La pàgina de... Consell Municipal de Solidaritat de Manresa
Constructores de pau a Colòmbia
Amb la voluntat de donar veu a les dones en escenaris de guerra, on massa sovint veuen reduït el seu paper a un rol de víctimes que en limita sobre manera la veritable funció, Creu Roja Catalunya ha impulsat el projecte "Dones Davant la Guerra", que inclou una exposició que es va poder veure a Manresa
Júlia Sanjaume-Ramirez
Quan pensem en la guerra, acostumem a imaginar soldats, armes i camps de batalla. Però, què passa amb les dones que viuen aquests conflictes? Quines històries queden fora dels titulars?
Mentre els focus sovint se centren en la destrucció i els combats, milions de dones sostenen les seves famílies i comunitats, busquen familiars desapareguts, defensen els drets humans, lideren processos de reconciliació i construeixen espais de pau. Una realitat que massa vegades queda invisibilitzada.
"Dones Davant la Guerra"
Amb la voluntat de donar veu a aquestes experiències, Creu Roja Catalunya impulsa el projecte Dones Davant la Guerra, una iniciativa que posa en valor els múltiples rols que assumeixen les dones abans, durant i després dels conflictes armats. Més enllà de mostrar-les com a víctimes, el projecte les reconeix com a protagonistes actives en la construcció de la pau, la defensa dels drets humans i la reconstrucció del teixit social.
L’exposició Dones Davant la Guerra, presentada recentment a Manresa, s’emmarca dins del projecte Enfortiment del lideratge de les dones a la governança de municipis PDET de Colòmbia, desenvolupat als municipis d’El Carmen de Bolívar i Zambrano, situats al departament de Bolívar.
Es tracta de dos municipis prioritzats dins dels Programes de Desenvolupament amb Enfocament Territorial (PDET), creats arran dels acords de pau per impulsar la reconstrucció dels territoris més afectats pel conflicte armat.
Formació a líders socials i defensores dels drets socials
Aquest projecte té com a objectiu reforçar el lideratge i la participació política de les dones en aquests municipis, promovent que siguin protagonistes en la presa de decisions sobre el desenvolupament de les seves comunitats. En aquest marc, un centenar de líders socials i defensores dels drets humans reben formació i acompanyament per enfortir les seves capacitats d’incidència política, millorar la participació en els espais de governança local i impulsar polítiques públiques amb perspectiva de gènere, drets humans i inclusió.
Alhora, el projecte reforça les organitzacions de dones perquè puguin exercir la seva tasca de defensa dels drets de manera segura i resilient, contribuint a la seva protecció i sostenibilitat. També treballa amb responsables municipals perquè incorporin la igualtat de gènere i la governança democràtica en la seva acció institucional, i desenvolupa accions de sensibilització dirigides a la ciutadania.
L’exposició fotogràfica mostra precisament aquesta realitat: la de dones colombianes que, malgrat haver viscut dècades de violència, continuen liderant processos de transformació social i construcció de pau en els seus territoris. A través de les seves fotografies i testimonis, el públic pot conèixer les seves experiències, les dificultats que afronten i la seva extraordinària capacitat de resistència.
El projecte, finançat, entre d’altres, per l’Ajuntament de Manresa, apropa aquesta realitat a la ciutadania i reforça el compromís de la cooperació municipal amb la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere i la consolidació de la pau.
Una realitat diversa
L’exposició explora sis rols que les dones assumeixen en contextos de conflicte armat: constructores de pau, combatents, impulsores de la recerca de persones desaparegudes, dones desplaçades forçosament, supervivents de violència sexual i víctimes de restes explosives de guerra. Lluny de presentar una realitat homogènia, les històries mostren la diversitat d’experiències i la capacitat de les dones per adaptar-se, resistir i transformar el seu entorn.
La mostra es va poder visitar al Centre Cívic Selves i Carner de Manresa gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i Creu Roja Manresa. Durant la inauguració es va presentar el projecte, es va projectar el documental Dones Davant la Guerra, amb testimonis de dones de Colòmbia, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo, Ucraïna, Palestina i el Sàhara Occidental, i es va celebrar un videocol·loqui que va permetre aprofundir en el paper fonamental de les dones en els processos de pau.
El paper real de les dones
Més enllà de sensibilitzar sobre les vulneracions de drets que pateixen milions de dones arreu del món, l’exposició convida a replantejar la manera com expliquem els conflictes armats. Reconèixer les dones únicament com a víctimes invisibilitza la seva contribució imprescindible a la supervivència de les seves comunitats, a la defensa dels drets humans i a la construcció d’un futur més just.
(Júlia Sanjaume-Ramirez forma part del Departament de Cooperació Internacional, Drets Humans i Medi Ambient de Creu Roja Barcelona)
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