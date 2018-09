Les cabres reconeixen i prefereixen la gent feliç

Les cabres saben diferenciar entre les diverses expressions facials humanes i prefereixen interactuar amb la gent que es mostra feliç, segons un estudi de la Universitat Queen Mary de Londres que publica avui Royal Society Open Science.

L'estudi, segons un comunicat, proporciona les primeres evidències de com les cabres són capaces de percebre les senyals que envien les expressions facials, la qual cosa suposa que aquesta habilitat no està reservada a animals amb una llarga història de domesticació, com els gossos o els cavalls.

La investigació té implicacions per entendre com els animals processen les emocions humanes i obre noves vies per entendre "la vida emocional de tots els animals domèstics", segons una nota de la Universitat Queen Mary.

L'equip d'experts descriu en el text com vint cabres van interactuar amb imatges d'expressions facials humanes positives (felices) o negatives (enfadades) i que els animals preferien relacionar-se amb les cares positives.

"L'estudi té implicacions importants sobre com interactuem amb el bestiar i altres espècies perquè les capacitats animals per percebre les emocions humanes poden estar esteses i no només limitades a les mascotes", ha assenyalat, en un comunicat, l'autor principal de l'estudi Alan McElligott, de la Universitat Queen Mary.

Les cabres van observar en imatges impreses en escales de grisos les cares d'un mateix individu, per a elles desconegut, mostrant expressions felices i enfadades. Les imatges de cares felices suscitaven major interacció de les cabres que les miraven, apropant-se a elles i explorant amb el musell.

Aquesta reacció era notable quan les cares felices es posaven a la part dreta de la paret on es va fer les proves, el que "suggereix que les cabres fan servir l'hemisferi esquerre del cervell quan processen una emoció positiva".

Ja se sabia que les cabres "estan molt en sintonia amb el llenguatge corporal humà, però el que no sabíem és que reaccionen de manera diferent a les expressions emocionals de les persones", va dir un altre dels autors de l'estudi Christian Nawroth.