Dos exemples de solidaritat amb Guatemala
Rubén López, coordinador de l’Associació per al Desenvolupament Sostenible de la Mancomunitat Huista, i Mafalda Alcántara, membre de l’Associació Catalana per la Pau, parlen de la cooperació en una zona molt concreta del país de l'Amèrica Central
Rubén López/Malfalda Alcántara
Cooperació que germina a Huehuetenango
- Amb l’ajuda de l’Ajuntament de Manresa s’ha fet l’acompanyament de 45 famílies en un projecte que inclou pràctiques agroecològiques
Les muntanyes del nord-occident de Guatemala, departament de Huehuetenango, municipi de San Antonio Huista, són un territori on la vida quotidiana es teixeix entre parcel·les de blat de moro, fesol i cafè. Aquí, als cantons Reforma, Independencia i Esquipulas, famílies camperoles han afrontat durant anys el desafiament de produir aliments, accedir a l’aigua i sostenir la seva llar enmig de la migració i la precarietat.
En aquest escenari, el Moviment Tzuk Kim-Pop/ADSOSMHU, amb suport de l’Associació Catalana per la Pau i l’Ajuntament de Manresa, ha acompanyat 45 famílies en un projecte que combina infraestructura comunitària, formació i pràctiques agroecològiques; procés que busca enfortir el teixit social i les capacitats locals per a un futur més digne.
Abans del projecte, l’accés a l’aigua representava un dels obstacles principals. Les fonts disponibles estaven contaminades i l’antic riu Capulín s’havia reduït a un petit rierol. Per regar-ne els cultius, moltes famílies depenien d’aquest recurs, cosa que limitava la producció i afectava la salut comunitària. La construcció d’un pou artesanal va canviar aquest panorama per a aquestes famílies: avui, l’aigua arriba menys contaminada gràcies a la instal·lació de filtres, amb pressió suficient per al reg i permet cultivar aliments més sans durant tot l’any.
El centre comunitari es va transformar en un espai viu d’aprenentatge. S’hi va instal·lar una cuina equipada per processar tomàquet i elaborar salses, però també per experimentar amb productes locals com la xocolata. D’altra banda, en parcel·les demostratives, les comunitats s’han format en producció orgànica, preservació de llavors, elaboració d’adobs naturals i maneig d’hivernacles.
L’impacte ha estat especialment significatiu per a les dones i joves. Durant anys moltes dones s’havien vist limitades a la feina domèstica. Avui, algunes lideren emprenedories pròpies. És el cas de Mariela Mateo, mare soltera que, després de formar-se en rebosteria en els cursos comunitaris, va obrir el seu negoci i, posteriorment, va ser contractada per la municipalitat per impartir tallers a altres dones. La seva història reflecteix com la formació es pot convertir en una porta cap a l’autonomia i el lideratge.
Tot i això, el camí no ha estat exempt de desafiaments. L’escassetat i la contaminació de l’aigua, les limitacions econòmiques i la migració continuen sent realitats que travessen les comunitats. S’hi sumen les dificultats per sostenir processos productius amb accés limitat a mercats, assistència tècnica i finançament.
Tot i això, aquesta experiència demostra que la cooperació internacional pot generar canvis positius quan es construeix en diàleg amb les comunitats locals. Aquestes accions no només han enfortit la producció agrícola, també han revitalitzat valors profundament arrelats a la cosmovisió maia, com la relació equilibrada amb la terra. Rubén López
Teixir aliances a Guatemala
- La riquesa natural i el potencial de la zona contrasten amb la pobresa que hi ha
Des de l’Associació Catalana per la Pau (ACP) ens agrada treballar amb aliats amb els quals col·laborem durant anys, creant llaços de confiança i estratègies socials i polítiques que ens permetin creure en la transformació de les desigualtats injustes i estructurals que trobem arreu del món. Així és com, amb les nostres companyes i companys de Guatemala, del Moviment Tzum Kim Pop, vam començar a col·laborar, i continuem fent-ho.
Quan arribes a Huehuetenango i t’endinses en les seves terres, et sorprèn la riquesa natural, la força de la terra i el potencial que hi ha. Però, al mateix temps, no pots evitar indignar-te davant de la pobresa, la discriminació i l’absència d’un Estat que sovint no hi és.
El Rubén López, coordinador d’ADSOSMHU (Associació per al Desenvolupament Sostenible de la Mancomunitat Huista), una de les organitzacions del moviment, coneix de prop cada dona i cada home que forma part d’aquest procés. És una persona arrelada al territori, amb la confiança de la comunitat, que entén tant les dificultats com les oportunitats que ofereix aquesta terra. Amb ell i amb l’organització, sabem que estem en bones mans.
Ell, a través de la seva associació, ha treballat per millorar l’organització comunitària d’aquestes dones i homes i per facilitar l’accés a recursos, formació i tecnologia. Tots i totes estan compromesos amb el desenvolupament del territori, amb les seves famílies i amb el seu futur; només falten recursos. Al seu abast, n’hi ha, però no estan ben repartits. I aquest és, en el fons, el problema.
L’Associació per al Desenvolupament Sostenible de la Mancomunitat Huista i el Moviment Tzuk Kim-Pop busquen promoure l’organització comunitària, l’enfortiment de la població, el coneixement dels seus drets i, també, accedir a aquests recursos mal distribuïts. Entre tots, exigeixen una millor distribució.
En aquest camí, l’ACP és una entitat que contribueix a fer que els recursos repartits de manera desigual al món es puguin redistribuir una mica millor, i al fet que la gent entengui com funciona aquesta desigualtat.
I, com l’ACP, ajuntaments com el de Manresa, que creuen en la solidaritat internacional, en la justícia global i en els drets humans, ens donen suport; donen suport al Moviment Tzum Kim Pop, a ADSOSMHU i a les comunitats organitzades de Huehuetenango. Això fa que, a poc a poc, anem construint aliances duradores i petits canvis estructurals. Mafalda Alcántara
