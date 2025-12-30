La pàgina de... Centre de Normalització Lingüística Montserrat
Tot per jugar en català
En una època de l’any en què els jocs prenen més protagonisme que mai, val la pena seguir uns quants consells per triar-los en català
N’hi ha per a totes les edats a partir d’un any; com a mostra, n’oferim una selecció de catorze
Alba Llobet
Si es vol triar el català a l’hora de jugar hi ha deu consells útils que val la pena tenir en compte. A més a més, en aquesta pàgina també t’oferim una tria de jocs en català.
Quant als consells, en primer lloc, comprova la llengua del joc i assegura’t que les instruccions, el tauler i les cartes estan en català. Pots mirar l’etiquetatge o demanar-ho directament a la botiga on facis la compra. Fixa’t en l’edat recomanada. Escull jocs adequats a l’edat dels infants: els massa fàcils els avorriran i els massa complexos poden frustrar-los.
Busca jocs que fomentin la comunicació. Els jocs que conviden a parlar, explicar o crear històries són una gran oportunitat per fer servir el català de manera natural i divertida. Prioritza la qualitat lingüística. Dona preferència a jocs ben traduïts o creats directament en català, amb un vocabulari que sigui ric i correcte.
La importància de triar bé
Tria segons els interessos dels infants. Si el joc connecta amb allò que els agrada -animals, misteris, esports o fantasia-, hi jugaran amb més entusiasme i la llengua serà un valor afegit. Combina tipus de joc. Alterna jocs de taula, d’habilitat, de cooperació i de creativitat per treballar diferents habilitats i mantenir l’interès.
Aposta pel comerç de proximitat. Moltes botigues col·laboren amb el projecte Totjoc i poden assessorar-te sobre novetats i materials en català. Consulta el portal en aquest enllaç. Hi trobaràs una selecció de jocs en català amb fitxes informatives, recomanacions i punts de venda.
Dona exemple: juga en català. Els infants aprenen imitant. Si veuen que els adults utilitzen el català mentre juguen, l’adoptaran amb naturalitat. Recorda que jugar és aprendre. Cada partida és una oportunitat per enfortir vincles, desenvolupar habilitats i fer créixer la llengua dins de casa.
Propostes per edats
(+1) Celebrant la natura (joguina): joc pedagògic musical evolutiu per teixir vincles a partir de les cançons tradicionals infantils que proposa múltiples formes de jugar sense pantalles i que promou la inclusió i la diversitat. El joc es basa en una sèrie de caixes de cançons col·leccionables que promouen la parla i el desenvolupament integral dels infants d’1 a 6 anys. Cada caixa conté 16 targetes de cançons tradicionals infantils que, a més, formen un trencaclosques. Inclou l’accés a una app amb les cançons i les propostes d’activitats.
(+3) Jurassic zoom (joc de taula familiar per a entre 2 i 5 jugadors amb una durada de les partides de 10 minuts): joc en què cal fer un safari fotogràfic i aconseguir el millor àlbum de fotos al final del dia.
(+4) Mamut (joc educatiu de puzles i encaixos per a un jugador): puzle de butxaca de 100 peces i 16 fitxes d’observació sobre la prehistòria, per aprendre història mentre juguem.
(+5) Anem a Betlem (joc de taula familiar per a entre 2 i 8 persones amb una durada de les partides de 40 minuts): consisteix a sortir d’un punt per arribar a Betlem i veure el pessebre. S’avança per caselles i a cada una hi ha quelcom a fer. A poc a poc i fent camí el primer que arriba, guanya.
(+6) Explora Catalunya (joc de taula familiar per a entre 2 i 6 jugadors amb una durada de les partides d’uns 20 minuts): joc de cartes ideal per a famílies curioses i amants de la cultura. Divertit, educatiu i il·lustrat amb encant, aquest joc celebra l’essència de Catalunya, des dels paisatges i mites fins a la gastronomia i les festes.
(+7) Fairy fields (joc de taula d’estratègia per a entre 2 i 4 jugadors amb una durada de les partides de 20 minuts): joc d’estratègia de moviment de peces sobre el tauler inspirat en jocs tradicionals com el Latrunculi romà i les dames xineses.
(+8) Gimcana per Girona (joc de taula d’estratègia per a entre 2 i 8 jugadors amb una durada de les partides de 30 minuts): vols conèixer Girona? Seràs qui visiti més barris i compri més postals? Amb Gimcana per Girona s’ha de fer la millor ruta per visitar com més barris millor i comprar-hi postals. Caldrà administrar els diners, gestionar l’energia per arribar el més lluny possible, utilitzar les cartes de poder en el moment adequat i evitar que la resta de participants ens apartin del nostre camí.
(+9) Fritanga (joc de taula familiar per a entre 3 i 7 jugadors amb una durada de les partides de 15 minuts): ambientat en l’univers de Blind business, Fritanga és un joc per als amants de l’alta gastronomia on la zona de joc és... una fregidora! Els jugadors prenen el control de diversos aliments i intenten sobreviure tant sí com no, saltant d’una banda a l’altra de la cistella de la fregidora. Quan un jugador no es pot moure, cau a l’oli bullent, es fregeix i (desafortunadament) s’elimina del joc.
(+10) Lid-va! (joc de taula educatiu per a entre 2 i 4 jugadors amb una durada de les partides 30 minuts): joc cooperatiu que situa els jugadors com a membres de l’equip de gestió d’una ONG que es dedica al desenvolupament de projectes humanitaris arreu del món.
(+11) Els llibres prohibits (joc de rol d’escapada amb una durada de les partides de 60 minuts): joc d’escapada ideat per ser jugat en una biblioteca. Els jugadors, en equips de 2-4 persones, han de desxifrar sis missatges codificats que els indicaran com acomplir la missió. En el procés, aprendran com està organitzada una biblioteca, a buscar informació al catàleg en línia i descobriran algunes obres cèlebres de la literatura juvenil.
(+12) Pescamots (joc de taula de paraules per a entre 4 i 8 jugadors): un joc d’estratègia, deducció i comunicació creat pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre. Es basa en pescar paraules amagades que pertanyen al bàndol de dos llaüts enfrontats abans que l’altre s’hi avanci, o encara pitjor: abans que algú enxampi el silur dient la paraula prohibida!
(+13) Fes justícia (joc de rol sobre medi ambient per a entre 4 i 8 jugadors i amb una durada de les partides de 15 minuts): joc per desemmascarar el blanqueig dels que patrocinen EcoFestivals. Sereu capaços de demostrar què fan per blanquejar-se? L’activista, ajudada dels escamots, aconseguirà prou proves concloents abans que els organitzadors l’expulsin?
(+14) De pel·lícula (joc de taula de cartes per a entre 3 i 6 jugadors i amb una durada de les partides de 30 minuts): joc en què heu de combinar les cartes i imaginar pel·lícules originals, divertides, romàntiques, de suspens o de fer plorar… si les arengades ho permeten! ¡
(+15) Successió (joc de taula de cartes per a entre 3 i 8 persones): Successió és un joc narratiu conformat per 55 cartes, escrit i dissenyat per Roman Aixendri on els jugadors representaran el paper de membres d’un Consell Reial. Com a membres de la Cort hauran de decidir qui d’entre tots heretarà el tron. Per al disseny dels personatges, han cedit la seva imatge creadors de contingut amb perfils molt diferents que ens ofereixen propostes audiovisuals en català (en totes les seves variants) per a tot el nostre territori.
Nous vocabularis de jocs de taula i de rol
Aquest estiu es van presentar el Vocabulari dels jocs de taula i el Vocabulari dels jocs de rol, que sorgeixen d’una col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) a través del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, i el Centre de Terminologia TERMCAT.
L’objectiu dels diccionaris, que es poden consultar en línia i descarregar des del web de CPNL, és el foment de l’ús del català a partir de la terminologia associada al món del joc. Cada fitxa terminològica del diccionari conté la denominació catalana principal de cada terme i, si és el cas, les denominacions catalanes sinònimes. També inclou les definicions, els equivalents en castellà i anglès i, en alguns casos, notes explicatives complementàries.
Aquests diccionaris són un producte obert, que es pot anar ampliant amb noves propostes que facin arribar els experts o el col·lectiu de persones interessades en aquest àmbit. L’edició en paper es troba a les botigues adherides al Totjoc.
Aquí teniu 15 de les paraules incloses en els nous diccionaris: amanida de punts-point salad; catxa-bluff/ farol; construcció de piles-deckbuilding; coronador/coronadora-kingmaker; entoma-la, fote’t-take-that; figureta-meeple; formació de bossa-bag building; joc de bases-trick-taking game; joc de món obert-sandbox; joc de rol (JDR)-role-playing game; jugaire-jugón/gamer; paràlisi d’anàlisi-analysis paralysis; punt de victòria-victory point; rajoleta-tile loseta; teatre de la ment-theater of the mind.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès