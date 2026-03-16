De l’aula al terreny de joc
Des de fa tres cursos, els estudiants que cursen el Batxillerat a l’Institut Lacetània poden fer, com a assignatura optativa, el Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu
Es tracta d’una formació organitzada pel Consell Esportiu del Bages i certificada per l’Escola Catalana de l’Esport adreçada a majors de setze anys que els permet exercir tasques de dinamització esportiva
Bet Mercadé
L’esport és, per a molts joves, una de les primeres portes d’entrada al món laboral. Molts d’ells passen de practicar-lo a assumir responsabilitats com a entrenadors de base i monitors de casals esportius. Conscient d’aquesta realitat, l’Institut Lacetània de Manresa ofereix a l’alumnat de Batxillerat la possibilitat de formar-se en aquest àmbit dins del seu itinerari educatiu.
Des de fa tres cursos, els estudiants poden fer, com a assignatura optativa, el Curs d’Iniciació a Tècnic Esportiu, una formació adreçada a majors de 16 anys que permet exercir tasques de dinamització esportiva, especialment en activitats poliesportives adreçades a infants i a adolescents.
Treballar com a monitor
Un cop superat el curs, l’alumnat pot treballar com a monitor/a en activitats organitzades per consells esportius, ajuntaments, centres educatius, AFA i altres entitats del sector, i pot inscriure’s al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC).
La formació està organitzada pel Consell Esportiu del Bages i certificada per l’Escola Catalana de l’Esport, que n’és l’òrgan promotor. En finalitzar amb èxit el programa, el mateix Consell és l’encarregat de tramitar la documentació necessària per a la incorporació de l’alumnat al registre oficial.
Al Lacetània, la formació s’ofereix com a matèria optativa anual a primer de Batxillerat. L’alumnat fa cinc hores setmanals d’Educació Física: dues corresponents al currículum ordinari i tres vinculades a la certificació esportiva.
Amb aquesta proposta consolidada, l’institut facilita que l’alumnat amb inquietuds en l’àmbit esportiu pugui començar a orientar el seu futur professional i a adquirir una primera qualificació reconeguda dins el sector.
Així ho confirma en Martí Sales, alumne del curs 2024-2025, que considera que és «una gran oportunitat per als alumnes que volen treballar a l’estiu com a monitors esportius». A ell, la formació li va permetre aprendre «diferents metodologies per dirigir activitats, primers auxilis i moltes coses útils per treballar amb grups».
En el seu cas, tot i que encara no ha treballat directament com a monitor, el curs li ha obert portes. Explica que la formació l'ha ajudat a millorar el currículum i que actualment treballa com a recepcionista en un club de pàdel, on també pot donar suport quan cal cobrir baixes de monitors.
Una formació completa
Durant el curs, els nois i noies aprenen les bases per conduir activitats d’iniciació esportiva en l’àmbit extraescolar i treballen competències com el lideratge, la dinamització de grups, la gestió d’activitats i la formació en valors humans i esportius. També aprenen diferents recursos metodològics per iniciar-se en la formació multiesportiva.
La Xènia Budia, també alumna del curs 2024-2025, recorda especialment el caràcter pràctic de la formació. Durant el curs han pogut preparar i dirigir activitats esportives i fins i tot organitzar un torneig de futbol per a alumnes de sisè de primària. «Ha estat una experiència molt enriquidora».
La formació també li ha permès obtenir el títol de primers auxilis i el certificat de monitora d’activitats poliesportives, una acreditació que «obre portes al món laboral». Per això considera que és «una optativa fascinant que et regala experiències noves i et prepara per treballar en diferents àmbits fisicoesportius».
El programa inclou 100 hores de formació teòrica repartides entre un bloc comú, continguts específics de jocs i esport en edat escolar, gestió de petites entitats esportives i primers auxilis, i 150 hores de pràctiques en empreses o entitats externes, que facilita el Consell Esportiu del Bages.
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa