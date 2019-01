La 'gata portera' que vol ser com Buffon arrasa a la xarxa

En ple mercat de fitxatges d'hivern, la figura d'un porter ha irromput amb força a les xarxes socials, i el vídeo de la seva actuació ja suma més d'un milió de reproduccions a Twitter. Però... es tracta d'una gata.



Una usuària de la coneguda xarxa social va pujar fa uns dies un vídeo de la seva mascota, amb el text "el meu pare vol que la meva gata es converteixi en Gianluigi Buffon", en què es pot veure el felí realitzant parades espectaculars al passadís de la seva casa. Al vídeo s'aprecia com la gata no deixa passar cap pilota, i firma algun salt espectacular per a la galeria.





mi padre quiere que mi gata se convierta en gianluigi buffon pic.twitter.com/jjggkwU4kP — ? (@eligiagr5) 18 de enero de 2019

El cert és que el tweet ha tingut una repercussió molt més gran del que s'esperava la propietària de l'animal: més de 25.000 'retweets' i 60.000 'm'agrada' així ho indiquen, a més de les moltes respostes que ha rebut la publicació en to de broma.