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Del campus a la presa de decisions
Les trajectòries professionals de tres antics estudiants expliquen el model del grau en Administració i Direcció d’Empreses d’UManresa
Ignasi Larrea, Maria Rosa Santasusana i Carles Reguant han seguit una formació que posa els reptes de l’empresa al centre de l’aprenentatge i aposta perquè l’alumnat desenvolupi tant competències tècniques com habilitats personals
Montse Ayala
Gestionar equips logístics de més de 70 persones, prendre decisions financeres en multinacionals internacionals o liderar estratègies de compres globals són responsabilitats que avui formen part del dia a dia de tres antics estudiants del grau en Administració i Direcció d’Empreses d’UManresa. Les seves trajectòries professionals, desenvolupades en empreses de referència com Friman, Puig i Grifols, evidencien la capacitat dels graduats d’UManresa per assumir responsabilitats en organitzacions capdavanteres i entorns empresarials d’alta exigència. Són camins diferents, però comparteixen un mateix origen: una formació que posa els reptes de l’empresa al centre de l’aprenentatge i que aposta perquè l’alumnat desenvolupi tant competències tècniques com habilitats personals.
Per a Marc Bernadich, degà de la Facultat de Ciències Socials i un dels impulsors de l’actual model docent, aquesta connexió és fonamental: «Nosaltres el que estem procurant és que l’empresa i la universitat siguin una». La idea és que l’estudiant entri en contacte amb la realitat empresarial des del primer moment i que aquest contacte es converteixi en una experiència transformadora.
Aprendre des de la realitat
Quan Ignasi Larrea recorda la seva etapa universitària, destaca sobretot la proximitat del professorat i el dinamisme de les classes. «Cada dia era diferent. Els grups eren reduïts i et senties molt partícip», explica.
Aquella experiència va ser el punt de partida d’una carrera professional en què l’aprenentatge ha anat sempre lligat a l’acció. Després de les pràctiques a Denso, va començar des de la base a Friman preparant comandes. Després d’una etapa de 10 anys a Friman com a Supply Chain Manager, acaba d’estrenar nova responsabilitat com a Warehouse Operations Manager a una altra empresa referent del territori, Montana Colors.
El seu cas demostra que el lideratge no s’aprèn només als llibres. «El que crec que és la clau del meu èxit és fer que les persones treballin amb tu, no per a tu», afirma.
És precisament aquesta capacitat d’aplicar coneixements en contextos reals el que busca potenciar el model d’ADE a UManresa. La simulació, la resolució de casos d’empresa i les proves competencials permeten que l’alumnat entreni habilitats professionals molt abans d’incorporar-se al mercat laboral.
Més enllà dels números
La trajectòria de Maria Rosa Santasusana posa en relleu una altra de les fortaleses del grau: la capacitat d’entendre l’empresa de manera global.
Actualment, treballa com a Financial Controller a Puig, una de les principals multinacionals catalanes amb presència internacional en els sectors de la bellesa, la perfumeria i la moda. Després d’una etapa com a controller en el sector químic, avui la seva feina consisteix a analitzar resultats, elaborar previsions econòmiques i donar suport a la presa de decisions des d’una perspectiva financera.
Mirant enrere, identifica dues competències essencials adquirides durant la seva formació: «La capacitat analítica i la comprensió global de les diferents àrees que formen part d’una empresa».
Aquest enfocament transversal és un dels pilars dels estudis d’ADE. El grau combina finances, màrqueting, operacions, recursos humans i estratègia amb l’objectiu d’ajudar l’alumnat a entendre que qualsevol decisió empresarial té impacte sobre el conjunt de l’organització.
Santasusana també destaca el valor de les pràctiques i de les simulacions empresarials que li va oferir la formació universitària a UManresa, experiències que li van permetre fer la transició entre l’aula i el món professional amb solidesa. «La formació rebuda va ser clau per afrontar els primers reptes professionals i adaptar-me a entorns empresarials diversos», assegura.
De l’aula als entorns globals
La internacionalització és un altre dels reptes que apareixen de manera recurrent en les trajectòries professionals dels graduats.
Carles Reguant treballa actualment com a Procurement Category Manager global a Grifols, una responsabilitat que l’obliga a coordinar equips, proveïdors i estratègies de compra en països tan diversos com els Estats Units, el Canadà, Irlanda, Alemanya i Egipte.
Quan parla dels aprenentatges adquirits a UManresa que més utilitza en el seu dia a dia, no cita només coneixements tècnics. Destaca la capacitat analítica, però també la comunicació, la negociació i el desenvolupament del criteri professional. «Pots tenir la millor idea del món, però si no la saps explicar o defensar, no serveix de gaire», resumeix.
És una reflexió que connecta directament amb una de les apostes del model docent actual: anar més enllà de la transmissió de continguts per treballar habilitats que les empreses valoren cada vegada més. Presentacions, elevator pitches, debats reflexius, simulacions i treball en equip formen part d’aquest itinerari.
Una experiència transformadora
Les tres històries comparteixen un patró comú. Cap dels entrevistats parla només de coneixements acadèmics. Parlen d’actitud, lideratge, capacitat d’adaptació, curiositat, treball en equip, emprenedoria i aprenentatge continu.
Ignasi Larrea reivindica la importància de començar des de baix i de conèixer la realitat de l’empresa. Maria Rosa Santasusana destaca la curiositat i la voluntat constant d’aprendre. Carles Reguant anima els estudiants a assumir riscos, equivocar-se i sortir de la zona de confort.
Són valors que encaixen plenament amb la visió que inspira l’actual model educatiu d’ADE. «Volem una formació pensada per transformar les persones», explica Marc Bernadich. «Busquem una transformació integral de la persona, que guanyi en sentit crític i reflexiu i que sigui capaç de generar un impacte positiu en la societat», hi afegeix.
Les trajectòries d’aquests tres graduats mostren que aquella transformació va molt més enllà d’obtenir un títol universitari. És el camí que porta dels aprenentatges de l’aula a la responsabilitat professional, de les primeres pràctiques a la presa de decisions i, sobretot, de la formació acadèmica a la construcció d’un projecte professional propi.
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