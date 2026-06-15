La pàgina de...
El SIOP de l'Institut Lacetània de Manresa: Un servei clau per al futur professional
El Servei d’Informació i Orientació Professional és un recurs que ha entrat en funcionament aquest curs amb la finalitat d’oferir una atenció personalitzada a qualsevol persona que busqui orientació en l’àmbit professional
L’accés al servei és obert i gratuït i es pot fer de manera presencial o bé mitjançant una cita prèvia
El món laboral actual està marcat pel canvi constant, la incertesa i la necessitat d’adaptar-se contínuament. En aquest escenari, disposar d’un bon acompanyament professional ha deixat de ser un valor afegit per convertir-se en una necessitat. Amb aquesta mirada neix el Servei d’Informació i Orientació Professional (SIOP) de l’Institut Lacetània de Manresa, un recurs que s’ha posat en marxa aquest curs i que posa les persones al centre del seu projecte vital i professional.
El SIOP és obert a qualsevol persona que busqui orientació professional. Des de joves fins a persones migrades, persones desocupades i professionals en actiu que volen créixer professionalment o reorientar-se cap a altres sectors. Tothom qui ho necessiti hi pot acudir de manera individual. A més a més, també s’ofereixen sessions de grup pensades per a centres educatius del territori.
Portes obertes i sessions informatives
Dídac Garcia, responsable del SIOP i professor de l’Institut Lacetània, explica que durant aquest primer any «ens hem centrat molt a donar a conèixer el servei, amb una jornada de portes obertes i amb sessions adreçades a altres instituts, que han pogut venir i conèixer tot el que oferim». L’accés al servei és obert i gratuït, i es pot fer de manera presencial o mitjançant una cita prèvia.
Les persones que s’adrecin al SIOP hi trobaran una atenció personalitzada, de qualitat i connectada amb la realitat del territori. L’Institut Lacetània compta amb una àmplia oferta de Formació Professional i manté una relació molt estreta amb el teixit productiu de la Catalunya Central, qüestions que el converteixen en un agent clau per fer de pont entre la formació i l’ocupació. Garcia assenyala que «no ens enfoquem només cap als estudis d’FP que s’imparteixen al Lacetània, sinó que orientem les persones que venen cap al recurs que sigui més adient per a la seva situació».
Un model d’acompanyament al llarg de la vida
La manera de treballar del SIOP s’alinea amb el Model d’Orientació Professional del Sistema FPCAT i entén l’orientació com un procés continu al llarg de la vida. No es tracta de donar respostes ràpides o solucions tancades, sinó d’ajudar cada persona a identificar els seus interessos, competències i valors per prendre decisions informades i conscients.
El procés d’orientació s’estructura en cinc fases clares i progressives: autoconeixement, investigació, concreció de l’objectiu professional, planificació de l’itinerari i inserció laboral o emprenedoria. Cada etapa compta amb eines específiques, documents de suport i un seguiment proper per part de la persona orientadora.
A més, el protocol integra principis fonamentals com la inclusió, l’equitat, la confidencialitat, la perspectiva feminista i la lluita contra els estereotips de gènere. L’orientació professional s’entén com una eina de justícia social, capaç de generar oportunitats i reduir desigualtats.
L’equip del SIOP està format per docents de l’institut Lacetània, que tenen un ampli coneixement tant de l’oferta formativa del territori com de l’entorn laboral, i que s’han format específicament en l’àmbit de l’orientació professional.
Més enllà de l’orientació: xarxa i comunitat
El SIOP treballa en xarxa amb altres serveis, entitats i recursos del territori. Aquesta coordinació permet derivar els usuaris al servei més adequat segons el cas, atendre millor les persones amb necessitats específiques i donar un acompanyament integral que va més enllà de l’àmbit estrictament formatiu o laboral.
En aquest primer curs de funcionament, el SIOP ha atès una quinzena de consultes individuals i ha dut a terme diverses sessions grupals. De cara al curs vinent, l’objectiu és consolidar-lo i fer-lo créixer perquè esdevingui un servei de referència al territori, capaç de donar resposta a les necessitats formatives i laborals de tota la població.
Les dades bàsiques
- Servei d’Informació i Orientació Professional (SIOP) de l’Institut Lacetània
- Avinguda de les Bases de Manresa, 51-59
- Telèfon 93 877 37 50
- siop@lacetania.cat
- Horari d’atenció: de 8 del matí a 9 del vespre de setembre a juny. Un cop que es demana accés al servei, es concerta data i hora amb el candidat dins d'aquest horari.
La pàgina de...
LA PÀGINA DE... és un espai que Regió7 ofereix a agents cívics de la Catalunya Central -UManresa, UPC Manresa, Institut Lacetània, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Centre de Normalització Lingüística Montserrat, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, Gest! i L’Era, Espai de Recursos Agroecològics - amb la convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament, de l’activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans, a la normalització lingüística i a la producció agrària, i de les associacions de veïns, és dinamitzadora i enriquidora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7 a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més interès.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor ofegat el jove de 18 anys que saltava a la resclosa de l'Ametlla de Merola
- El jove mort a la resclosa de l'Ametlla de Merola era veí de Navàs
- El ventilador que et salva de la calor també et pot portar problemes amb els veïns
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Per què Manresa encapçala rànquings d’infidelitats?
- Un vídeo fet amb intel·ligència artificial mostra com era el dia a dia a la mina de Cardona
- Borja Morán, fill de qui dona nom al nou CAP de Sant Fruitós: «Molta gent ens diu que era el seu metge, però també part de la seva família»
- Dues metgesses de l'ICS Catalunya central són reconegudes per dedicar-se a la recerca