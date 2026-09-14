Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Obres al GuimeràCorre de bouCrim ManresaRetaule del flautistaJoan VilamalaFira Mediterrània
instagramlinkedin

La pàgina de... UManresa

Del campus a la presa de decisions

Les trajectòries professionals de tres antics estudiants expliquen el model del grau en Administració i Direcció d’Empreses d’UManresa

Ignasi Larrea, Maria Rosa Santasusana i Carles Reguant han seguit una formació que posa els reptes de l’empresa al centre de l’aprenentatge i aposta perquè l’alumnat desenvolupi tant competències tècniques com habilitats personals

Igansi Larrea, Maria Rosa Santasusana i Carles Reguant

Igansi Larrea, Maria Rosa Santasusana i Carles Reguant / UManresa

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Montse Ayala

Manresa

Gestionar equips logístics de més de 70 persones, prendre decisions financeres en multinacionals internacionals o liderar estratègies de compres globals són responsabilitats que avui formen part del dia a dia de tres antics estudiants del grau en Administració i Direcció d’Empreses d’UManresa. Les seves trajectòries professionals, desenvolupades en empreses de referència com Friman, Puig i Grifols, evidencien la capacitat dels graduats d’UManresa per assumir responsabilitats en organitzacions capdavanteres i entorns empresarials d’alta exigència. Són camins diferents, però comparteixen un mateix origen: una formació que posa els reptes de l’empresa al centre de l’aprenentatge i que aposta perquè l’alumnat desenvolupi tant competències tècniques com habilitats personals.

Per a Marc Bernadich, degà de la Facultat de Ciències Socials i un dels impulsors de l’actual model docent, aquesta connexió és fonamental: «Nosaltres el que estem procurant és que l’empresa i la universitat siguin una». La idea és que l’estudiant entri en contacte amb la realitat empresarial des del primer moment i que aquest contacte es converteixi en una experiència transformadora.

Aprendre des de la realitat

Quan Ignasi Larrea recorda la seva etapa universitària, destaca sobretot la proximitat del professorat i el dinamisme de les classes. «Cada dia era diferent. Els grups eren reduïts i et senties molt partícip», explica.

Aquella experiència va ser el punt de partida d’una carrera professional en què l’aprenentatge ha anat sempre lligat a l’acció. Després de les pràctiques a Denso, va començar des de la base a Friman preparant comandes. Després d’una etapa de 10 anys a Friman com a Supply Chain Manager, acaba d’estrenar nova responsabilitat com a Warehouse Operations Manager a una altra empresa referent del territori, Montana Colors.

El seu cas demostra que el lideratge no s’aprèn només als llibres. «El que crec que és la clau del meu èxit és fer que les persones treballin amb tu, no per a tu», afirma.

És precisament aquesta capacitat d’aplicar coneixements en contextos reals el que busca potenciar el model d’ADE a UManresa. La simulació, la resolució de casos d’empresa i les proves competencials permeten que l’alumnat entreni habilitats professionals molt abans d’incorporar-se al mercat laboral.

Més enllà dels números

La trajectòria de Maria Rosa Santasusana posa en relleu una altra de les fortaleses del grau: la capacitat d’entendre l’empresa de manera global.

Actualment, treballa com a Financial Controller a Puig, una de les principals multinacionals catalanes amb presència internacional en els sectors de la bellesa, la perfumeria i la moda. Després d’una etapa com a controller en el sector químic, avui la seva feina consisteix a analitzar resultats, elaborar previsions econòmiques i donar suport a la presa de decisions des d’una perspectiva financera.

Mirant enrere, identifica dues competències essencials adquirides durant la seva formació: «La capacitat analítica i la comprensió global de les diferents àrees que formen part d’una empresa».

Aquest enfocament transversal és un dels pilars dels estudis d’ADE. El grau combina finances, màrqueting, operacions, recursos humans i estratègia amb l’objectiu d’ajudar l’alumnat a entendre que qualsevol decisió empresarial té impacte sobre el conjunt de l’organització.

Santasusana també destaca el valor de les pràctiques i de les simulacions empresarials que li va oferir la formació universitària a UManresa, experiències que li van permetre fer la transició entre l’aula i el món professional amb solidesa. «La formació rebuda va ser clau per afrontar els primers reptes professionals i adaptar-me a entorns empresarials diversos», assegura.

De l’aula als entorns globals

La internacionalització és un altre dels reptes que apareixen de manera recurrent en les trajectòries professionals dels graduats.

Carles Reguant treballa actualment com a Procurement Category Manager global a Grifols, una responsabilitat que l’obliga a coordinar equips, proveïdors i estratègies de compra en països tan diversos com els Estats Units, el Canadà, Irlanda, Alemanya i Egipte.

Quan parla dels aprenentatges adquirits a UManresa que més utilitza en el seu dia a dia, no cita només coneixements tècnics. Destaca la capacitat analítica, però també la comunicació, la negociació i el desenvolupament del criteri professional. «Pots tenir la millor idea del món, però si no la saps explicar o defensar, no serveix de gaire», resumeix.

És una reflexió que connecta directament amb una de les apostes del model docent actual: anar més enllà de la transmissió de continguts per treballar habilitats que les empreses valoren cada vegada més. Presentacions, elevator pitches, debats reflexius, simulacions i treball en equip formen part d’aquest itinerari.

Una experiència transformadora

Les tres històries comparteixen un patró comú. Cap dels entrevistats parla només de coneixements acadèmics. Parlen d’actitud, lideratge, capacitat d’adaptació, curiositat, treball en equip, emprenedoria i aprenentatge continu.

Ignasi Larrea reivindica la importància de començar des de baix i de conèixer la realitat de l’empresa. Maria Rosa Santasusana destaca la curiositat i la voluntat constant d’aprendre. Carles Reguant anima els estudiants a assumir riscos, equivocar-se i sortir de la zona de confort.

Són valors que encaixen plenament amb la visió que inspira l’actual model educatiu d’ADE. «Volem una formació pensada per transformar les persones», explica Marc Bernadich. «Busquem una transformació integral de la persona, que guanyi en sentit crític i reflexiu i que sigui capaç de generar un impacte positiu en la societat», hi afegeix.

Notícies relacionades

Les trajectòries d’aquests tres graduats mostren que aquella transformació va molt més enllà d’obtenir un títol universitari. És el camí que porta dels aprenentatges de l’aula a la responsabilitat professional, de les primeres pràctiques a la presa de decisions i, sobretot, de la formació acadèmica a la construcció d’un projecte professional propi.

Subscriu-te per seguir llegint

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
  2. Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
  3. Commoció a Sallent per la mort d'un veí de 39 anys en accident
  4. Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
  5. Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
  6. Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja
  7. “El risc del karst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
  8. Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats

"No m’esperava tan bona acollida": Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66

"No m’esperava tan bona acollida": Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66

El nou Kids&Us Manresa mostra potència en el rebot, sobretot l'ofensiu

El nou Kids&Us Manresa mostra potència en el rebot, sobretot l'ofensiu

Un informe pericial conclou que les obres del Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles

Un informe pericial conclou que les obres del Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles

El Gremi d'Instal·ladors llança una plataforma web pionera per revolucionar el sector de la transició energètica

El Gremi d'Instal·ladors llança una plataforma web pionera per revolucionar el sector de la transició energètica

Joan Barbé va actuar a "El retaule del flautista" que es va representar diumenge al Teatre Conservatori de Manresa: «Sobretot, molta il·lusió i bon rotllo»

Joan Barbé va actuar a "El retaule del flautista" que es va representar diumenge al Teatre Conservatori de Manresa: «Sobretot, molta il·lusió i bon rotllo»

La pàgina de... UManresa: Del campus a la presa de decisions

La pàgina de... UManresa: Del campus a la presa de decisions

Martin Fourcade, el català més llorejat de l'olimpisme

Martin Fourcade, el català més llorejat de l'olimpisme

Endavant crea un nucli al Moianès per fer de "ciment" entre les diferents lluites del moviment

Endavant crea un nucli al Moianès per fer de "ciment" entre les diferents lluites del moviment
Tracking Pixel Contents