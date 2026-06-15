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El SIOP de l'Institut Lacetània de Manresa: Un servei clau per al futur professional

El Servei d’Informació i Orientació Professional és un recurs que ha entrat en funcionament aquest curs amb la finalitat d’oferir una atenció personalitzada a qualsevol persona que busqui orientació en l’àmbit professional

L’accés al servei és obert i gratuït i es pot fer de manera presencial o bé mitjançant una cita prèvia

Cesc Comas, Genís Jò, Carme García i Didac Garcia, equip responsable del SIOP

Cesc Comas, Genís Jò, Carme García i Didac Garcia, equip responsable del SIOP / Arxiu particular

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

El món laboral actual està marcat pel canvi constant, la incertesa i la necessitat d’adaptar-se contínuament. En aquest escenari, disposar d’un bon acompanyament professional ha deixat de ser un valor afegit per convertir-se en una necessitat. Amb aquesta mirada neix el Servei d’Informació i Orientació Professional (SIOP) de l’Institut Lacetània de Manresa, un recurs que s’ha posat en marxa aquest curs i que posa les persones al centre del seu projecte vital i professional.

El SIOP és obert a qualsevol persona que busqui orientació professional. Des de joves fins a persones migrades, persones desocupades i professionals en actiu que volen créixer professionalment o reorientar-se cap a altres sectors. Tothom qui ho necessiti hi pot acudir de manera individual. A més a més, també s’ofereixen sessions de grup pensades per a centres educatius del territori.

Portes obertes i sessions informatives

Dídac Garcia, responsable del SIOP i professor de l’Institut Lacetània, explica que durant aquest primer any «ens hem centrat molt a donar a conèixer el servei, amb una jornada de portes obertes i amb sessions adreçades a altres instituts, que han pogut venir i conèixer tot el que oferim». L’accés al servei és obert i gratuït, i es pot fer de manera presencial o mitjançant una cita prèvia.

Les persones que s’adrecin al SIOP hi trobaran una atenció personalitzada, de qualitat i connectada amb la realitat del territori. L’Institut Lacetània compta amb una àmplia oferta de Formació Professional i manté una relació molt estreta amb el teixit productiu de la Catalunya Central, qüestions que el converteixen en un agent clau per fer de pont entre la formació i l’ocupació. Garcia assenyala que «no ens enfoquem només cap als estudis d’FP que s’imparteixen al Lacetània, sinó que orientem les persones que venen cap al recurs que sigui més adient per a la seva situació».

Un model d’acompanyament al llarg de la vida

La manera de treballar del SIOP s’alinea amb el Model d’Orientació Professional del Sistema FPCAT i entén l’orientació com un procés continu al llarg de la vida. No es tracta de donar respostes ràpides o solucions tancades, sinó d’ajudar cada persona a identificar els seus interessos, competències i valors per prendre decisions informades i conscients.

El procés d’orientació s’estructura en cinc fases clares i progressives: autoconeixement, investigació, concreció de l’objectiu professional, planificació de l’itinerari i inserció laboral o emprenedoria. Cada etapa compta amb eines específiques, documents de suport i un seguiment proper per part de la persona orientadora.

A més, el protocol integra principis fonamentals com la inclusió, l’equitat, la confidencialitat, la perspectiva feminista i la lluita contra els estereotips de gènere. L’orientació professional s’entén com una eina de justícia social, capaç de generar oportunitats i reduir desigualtats.

L’equip del SIOP està format per docents de l’institut Lacetània, que tenen un ampli coneixement tant de l’oferta formativa del territori com de l’entorn laboral, i que s’han format específicament en l’àmbit de l’orientació professional.

Més enllà de l’orientació: xarxa i comunitat

El SIOP treballa en xarxa amb altres serveis, entitats i recursos del territori. Aquesta coordinació permet derivar els usuaris al servei més adequat segons el cas, atendre millor les persones amb necessitats específiques i donar un acompanyament integral que va més enllà de l’àmbit estrictament formatiu o laboral.

En aquest primer curs de funcionament, el SIOP ha atès una quinzena de consultes individuals i ha dut a terme diverses sessions grupals. De cara al curs vinent, l’objectiu és consolidar-lo i fer-lo créixer perquè esdevingui un servei de referència al territori, capaç de donar resposta a les necessitats formatives i laborals de tota la població.

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Les dades bàsiques

  • Servei d’Informació i Orientació Professional (SIOP) de l’Institut Lacetània
  • Avinguda de les Bases de Manresa, 51-59
  • Telèfon 93 877 37 50
  • siop@lacetania.cat
  • Horari d’atenció: de 8 del matí a 9 del vespre de setembre a juny. Un cop que es demana accés al servei, es concerta data i hora amb el candidat dins d'aquest horari.

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