Com viatjar amb les teves mascotes amb avió, vaixell o a l'estranger?

S'acosta la Setmana Santa i amb ella, per a molts, s'obre un període idoni de vacances per escapar de la rutina i realitzar un viatge. Però, als que tenen mascotes els sorgeix el dubte, te l'emportes, la deixes amb un amic o cuidador o no vas a de vacances? Per facilitar-te la opció de viatjar acompanyat del teu gran amic, EPTurismo ha fet una petita guia per saber què fer per viatjar amb el teu gos, gat o fura amb avió o a l'estranger.

En primer lloc, el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient considera un desplaçament d'animal de companyia sempre que siguin cinc o menys animals, que no tingui una finalitat comercial ni hi hagi una transferència de propietat i que viatgin acompanyant al seu amo o una persona responsable de l'animal o animals en el seu nom durant el desplaçament.

Es permet que el moviment dels animals es faci en un mitjà de transport separat al de l'amo si passa en un termini no superior a cinc dies respecte al moviment de l'amo/responsable. A més, aquestes normes estan indicades per a gossos, gats o fures.



Viatjar a l'estranger

1. Per viatjar des d'Espanya a un país de la UE, la mascota ha d'estar identificada amb un microxip, o tatuatge (si aquest es va fer abans del 03/07/2011), sempre que aquest continuï llegible, i estar vacunada davant de la ràbia amb una vacuna vàlida en el moment de realitzar el viatge.

Així mateix, ha de disposar d'un passaport europeu per al moviment d'animals de companyia, i si va a Regne Unit, Irlanda, Malta, Finlàndia o Noruega, a més haurà de tractar el seu gos contra E. multilocularis entre 24 i 120 hores abans d'arribar al país.

2. Per viatjar a un país no membre de la Unió Europea, la mascota ha de complir amb els requisits que exigeixi cada país. Per això, el Ministeri d'Agricultura recomana consultar a l'ambaixada o consolat del país de destinació aquí a Espanya per informar-se sobre els requeriments.

També suggereix informar-se a la pàgina web del ministeri responsable al país de destinació o acudir al web de CEXGAN per consultar la informació disponible a l'apartat d'exportació d'animals de companyia a tercers països.

No obstant això, per a Andorra, Suïssa, Illes Fèroe, Gibraltar, Groenlàndia, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino i Ciutat del Vaticà, Agricultura assenyala que només cal complir amb els mateixos requisits que als països de la UE.



Tornar a Espanya

Per tornar a Espanya des d'un país de la UE, s'ha de complir amb els mateixos requisits que es detallen per a la sortida. En el cas de tornar d'un país que no sigui membre de la UE, has de passar a través d'un dels punts d'entrada de viatgers designats, i declarar al Resguard Fiscal de la Guàrdia Civil que viatges amb un animal de companyia, presentant la documentació del mateix. Aquests punts es troben en 16 aeroports, 23 ports i dos passos de carretera (Ceuta-El Tarajal i Melilla-Berni-Enzar-Farkhana).

Si viatges des d'un país que no té risc de ràbia (i que s'inclou en aquest annex), la teva mascota ha d'estar adequadament identificada i vacunada contra la ràbia, així com disposar d'un passaport europeu.

Si viatges des d'un país amb risc de ràbia (no inclòs en l'annex anteriorment enllaçat), la mascota ha de complir amb els requisits previs i, a més, haver-se realitzat un test serològic d'anticossos de la ràbia en un laboratori autoritzat, abans de viatjar. El resultat d'aquesta prova el reflectirà el veterinari en el passaport, i haurà de ser igual o superior a 0.5 UI / ml.



Viatjar amb avió

Segons informa Aena, els animals domèstics poden ser acceptats com a equipatge en els avions, abonant la tarifa corresponent, que varia en funció de l'aerolínia. Per exemple, Iberia cobra 120 euros per portar la mascota a la bodega en vols nacionals, a Europa, Àfrica i Orient Mitjà; el cost puja a 300 euros per a vols d'Amèrica i Àsia.

Com a norma general, aquests animals han d'anar facturats i estibats en la bodega de l'avió, on aniran col·locats en un recipient o contenidor que pot ser obtingut en algunes companyies aèries. No obstant això, degudament condicionats, els animals poden viatjar en ocasions amb els seus amos a la cabina de passatgers, respectant tant les mesures màximes del recipient com les condicions de pes màxim permès, aplicades per la companyia aèria.

El gestor aeroportuari recomana comunicar la intenció de portar un animal domèstic a bord quan facis la reserva o compris el bitllet.

Si viatges amb el teu gos-guia o gos d'assistència, aquest podrà embarcar amb el passatger sense càrrec addicional. Només cal que vagi degudament equipat amb morrió, collaret i corretja. En el cas que viatgi a la cabina, anirà al costat del passatger en el lloc que se li assigni per la tripulació. Per això, et recomanem que ho notifiquis amb una anticipació mínima de 48 hores a la companyia aèria.

No obstant això, hauràs de tenir en compte les regulacions nacionals sobre gossos d'assistència si viatges des d'un país diferent a Espanya, ja que aquestes normes poden obligar que el gos d'assistència viatgi a la bodega.

La Fundació Affinity aconsella reservar vols directes enlloc d'aquells que realitzen escales, així com evitar els dies amb desplaçaments massius de viatgers. Així mateix, recomana fer la reserva amb temps ja que algunes aerolínies tenen un límit en el nombre d'animals que accepten.



Viatjar amb tren

Renfe permet viatjar amb animals en AVE, Llarga i Mitja Distància, sempre que no s'hi oposin la resta de clients. El transport es limitarà a petits animals de companyia, entenent com a tals, gossos, gats, fures i aus (no de corral), el pes màxim dels quals no excedeixi els 10 quilograms.

S'admetrà com a màxim un sol animal per viatger, sempre dins d'una gàbia, o cistella de transport o un altre tipus de contenidor tancat, les dimensions del qual no superin 60 x 35 x 35 cm., i que disposin d'algun dispositiu que permeti contenir i retirar els residus.

De manera general, el transport serà gratuït quan el viatger que els porti al seu càrrec tingui un bitllet en classe Preferent asseguda, Club, llit Preferent, llit Gran Classe i Butaca Gran Comfort. Per a la resta de classes s'estableix un preu corresponent al 25% del seient de classe Turista segons el trajecte i tipus de tren corresponents.



Viatjar amb vaixell

Cada companyia posseeix el seu propi reglament per viatjar amb animals domèstics a bord d'un vaixell. Fundació Affinity indica que les mascotes solen viatjar en una zona del vaixell condicionada, tot i que empreses com Trasmediterránea o Baleària també donen la possibilitat als vaixells ràpids que l'animal vagi en un transportí si és de petites dimensions, o amb collaret, morrió i corretja si és massa gran per entrar en una gàbia.



Viatjar amb autobús

En el cas que optis viatjar amb la teva mascota a l'autobús, aquesta haurà d'anar dins d'un transportí a la bodega del vehicle. Algunes companyies, com Alsa, tenen limitats el nombre d'animals que poden viatjar a l'autobús. En el cas d'Avanza Bus, ofereix als autobusos 'Expres Multimedia' la possibilitat de portar a la teva mascota en un habitacle amb ventilació i climatització especial.