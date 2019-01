Veterinaris alerten de l'augment dels problemes digestius de les mascotes per Nadal

L'Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de València adverteix que durant el període de Nadal "augmenta notablement el nombre de consultes per problemes digestius" en els animals de companyia, que en la majoria dels casos estan causats per la ingesta d'aliments amb excés de greix o tòxics per a les mascotes.

En un comunicat, els veterinaris han explicat que la causa que provoca la majoria d'aquestes consultes ve provocada per oferir a les mascotes els mateixos aliments que estan consumint els humans i recorden que els plats típics d'aquestes festes es caracteritzen per ser rics en greixos, una substància que els animals no digereixen bé.

En gossos el consum de greixos pot provocar vòmits i diarrees, símptomes que si no es tracten poden derivar en majors complicacions com deshidratació. Així mateix, aquest tipus d'aliments provoquen obesitat, amb el consegüent dany a les articulacions, i poden pugui desencadenar reaccions al·lèrgiques.

Els veterinaris valencians alerten, a més, que hi ha una sèrie d'aliments presents comunament a les taules aquests dies als quals cal prestar especial atenció, ja que són tòxics per als gossos i poden danyar-los greument. Per exemple, el raïm conté una substància que provoca problemes estomacals i danys renals en els cans.

Passa el mateix amb la xocolata, que pot arribar a provocar la mort de la nostra mascota a causa d'una molècula que conté anomenada teobromina o amb la quitina present en el marisc, una substància que els gossos no són capaços de digerir correctament.

Des del Col·legi de Veterinaris també es demana als propietaris d'animals de companyia que extremin les precaucions amb la decoració nadalenca, perquè les mascotes poden arribar a asfixiar-se si s'empassen un adorn de l'arbre o paper de regal, així com presentar obstrucció estomacal si el objecte estrany queda atrapat en el seu sistema digestiu. A més, la ponsètia o flor de Nadal, és tòxica per als gats en cas de ser ingerida.