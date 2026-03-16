Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Papa a MontserratHabitatge a SallentGranissada al MoianèsKilian JornetPlans de cap de setmana
instagramlinkedin

La pàgina de... Institut Lacetània

De l’aula al terreny de joc

Des de fa tres cursos, els estudiants que cursen el Batxillerat a l’Institut Lacetània poden fer, com a assignatura optativa, el Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu

Es tracta d’una formació organitzada pel Consell Esportiu del Bages i certificada per l’Escola Catalana de l’Esport adreçada a majors de setze anys que els permet exercir tasques de dinamització esportiva

Alumnes del curs en l’organització del Torneig de futbol 6x6 d’alumnes de 6è de Manresa / Lacetània

Bet Mercadé

Manresa

L’esport és, per a molts joves, una de les primeres portes d’entrada al món laboral. Molts d’ells passen de practicar-lo a assumir responsabilitats com a entrenadors de base i monitors de casals esportius. Conscient d’aquesta realitat, l’Institut Lacetània de Manresa ofereix a l’alumnat de Batxillerat la possibilitat de formar-se en aquest àmbit dins del seu itinerari educatiu.

Des de fa tres cursos, els estudiants poden fer, com a assignatura optativa, el Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu, una formació adreçada a majors de 16 anys que permet exercir tasques de dinamització esportiva, especialment en activitats poliesportives adreçades a infants i a adolescents.

Treballar com a monitor

Un cop superat el curs, l’alumnat pot treballar com a monitor/a en activitats organitzades per consells esportius, ajuntaments, centres educatius, AFA i altres entitats del sector, i pot inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).

La formació està organitzada pel Consell Esportiu del Bages i certificada per l’Escola Catalana de l’Esport, que n’és l’òrgan promotor. En finalitzar amb èxit el programa, el mateix Consell és l’encarregat de tramitar la documentació necessària per a la incorporació de l’alumnat al registre oficial.

Al Lacetània, la formació s’ofereix com a matèria optativa anual a primer de Batxillerat. L’alumnat fa cinc hores setmanals d’Educació Física: dues corresponents al currículum ordinari i tres vinculades a la certificació esportiva.

Amb aquesta proposta consolidada, l’institut facilita que l’alumnat amb inquietuds en l’àmbit esportiu pugui començar a orientar el seu futur professional i a adquirir una primera qualificació reconeguda dins el sector.

Així ho confirma en Martí Sales, alumne del curs 2024-2025, que considera que és «una gran oportunitat per als alumnes que volen treballar a l’estiu com a monitors esportius». A ell, la formació li va permetre aprendre «diferents metodologies per dirigir activitats, primers auxilis i moltes coses útils per treballar amb grups».

En el seu cas, tot i que encara no ha treballat directament com a monitor, el curs li ha obert portes. Explica que la formació l'ha ajudat a millorar el currículum i que actualment treballa com a recepcionista en un club de pàdel, on també pot donar suport quan cal cobrir baixes de monitors.

L’alumnat durant una de les sessions formatives que es fan a l’institut / Lacetània

Una formació completa

Durant el curs, els nois i noies aprenen les bases per conduir activitats d’iniciació esportiva en l’àmbit extraescolar i treballen competències com el lideratge, la dinamització de grups, la gestió d’activitats i la formació en valors humans i esportius. També aprenen diferents recursos metodològics per iniciar-se en la formació multiesportiva.

La Xènia Budia, també alumna del curs 2024-2025, recorda especialment el caràcter pràctic de la formació. Durant el curs han pogut preparar i dirigir activitats esportives i fins i tot organitzar un torneig de futbol per a alumnes de sisè de primària. «Ha estat una experiència molt enriquidora».

La formació també li ha permès obtenir el títol de primers auxilis i el certificat de monitora d’activitats poliesportives, una acreditació que «obre portes al món laboral». Per això considera que és «una optativa fascinant que et regala experiències noves i et prepara per treballar en diferents àmbits fisicoesportius».

El programa inclou 100 hores de formació teòrica repartides entre un bloc comú, continguts específics de jocs i esport en edat escolar, gestió de petites entitats esportives i primers auxilis, i 150 hores de pràctiques en empreses o entitats externes, que facilita el Consell Esportiu del Bages.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

