les associacions de veïns, és dinamitzadora i enriquidora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.
