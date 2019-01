Amazon entra en l'alimentació per a mascotes creant la marca pròpia Lifelong

El gegant del comerç electrònic Amazon ha entrat en la categoria d'alimentació per a mascotes amb el llançament de la seva marca pròpia 'Lifelong', segons ha informat la firma en un comunicat.

En concret, la multinacional llança una gamma de productes "nutritius d'alta qualitat i a un bon preu" per als animals, que està disponible en Amazon.es/lifelong i inclou un assortiment d'aliments secs i humits de primera qualitat tant per a gossos com per gats.

D'aquesta manera, el gegant nord-americà segueix ampliant la seva gamma de marques pròpies, després que comptar amb les seves línies pròpies de moda com 'Find', 'Iris & Lilly' o 'Truth & Fable', entre d'altres, o 'Amazon Basics', que engloba productes de tecnologia i de la llar, a més de la introducció dels seus primers productes d'alimentació en el mercat espanyol.