Els animals orfes o ferits es poden dur a 26 veterinaris de la Catalunya Central

Quinze clíniques veterinàries del Bages, quatre del Berguedà, tres del Solsonès i quatre de l'Anoia col·laboren amb la Generalitat en la recollida de fauna protegida.

Les persones trobin animals errants i orfes poden dur-los a aquests centres, que els atendran de manera desinteressada fins que personal de Forestal Catalana i Agents Rurals els recullin i traslladin fins a un centre de fauna de la Generalitat. En total, la Generalitat ha autoritzat una setantena de clíniques veterinàries per col·laborar en la recepció d'animals malferits.

L'objectiu és agilitzar i facilitar la recollida de fauna orfe o errant, i millorar el protocol per tal d'aportar més eficiència en el servei. El dispositiu compta amb la col·laboració de personal de Forestal Catalana des del passat 1 de maig, així com membres del Cos d'Agents Rurals. La Generalitat renova des del 2013 els acords amb clíniques veterinàries per millorar l'atenció dels exemplars trobats.

Es concentren especialment durant els mesos d'estiu, coincidint amb la sortida del niu dels polls de moltes espècies d'ocell, sobretot protegides, com ara falciots o orenetes.

Des de principis de maig, s'han recollit i traslladat als centres de fauna de Vallcalent i Torreferrussa més de 600 animals, en el marc d'aquest dispositiu. Així, les persones que trobin animals perduts, errants o malferits hauran de trucar els Agents Rurals (93 561 70 00), operatius les 24 hores durant 365 dies a l'any. Seran aquests agents els encarregats d'informar la ciutadania de la clínica veterinària col·laboradora més propera on portar-los.

Posteriorment, personal de Forestal Catalana recull i trasllada els animals als centres de fauna de la Generalitat, per iniciar el corresponent tractament i recuperació.