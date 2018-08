Sis maneres de protegir les teves mascotes dels insectes

A l'estiu les nostres mascotes estan més exposades a les molestes plagues. Per evitar-una mala estona i protegir-les de les molestes picades i coïssors podem tenir en compte alguns passos que disminuiran el risc de patir l'atac de mosquits, paparres, puces i altres feristeles perilloses ...

Dutxes amb xampú freqüents

La millor defensa contra les plagues que busquen instal·lar-se sota del pelatge o la pell de les nostres mascotes és mantenir a ratlla la seva higiene, sobretot per a aquells gossos que tinguin arrugues o la pell folgada.

A més de dutxar adequadament a les nostres mascotes, és important rentar detingudament els coixinets de les potes per eliminar residus i detectar si hi ha paparres o altres plagues sota dels flocs de cabells.

Utilitzar repel·lents efectius

Hi ha collarets antiparasitaris efectius durant mesos contra paparres i puces, i amb efecte repel·lent contra mosquits i culícids. Molts d'aquests collarets poden usar-se amb cadells a partir d'unes determinades setmanes.

També són efectives les pipetes contra paparres, puces, mosquits i mosques. S'apliquen de forma mensual i no perden la seva efectivitat si la mascota es mulla.

Revisar sovint si hi ha puces o paparres

Les mascotes, durant l'estiu, passen més temps a l'aire lliure, de manera que estan més exposades a les puces i les paparres. És molt important revisar sovint si el nostre animal de companyia té sota el pelatge alguns d'aquests desagradables okupes. Senyals com el rascat o llepat excessiu poden posar-nos en alerta que alguna cosa no funciona bé.

Per retirar les puces és recomanable atrapar-les amb boles de cotó mullades amb alcohol i després deixar-les en un got d'aigua perquè s'ofeguin.

Per extreure de forma correcta una paparra cal utilitzar pinces o fòrceps i estirar lentament i de manera constant per aconseguir una sostracció completa. Un cop fora, tirar-la pel vàter o embolicar-la amb un paper i dipositar-la a les escombraries. A continuació, és molt important rentar-se bé les mans.



Ficar a la mascota en un interior durant l'alba i el vespre

Tant l'alba com al vespre són hores claus en l'activitat dels mosquits. Per evitar sobreexposar la nostra mascota als insectes, és recomanable mantenir-los dins de casa durant aquest horari.

Neteja a l'interior i l'exterior de l'habitatge

La higiene és la manera més segura per evitar que es propaguin les plagues o es reprodueixin els insectes. Passa amb freqüència l'aspirador per terra, per les catifes, canvia sovint els llençols i edredons ... També és una bona idea instal·lar mosquiteres a les finestres i a les portes.

És important netejar de forma assídua els bols amb aigua, els bevedors per a aus i les cobertes de piscina, fins i tot el sistema d'aspersors si se'n disposa. Amb la neteja tant a l'interior com a l'exterior de la casa evitem que els insectes puguin instal·lar-se i reproduir-se.

Tallar la gespa del jardí

A les mascotes els agrada explorar, ficar-se entre les herbes, els arbustos ... Intenta que la teva mascota no estigui massa temps en aquestes zones ja que moltes plagues, com les paparres, viuen a les herbes altes. Si disposes de gespa a casa teva, procura tenir-la curta, sobretot aquelles parts confrontants a les voreres, tanques, arbres, gronxadors ... A més, evita passejar amb la teva mascota per zones molt humides i amb aigua estancada (on es reprodueix el mosquit ).

Totes aquestes precaucions ens ajudaran a mitigar el malestar i el dolor que senten les nostres mascotes amb l'acció d'alguns insectes. El benestar dels nostres animals, que siguin feliços i estiguin sans, és necessaris per a ells, però també per als seus amos, així que cal fer tot el que estigui al nostre abast per intentar aconseguir-ho.